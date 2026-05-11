ডিপ্রেশন ও হতাশা থেকে মুক্তি পেতে ইসলামের নির্দেশনা

মানুষের জীবনের অবিরাম দৌড়ঝাঁপ, শ্রম আর সাধনার অন্তরালে লুকিয়ে আছে একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা—একটুখানি শান্তি ও প্রশান্তি। কেউ মনে করে, বিপুল অর্থ-সম্পদের মাঝেই সুখ নিহিত, কেউ আবার ক্ষমতার উচ্চ আসনে শান্তি খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু বাস্তবতা বড় নির্মম; বাহ্যিক চাকচিক্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের অন্তরের অস্থিরতা কেবল বেড়েই চলেছে।

আধুনিক বিশ্বে মানসিক অস্থিরতা: এক নীরব মহামারি

আজকের পৃথিবীতে চারপাশের কোলাহল থেমে গেলেও মানুষের মনের ভেতরের ঝড় থামছে না। চোখে ঘুম নেই, বুকে অজানা চাপা কষ্ট আর অদৃশ্য এক শূন্যতা মানুষকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বর্তমান বিশ্বে এই মানসিক অস্থিরতা ও বিষণ্নতা কেবল দু-একজন মানুষের সমস্যা নয়, বরং এটি একটি মহামারিতে রূপ নিয়েছে।

প্রযুক্তির উৎকর্ষ আর আধুনিকতার চমক সত্ত্বেও মানুষের হৃদয় থেকে প্রশান্তি বিদায় নিচ্ছে। পরিবারে অশান্তি, সম্পর্কের টানাপোড়েন ও তরুণসমাজের হতাশা আজ এক চরম বাস্তবতা।

প্রশান্তির আসল চাবিকাঠি কোথায়

প্রশান্তি বা ‘সাকিনাহ’ আমাদের নাগালের বাইরের কোনো বিষয় নয়। আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে অন্ধকারে ছেড়ে দেননি; বরং তিনি আমাদের জন্য পাঠিয়েছেন ইসলাম নামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম কেবল কিছু আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়, এটি এমন এক সুশীতল ছায়া, যেখানে ক্লান্ত হৃদয় খুঁজে পায় পরম স্থিরতা।

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

‘তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তাদের ইমানের সঙ্গে আরও ইমান বৃদ্ধি পায়।’ (সুরা ফাতহ: ০৪) /

অস্থিরতার প্রধান কারণসমূহ

আজকের সমাজে আমরা এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। আমাদের অশান্তির পেছনে কিছু সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে:

  1. জাগতিক মোহ ও প্রতিযোগিতা: অন্যের প্রাচুর্য দেখে নিজের ভেতরে অতৃপ্তি তৈরি করা। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা তোমাদের চেয়ে নিম্নস্তরের মানুষের দিকে তাকাও (পার্থিব বিষয়ে), তবেই তোমরা আল্লাহর নেয়ামতকে তুচ্ছ জ্ঞান করবে না।’ (সহিহ্ মুসলিম)
  2. একাকিত্ব ও পারিবারিক দূরত্ব: আধুনিক ব্যস্ততায় পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে যাওয়া মানুষকে হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
  3. হারাম উপার্জন: সুদ ও হারামের প্রভাব মানুষের মন থেকে বরকত ও শান্তি কেড়ে নেয়।
শান্তির চিরন্তন ফর্মুলা: আল্লাহর জিকির ও সালাত

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে শান্তির একটি গ্যারান্টিযুক্ত ফর্মুলা দিয়েছেন:

‘জেনে রেখো, আল্লাহর জিকিরেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।’ (সুরা রাদ: ২৮)

জিকির মানে শুধু তাসবিহ পাঠ নয়, বরং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণে রাখা। এ ছাড়া অস্থিরতা দূর করার সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র হলো নামাজ। যখনই রাসুলুল্লাহ (সা.) কোনো সংকটে পড়তেন, তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, ‘হে বিলাল, আজানের মাধ্যমে আমাদের প্রশান্তি দাও।’ (সুনানে আবু দাউদ)

লাইফস্টাইলে পরিবর্তন: রাত ও দিনের সঠিক ব্যবহার

আধুনিক প্রজন্মের বিষণ্নতার এক বড় কারণ হলো ‘রাত জাগা’। আল্লাহ তাআলা রাতকে করেছেন বিশ্রামের জন্য এবং দিনকে করেছেন জীবিকা অর্জনের জন্য। ইসলামে এশার নামাজের পর দ্রুত ঘুমানো ও ভোরে জাগ্রত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য।

প্রশান্তিময় জীবনের ৫টি পদক্ষেপ

একটি শান্তিময় ও কল্যাণময় জীবনের জন্য নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা জরুরি:

  • ১. তাকওয়া: যে আল্লাহকে ভয় পায়, দুনিয়ার অন্য কোনো ভয় তাকে গ্রাস করতে পারে না।
  • ২. অল্পে তুষ্টি: যা আছে, তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকাই হলো প্রকৃত সচ্ছলতা।
  • ৩. সুন্নাহভিত্তিক জীবন: খাওয়া, ঘুমানো ও আচরণের ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করা।
  • ৪. নিজেকে মূল্যায়ন: অন্যের কৃত্রিম সুখ দেখে নিজের জীবনকে ছোট মনে না করা।
  • ৫. পারিবারিক বন্ধন: বাবা-মা ও আত্মীয়দের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা হৃদয়ের অস্থিরতা কমায়।
শান্তিময় জীবন কোনো কাল্পনিক বিষয় নয়, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া একটি বিশেষ পুরস্কার। আমরা যদি প্রতিটি ঘরে কোরআন ও সুন্নাহর চর্চা শুরু করতে পারি, তবেই সমাজ থেকে ঘৃণা, অস্থিরতা এবং হতাশা দূর হবে। আল্লাহ আমাদের সেই প্রশান্ত আত্মার অধিকারী হওয়ার তৌফিক দান করুন, যাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন—‘হে প্রশান্ত আত্মা, তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে আসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।’

লেখক: মুফতি আহমাদুল্লাহ মাসউদ

শিক্ষক, জামিয়া নূরিয়া ইসলামিয়া, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

