ইসলাম

হজের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত

ইসলাম ডেস্ক 
লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক—ধ্বনিতে মুখরিত হজের সফর মুমিনের জন্য পরম পাওয়া। এই মহান ইবাদতকে মহানবী (সা.)-এর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করাই হলো প্রকৃত সফলতা। হজের ফরজ ও ওয়াজিব কাজগুলোর পাশাপাশি সুন্নত বিধানগুলোর প্রতি যত্নশীল হওয়া হাজিদের নৈতিক দায়িত্ব। কারণ সুন্নতের মাঝেই লুকিয়ে থাকে ইবাদতের নুর ও মাধুর্য। সুন্নতের অনুসরণ হজের সওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং ইবাদতকে পূর্ণতা দান করে।

নিচে হজের প্রধান ১০টি সুন্নত বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

১. তাওয়াফে কুদুম করা: মক্কার বাইরে থেকে আগত ইফরাদ ও কিরান হজ পালনকারীদের জন্য মক্কায় পৌঁছে সর্বপ্রথম যে তাওয়াফ করতে হয়, তাকে তাওয়াফে কুদুম বলে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত।

২. তাওয়াফে রমল করা: হজের তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে পুরুষদের জন্য বীরদর্পে বা সৈনিকের মতো কাঁধ হেলিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে চলা সুন্নত। একে ইসলামি পরিভাষায় ‘রমল’ বলা হয়।

৩. নির্ধারিত খুতবা শোনা: হজের সময় তিনটি স্থানে খুতবা বা ভাষণ প্রদান করা সুন্নত।

৭ জিলহজ হারাম শরিফে।

৯ জিলহজ আরাফার মসজিদে নামিরাতে।

১১ জিলহজ মিনাতে।

৪. মিনায় পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও রাত যাপন: ৮ জিলহজ মক্কা থেকে মিনায় গিয়ে জোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজর—এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা এবং ওই রাতে সেখানে অবস্থান করা সুন্নত।

৫. আরাফাতের দিকে রওনা হওয়া: ৯ জিলহজ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফাতের ময়দানের উদ্দেশে রওনা হওয়া।

৬. আরাফায় অবস্থানের পূর্বে গোসল: ৯ জিলহজ আরাফাতের ময়দানে অবস্থানের উদ্দেশ্যে দুপুরের আগে (জোহরের পূর্বে) গোসল করা সুন্নত।

৭. সূর্যাস্তের পর আরাফা ত্যাগ: ৯ জিলহজ আরাফাতের ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করে তারপর মুজদালিফার উদ্দেশে রওনা হওয়া।

৮. মুজদালিফার দিকে যাত্রা: আরাফা থেকে ফেরার পথে মুজদালিফার দিকে অগ্রসর হওয়া এবং সেখানে রাত যাপন করা।

৯. মিনাতে রাত যাপন: হজের কোরবানির দিনগুলোতে অর্থাৎ ১০, ১১ ও ১২ জিলহজ রাতগুলো মিনাতে অতিবাহিত করা সুন্নত।

১০. হাজরে আসওয়াদে চুমু: তাওয়াফের প্রত্যেক চক্করে হাজরে আসওয়াদে চুমু দেওয়া। চুমু দেওয়া সম্ভব না হলে হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত উঁচিয়ে ইশারা করে হাতে চুমু দেওয়া সুন্নত।

হজ একটি দীর্ঘ ও পরিশ্রমসাধ্য ইবাদত। এর প্রতিটি পদক্ষেপে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নতের অনুসরণ করলে হজের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায়। যদিও সুন্নত ছুটে গেলে হজ বাতিল হয় না, তবে জেনে-বুঝে সুন্নত ত্যাগ করা মাকরুহ এবং সওয়াব কমানোর কারণ হতে পারে।

