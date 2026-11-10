ডিজিটাল তাসবিহ দিয়ে জিকির করা কি জায়েজ

ডিজিটাল তাসবিহ দিয়ে জিকির করা কি জায়েজ
আল্লাহর জিকির বা স্মরণ মুমিনের আত্মাকে প্রশান্ত করে এবং বান্দাকে রবের নৈকট্যে পৌঁছে দেয়। প্রযুক্তির ছোঁয়া ও আধুনিকতার কল্যাণে দৈনন্দিন ইবাদত-বন্দেগিতেও নানা নতুন মাধ্যমের সংযুক্তি ঘটেছে, যার মধ্যে ‘ডিজিটাল তাসবিহ বা কাউন্টার’ অত্যন্ত জনপ্রিয়। পকেটে বহনযোগ্য এই ছোট যন্ত্রটি দিয়ে খুব সহজেই আল্লাহর জিকির ও তাসবিহ গণনা করা যায়।
তবে প্রশ্ন হলো, সুতোয় গিঁট দেওয়া, পাথরের টুকরা বা আঙুলের পাশাপাশি আধুনিক এই ডিজিটাল কাউন্টার ব্যবহার করে জিকির করা শরিয়তে জায়েজ আছে নাকি বিদআত? নির্ভরযোগ্য ফিকহি বিধান ও হাদিসের আলোকে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া জরুরি।
১. জিকির গণনার মাধ্যম হিসেবে ডিজিটাল তাসবিহের বিধান
শরিয়তের দৃষ্টিতে জিকির বা তাসবিহর সংখ্যা মনে রাখার জন্য দানাযুক্ত তাসবিহ, সুতোয় গিঁট দেওয়া, খেজুরের বিচি, পাথরকুঁচি কিংবা আধুনিক ডিজিটাল তাসবিহ কাউন্টার ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েজ। এটিকে ঢালাওভাবে ‘বিদআত’ বা ‘ফিতনা’ বলা কোনোভাবেই সঠিক নয়। ডিজিটাল কাউন্টার বা অন্যান্য মাধ্যম কেবল জিকিরের সংখ্যা মনে রাখার একটি সহায়ক মাধ্যম মাত্র।
২. হাদিসের আলোকে দলিলের প্রামাণিকতা
আঙুল ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে জিকির গণনা করার বৈধতা সম্পর্কে হাদিসে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত একটি বিখ্যাত হাদিসে এসেছে—হজরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সঙ্গে জনৈক মহিলার নিকট যান, যার সামনে কিছু দানা বা পাথরের টুকরা রাখা ছিল এবং তিনি তা দিয়ে তাসবিহ পাঠ করছিলেন।
নবীজি (সা.) তা দেখে তাকে নিষেধ না করে বরং আরও সহজ ও উত্তম একটি পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে বলেন, ‘আমি কি তোমাকে এর চেয়ে সহজ বা উত্তম পন্থা শিক্ষা দেব না? তুমি পড়ো—
سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَخَالِقٌ (সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ফিস সামায়ি, ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা ফিল আরদি, ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা খালাকা বাইনা যালিকা, ওয়া সুবহানাল্লাহি আদাদা মা হুয়া খালিক।)
‘এভাবে তুমি لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আলহামদু লিল্লাহি, আল্লাহু আকবার) তাসবিহগুলোও পাঠ করো।’ (সুনানে আবু দাউদ: ১৫০০)
ইসলামিক স্কলারদের মতে, তাসবিহ পড়ার জন্য দানা বা পাথর ব্যবহারের এই মাধ্যমটি যদি নাজায়েজ বা শরিয়তবহির্ভূত হতো, তবে প্রিয় নবী (সা.) তা দেখে অবশ্যই তাকে বাধা দিতেন। যেহেতু তিনি বাধা দেননি, বরং তাসবিহ গণনার মাধ্যম বহাল রেখেই আরও উত্তম দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, তাই প্রমাণিত হয় যে আঙুল ছাড়াও অন্য বৈধ মাধ্যমে জিকির গণনা করা জায়েজ।
৩. জিকিরের সর্বোত্তম পদ্ধতি
যদিও বিকল্প মাধ্যমগুলো জায়েজ, তবে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সুন্নাহ ও আদর্শ অনুযায়ী হাতের আঙুলে গুনে জিকির করা সর্বাপেক্ষা উত্তম ও অধিক ফজিলতপূর্ণ। হাদিসে এসেছে, নবীজি (সা.) সব সময় নিজের ডান হাতের আঙুলের করের সাহায্যে তাসবিহ গণনা করতেন এবং কিয়ামতের দিন এই আঙুলগুলোকে কথা বলার শক্তি দেওয়া হবে এবং সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করা হবে। তাই সর্বাবস্থায় সুন্নাহর ওপর আমল করে আঙুলে জিকির করাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।
ডিজিটাল তাসবিহ বা কাউন্টার হলো মূলত জিকিরের সংখ্যা গণনার একটি আধুনিক ও সুবিধাজনক মাধ্যম। এর মাধ্যমে আল্লাহর জিকির করা জায়েজ এবং এতে কোনো গুনাহ নেই। তবে যান্ত্রিক মাধ্যমের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা না রেখে, সুযোগ থাকলে প্রিয় নবী (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে আঙুলে গুনে জিকির করাটাই বেশি সওয়াব ও বরকতের কারণ।