লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিভাগের লিখিত পরীক্ষার সময় পরিবর্তন

চাকরি ডেস্ক
আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে। পরিবর্তিত সময়সূচি অনুযায়ী, আগামী ২০ সেপ্টেম্বর সকালের পরিবর্তে বিকেলে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এতে ৪০ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন) মৌসুমী দাস স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটির ক্যাশিয়ার এবং অফিস সহায়ক (১৬০০১৮৩-১৬০১৮৮৬-৪০ জন) পদের মৌখিক পরীক্ষা অনিবার্য কারণবশত ২০ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে ৯টার পরিবর্তে বেলা ৩টায় সচিবালয় লিংক রোডে অবস্থিত সরকারি পরিবহন পুল ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।
নিয়োগের চূড়ান্ত ফলাফল লেজিসলেটিভ ও সংসদবিষয়ক বিভাগ এবং টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।
বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে নবম গ্রেডের বেসামরিক পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে এ পরীক্ষা শুরু হবে। এতে মোট ৬১ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।১ ঘণ্টা আগে
তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন পিএলসির চুক্তিভিত্তিক একটি মেডিকেল রিটেইনার (খণ্ডকালীন) পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৫ সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষা শুরু হবে। প্রতিষ্ঠানটির উপমহাব্যবস্থাপক স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠান পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ইন্টারনাল অডিট বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।১৮ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠান আকিজ ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ট্রান্সপোর্ট অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১৮ ঘণ্টা আগে