যে ১৪ নারীকে বিয়ে করতে নিষেধ করেছে ইসলাম

মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হলো বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ। এই আকর্ষণকে পবিত্র ও হালাল করার একমাত্র মাধ্যম হলো বিয়ে। ইসলামে বিয়েকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বরকতময় ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
নবী করিম (সা.) বলেছেন, ‘হে যুবসমাজ, তোমাদের মধ্যে যার বিয়ের সামর্থ্য আছে, তার বিয়ে করা উচিত। কেননা বিয়ে চোখকে নিচু রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।’ (সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)
তবে মানবসভ্যতা ও নৈতিকতা রক্ষায় ইসলাম নির্দিষ্ট কিছু নারীর সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া চিরতরে হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।
পবিত্র কোরআনের সুরা নিসার ২৩ থেকে ২৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা একজন পুরুষের জন্য ১৪ জন নারীকে বিবাহ করা হারাম করেছেন। শরিয়তের পরিভাষায় এদের ‘মাহরাম’ বলা হয়। নিচে তাদের পরিচয় বিস্তারিত তুলে ধরা হলো:
পবিত্র কোরআনে বর্ণিত ১৪ জন ছাড়াও আরও কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট কিছু নারীকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ:
ইসলামের এই বিধানগুলো পারিবারিক পবিত্রতা রক্ষা এবং বংশীয় সম্পর্কের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য।
