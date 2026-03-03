রোজা অবস্থায় চোখ, কান ও নাকে ড্রপ দেওয়া যাবে কি?

রমজানে রোজা রাখা অবস্থায় অসুস্থতার প্রয়োজনে চোখ, কান বা নাকে ড্রপ বা ওষুধ ব্যবহারের প্রয়োজন হতে পারে। অনেক সময় আমরা দ্বিধায় ভুগি যে এতে রোজা ভেঙে যাবে কি না। ইসলামি শরিয়ত ও ফিকহ শাস্ত্রের আলোকে এই মাসআলাগুলো নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।
চোখে ড্রপ, মলম বা সুরমা ব্যবহারের বিধান
ইসলামি ফকিহদের মতে, রোজা অবস্থায় চোখে ড্রপ, মলম বা অঞ্জন (সুরমা) ব্যবহার করলে রোজা ভাঙবে না। চোখের সঙ্গে পাকস্থলীর সরাসরি কোনো পথ নেই। এটি পানাহারের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এর মাধ্যমে পানাহারের উদ্দেশ্যও সফল হয় না। চোখে ড্রপ দেওয়ার পর যদি গলায় ওষুধের স্বাদ অনুভূত হয়, তবু রোজা ভাঙবে না। কারণ এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং তা সরাসরি খাদ্যনালি দিয়ে প্রবেশ করে না।
এ ছাড়া চোখে কাজল, সুরমা বা কোনো প্রসাধনী ব্যবহার করলেও রোজার কোনো ক্ষতি হবে না।
কানে ড্রপ দিলে কি রোজা ভেঙে যায়?
কানে ড্রপ বা ওষুধ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কানের পর্দার অবস্থা বিবেচনা করা হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় কানে ড্রপ দিলে বা গোসলের সময় পানি ঢুকলে রোজা ভাঙে না। কারণ কানের ছিদ্র দিয়ে সরাসরি পাকস্থলীতে কোনো কিছু যাওয়ার পথ নেই।
তবে কারও যদি কানের পর্দা ফাটা থাকে এবং ড্রপ বা তেল ব্যবহারের ফলে তা ছিদ্র দিয়ে গলার ভেতরে চলে যায়, তবে নিশ্চিতভাবে রোজা ভেঙে যাবে।
নাকে ড্রপ ব্যবহারের বিধান ও সতর্কতা
নাক ও গলার সংযোগস্থল খুবই সংবেদনশীল। তাই নাকে ড্রপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। নাকে ড্রপ বা তরল ওষুধ ব্যবহার করলে তা সরাসরি পাকস্থলীতে পৌঁছে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। নাকে ড্রপ দেওয়ার পর যদি ওষুধের স্বাদ বা তরল গলার ভেতরে চলে যায়, তবে রোজা ভেঙে যাবে এবং পরে কাজা আদায় করতে হবে।
একান্ত জরুরি না হলে রোজা অবস্থায় নাকে ড্রপ ব্যবহার না করাই শ্রেয়। প্রয়োজনে ইফতারের পর এটি ব্যবহার করা যেতে পারে।
উপমহাদেশের ইসলামি চিন্তাধারা ও আধ্যাত্মিক সংস্কারের ইতিহাসে মাওলানা আশরাফ আলী থানভি (রহ.) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ১৮৬৩ সালে (১২৮০ হিজরি) ভারতের উত্তর প্রদেশের থানা ভবনে জন্মগ্রহণকারী এই মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন একাধারে মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকিহ এবং বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক।২ মিনিট আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।৬ ঘণ্টা আগে
মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনে ছোট-বড় অনেক গুনাহ হতে পারে। তবে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা তওবাকারী বান্দাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। গুনাহমুক্ত জীবন আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। আপনি যদি আপনার পাপ মোচন করতে চান এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চান, তবে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এই দোয়াগুলো নিয়মিত পাঠ করতে পারেন।১ দিন আগে
ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি (রহ.) এক কিংবদন্তি পুরুষ। একটি শিখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও সত্যের সন্ধানে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দেন।১ দিন আগে