ইসলাম

বদর যুদ্ধে কতজন সাহাবি শহীদ হয়েছিলেন, তারা কারা?

ইসলাম ডেস্ক 
ঐতিহাসিক বদর প্রান্ত। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামের ইতিহাসে শৌর্য-বীর্য ও কুদরতি সাহায্যের এক অনন্য নিদর্শন হলো ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ। দ্বিতীয় হিজরির ১৭ রমজান মদিনা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর প্রান্তরে বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ইসলামের ইতিহাসে এটি ছিল সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী প্রথম বড় যুদ্ধ, যেখানে মাত্র ৩১৩ জন সাহাবি এক হাজার সুসজ্জিত কাফের বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে আনেন।

বদরের যুদ্ধ নিয়ে পবিত্র কোরআনের বাণী

অসম এই যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেছেন, ‘আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের বদরে সাহায্য করেছেন অথচ তোমরা ছিলে হীনবল। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আশা করা যায়, তোমরা শোকরগুজার হবে।’ (সুরা আলে ইমরান: ১২৩)

বদর যুদ্ধে সাহাবিদের শাহাদাত ও জান্নাতের সুসংবাদ

যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসুলে কারিম (সা.) সাহাবিদের মনোবল বাড়াতে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন—

‘আজ যে ব্যক্তি কাফেরদের বিরুদ্ধে ধৈর্যের সঙ্গে সওয়াবের প্রত্যাশায় যুদ্ধ করবে এবং শহীদ হবে, আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন।’ (সুনানে বায়হাকি)

এই অমর আশ্বাসবাণী শুনে সাহাবিরা জান বাজি রেখে লড়াই করেন। যুদ্ধে ৭০ জন কাফের নিহত ও ৭০ জন বন্দী হন। অন্যদিকে, মুসলমানদের মধ্যে ১৪ জন সাহাবি শাহাদাতের গৌরব অর্জন করেন। এই ১৪ জনের মধ্যে ছয়জন ছিলেন মক্কা থেকে আগত মুহাজির ও আটজন ছিলেন মদিনার আনসার সাহাবি।

শহীদ মুহাজির সাহাবিদের তালিকা (৬ জন)

মক্কা থেকে হিজরত করে আসা যে ছয়জন সাহাবি বদরের ময়দানে প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাঁরা হলেন:

  • ১. হজরত মাহজা ইবনে সালেহ (রা.)
  • ২. হজরত উবায়দা ইবনে হারিস (রা.)
  • ৩. হজরত উমায়ের ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)
  • ৪. হজরত আকিল ইবনে বুকাইর (রা.)
  • ৫. হজরত উমায়ের ইবনে আবদে আমর (রা.)
  • ৬. হজরত সাফওয়ান ইবনে ওয়াহাব (রা.)
শহীদ আনসার সাহাবিদের তালিকা (৮ জন)

মদিনার স্থানীয় সাহাবিদের মধ্যে যাঁরা শাহাদাতবরণ করেন, তাঁরা হলেন:

  • ১. হজরত সাদ ইবনে খাইসামা (রা.)
  • ২. হজরত মুবাশ্শির ইবনে আবদিল মুনযির (রা.)
  • ৩. হজরত ইয়াজিদ ইবনে হারিস (রা.)
  • ৪. হজরত উমায়ের ইবনে হাম্মাম (রা.)
  • ৫. হজরত রাফে ইবনে মুআল্লা (রা.)
  • ৬. হজরত হারিস ইবনে সুরাকা (রা.)
  • ৭. হজরত মুওয়ায়িজ ইবনে হারেস (রা.)
  • ৮. হজরত আওফ ইবনে হারেস (রা.)
বদর যুদ্ধ কেবল একটি জয়-পরাজয়ের লড়াই ছিল না, এটি ছিল ইমানের অগ্নিপরীক্ষা। এই ১৪ জন মহান শহীদ সাহাবির আত্মত্যাগ কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

