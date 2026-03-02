Ajker Patrika
ইসলাম

কোরআনে বর্ণিত গুনাহ মাফের ৮ দোয়া

ইসলাম ডেস্ক 
কোরআনে বর্ণিত গুনাহ মাফের ৮ দোয়া
নামাজের পর দোয়া করছেন এক মুসল্লি। ছবি: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি

মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনে ছোট-বড় অনেক গুনাহ হতে পারে। তবে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলা তওবাকারী বান্দাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন। গুনাহমুক্ত জীবন আল্লাহর এক বিশেষ নেয়ামত। আপনি যদি আপনার পাপ মোচন করতে চান এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চান, তবে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত এই দোয়াগুলো নিয়মিত পাঠ করতে পারেন।

রমজানে অভাবীদের ঋণ মওকুফের উসমানীয় ঐতিহ্যরমজানে অভাবীদের ঋণ মওকুফের উসমানীয় ঐতিহ্য

১. নিজের ওপর জুলুম করলে ক্ষমা চাওয়ার দোয়া

মুসা (আ.) যখন ভুলবশত একটি কাজ করেছিলেন, তখন তিনি এই দোয়াটি পড়েছিলেন:

رَبِّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْ لِىْ

উচ্চারণ: রাব্বি ইন্নি জলামতু নাফসি ফাগফিরলি।

অর্থ: হে আমার রব, নিশ্চয়ই আমি আমার নফসের প্রতি জুলুম করেছি, সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। (সুরা কাসাস: ১৬)

২. অভিভাবক হিসেবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

আল্লাহই আমাদের একমাত্র অভিভাবক। তাঁর কাছে ক্ষমা চাওয়ার শ্রেষ্ঠ উপায়:

أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ

উচ্চারণ: আনতা ওয়ালিউনা ফাগফিরলানা ওয়ারহামনা ওয়া আনতা খাইরুল গাফিরিন।

অর্থ: আপনি আমাদের অভিভাবক। সুতরাং, আমাদের ক্ষমা করে দিন এবং আপনিই উত্তম ক্ষমাশীল। (সুরা আরাফ: ১৫৫)

৩. রহমত ও মাগফিরাতের দোয়া

সবচেয়ে দয়ালু সত্তার কাছে করুণা চাওয়ার দোয়া:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

উচ্চারণ: রাব্বিগফির ওয়ারহাম ওয়া আনতা খাইরুর রাহিমিন।

অর্থ: হে আমাদের রব, আপনি ক্ষমা করুন, দয়া করুন এবং আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (সুরা মুমিনুন: ১১৮)

৪. নূর বা হেদায়াতের আলো পূর্ণ করার দোয়া

رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

উচ্চারণ: রাব্বানা আতমিম লানা নুরানা ওয়াগফিরলানা ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির।

অর্থ: হে আমাদের রব, আমাদের জন্য আমাদের নূর পূর্ণ করে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন; নিশ্চয়ই আপনি সর্ব বিষয়ে সর্ব ক্ষমতাবান। (সুরা তাহরিম: ০৮)

৫. আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার দোয়া

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

উচ্চারণ: সামিনা ওয়া আতানা গুফরানাকা রাব্বানা ওয়া ইলাইকাল মাসির।

অর্থ: আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব, আমরা আপনারই (নিকট) ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। (সুরা বাকারা: ২৮৫)

৬. ভুলভ্রান্তিবশত গুনাহ হলে মাফ চাওয়ার দোয়া

অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে এই আবেদনটি অত্যন্ত কার্যকর:

رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

উচ্চারণ: রাব্বানা লা তুআখিজনা ইন্নাসিনা আও আখতানা।

অর্থ: হে আমাদের রব, আমাদের দায়ী করেন না যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি। (সুরা বাকারা: ২৮৬)

৭. জাহান্নামের আজাব থেকে মুক্তির দোয়া

رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

উচ্চারণ: রাব্বানা ইন্নানা আমান্না ফাগফিরলানা জুনুবানা ওয়াকিনা আজাবান্নার।

অর্থ: হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা ইমান এনেছি। অতএব আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং আমাদের জাহান্নামের আজাব হতে রক্ষা করুন। (সুরা আলে ইমরান: ১৬)

৮. আদম ও হাওয়া (আ.)-এর ক্ষমা চাওয়ার ঐতিহাসিক দোয়া

মানুষ যখন নিজের ওপর চরম জুলুম করে ফেলে, তখন এই দোয়াই শ্রেষ্ঠ আশ্রয়:

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

উচ্চারণ: রাব্বানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন।

অর্থ: হে আমাদের রব, আমরা আমাদের নিজেদের ওপর জুলুম করেছি। এখন যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব। (সুরা আরাফ: ২৩)

ফিতরা কাদের ওপর ওয়াজিব, আদায় করতে হয় কীভাবেফিতরা কাদের ওপর ওয়াজিব, আদায় করতে হয় কীভাবে

গুনাহ হয়ে গেলে করণীয় কী?

শয়তানের প্ররোচনায় গুনাহ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু গুনাহর ওপর অটল থাকা বিপজ্জনক। গুনাহ হয়ে গেলে:

  • ১. তওবা করা: মনেপ্রাণে লজ্জিত হয়ে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা।
  • ২. তওবার নামাজ: পবিত্রতা অর্জন করে দুই রাকাত নামাজ পড়ে ক্ষমা চাওয়া। (জামে তিরমিজি: ৩২৭৬)
  • ৩. নিরাশ না হওয়া: আল্লাহ বলেছেন, ‘তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ মাফ করেন।’ (সুরা জুমা: ৫৩)

বিষয়:

ইসলামরমজানরমজান মোবারকমাহে রমজানমাগফিরাতের রমজান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তীব্র যানজট, চরম ভোগান্তি

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তীব্র যানজট, চরম ভোগান্তি

ইরানের গোপন ‘ক্ষেপণাস্ত্র শহর’ এবং আরও যা যা আছে

ইরানের গোপন ‘ক্ষেপণাস্ত্র শহর’ এবং আরও যা যা আছে

কুয়েতে বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

কুয়েতে বেশ কয়েকটি মার্কিন যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

কাশ্মীরের ইতিহাস গড়ে ভারতীয় দলে কড়া নাড়ছেন নবি

কাশ্মীরের ইতিহাস গড়ে ভারতীয় দলে কড়া নাড়ছেন নবি

ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা না বাড়াতে উপসাগরীয় মিত্রদের সৌদির ‘গোপন বার্তা’

ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা না বাড়াতে উপসাগরীয় মিত্রদের সৌদির ‘গোপন বার্তা’

সম্পর্কিত

কোরআনে বর্ণিত গুনাহ মাফের ৮ দোয়া

কোরআনে বর্ণিত গুনাহ মাফের ৮ দোয়া

রেশমি রুমাল আন্দোলনের অগ্রদূত উবায়দুল্লাহ সিন্ধি

রেশমি রুমাল আন্দোলনের অগ্রদূত উবায়দুল্লাহ সিন্ধি

সিগারেটের ধোঁয়া নাকে গেলে কি রোজা ভেঙে যাবে?

সিগারেটের ধোঁয়া নাকে গেলে কি রোজা ভেঙে যাবে?

নবীজির দোয়ায় সামান্য খাদ্যে অফুরন্ত বরকত

নবীজির দোয়ায় সামান্য খাদ্যে অফুরন্ত বরকত