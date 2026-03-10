সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি: বিংশ শতাব্দীর অমর জ্ঞানসাধক

বিংশ শতাব্দীর মুসলিম উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক, প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি (রহ.)। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের রায়বেরেলির এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাইয়েদ আবদুল হাই ছিলেন ‘নুজহাতুল খাওয়াতির’-এর মতো কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা।
মাত্র ৯ বছর বয়সে পিতাকে হারানোর পর বড় ভাই সাইয়েদ আবদুল আলি তাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষা জীবনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো:
আলি মিয়া নদভি (রহ.)-কে তাঁর নিরন্তর সফরের কারণে অনেকে ‘দ্বিতীয় ইবনে বতুতা’ বলে অভিহিত করেন। ১৯৩৫ সালে নদওয়াতুল উলামায় শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলেও তাঁর মূল কর্মক্ষেত্র ছিল পুরো পৃথিবী।
সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি (রহ.) প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ধরে অবিশ্রান্তভাবে লিখে গেছেন। তাঁর সাহিত্যকর্ম শুধু তথ্য নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর পুনর্জাগরণের হাতিয়ার।
মা জা খাসিরাল আলাম বি ইনহিতাতিল মুসলিমিন: এটি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ, যা পৃথিবীর প্রায় সকল প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
জ্ঞানের এই মহিরুহ তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ মুসলিম বিশ্বের নোবেল খ্যাত ‘বাদশা ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার’-এ ভূষিত হন। ১৪২১ হিজরি সালের ২২ রমজান জুমার প্রাক্কালে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াতরত অবস্থায় এই মহান মনীষী ইন্তেকাল করেন। রায়বেরেলির পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।
ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্য হলো মহিমান্বিত রাত ‘লাইলাতুল কদর’ অন্বেষণ করা। নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা রমজানের শেষ দশকে শবে কদর অন্বেষণ করো।’ (সহিহ্ বুখারি: ২০২০)। ইতিকাফকারী ব্যক্তি যেহেতু পুরো সময় ইবাদতে থাকেন, তাই তাঁর শবে কদর পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে।১ ঘণ্টা আগে
সুমামা কিছুটা অবাক হলেন। তিনি এমন কোমল প্রশ্ন আশা করেননি। তবুও তাঁর মুখের ভাব কঠোর রেখে বললেন, ‘হে মুহাম্মদ, ভাবছি তো অনেক কিছুই। তবে আমি আপনার কাছে উত্তম আচরণেরই আশা করছি। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তবে আপনি একজন খুনিকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি দয়া করেন, তবে আপনি একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ওপর...২ ঘণ্টা আগে
রমজানের শেষ দশকের ইতিকাফ কেবল পুরুষদের জন্য নয়; বরং নারীদের জন্যও এটি অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ একটি ইবাদত। হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রজনী ‘লাইলাতুল কদর’ লাভের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো ইতিকাফ। নবী করিম (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীরাও নিয়মিত ইতিকাফ পালন করতেন।২ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।৭ ঘণ্টা আগে