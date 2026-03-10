নারীদের ইতিকাফের নিয়ম ও বিধান

রমজানের শেষ দশকের ইতিকাফ কেবল পুরুষদের জন্য নয়; বরং নারীদের জন্যও এটি অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ একটি ইবাদত। হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রজনী ‘লাইলাতুল কদর’ লাভের সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো ইতিকাফ। নবী করিম (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীরাও নিয়মিত ইতিকাফ পালন করতেন।
নারীদের ইতিকাফ-সম্পর্কিত ১০টি প্রয়োজনীয় মাসয়ালা
১. নারীদের ইতিকাফের স্থান হলো নিজ ঘরের অন্দরমহল বা নামাজের নির্ধারিত জায়গা। তাদের জন্য মসজিদে যাওয়ার চেয়ে ঘরে ইতিকাফ করাই বেশি সওয়াবের।
২. বিবাহিত নারীর ইতিকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি নেওয়া জরুরি। স্বামীদের উচিত যুক্তিসংগত কারণ ছাড়া স্ত্রীদের এই মহৎ ইবাদতে বাধা না দেওয়া।
৩. রমজানের শেষ দশকের ইতিকাফ পুরুষদের জন্য সুন্নতে মুআক্কাদা আলাল কিফায়া। নারীদের জন্য মুস্তাহাব।
৪. ঋতুস্রাব অবস্থায় ইতিকাফ সহিহ হয় না। পিরিয়ড শুরু হলে ইতিকাফ ভেঙে যাবে। পরবর্তী সময়ে শুধু এক দিনের ইতিকাফ রোজাসহ কাজা করতে হবে।
৫. যদি কোনো নারী অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ খেয়ে পিরিয়ড বন্ধ রেখে রোজা ও ইতিকাফ সম্পন্ন করেন, তবে তাঁর ইতিকাফ সহিহ হবে।
৬. নারীরা ঘরের যে স্থানটি ইতিকাফের জন্য নির্ধারিত করবেন, তা তাঁদের জন্য মসজিদের মতোই গণ্য হবে। প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া নির্ধারিত স্থানের বাইরে গেলে ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।
৭. ইতিকাফ অবস্থায় নির্ধারিত স্থানে বসে অন্যদের সাংসারিক কাজের নির্দেশনা দেওয়া যাবে। যদি নির্ধারিত স্থানে বসে রান্না করা সম্ভব হয়, তবে রান্নার লোক না থাকলে তা করা জায়েজ।
৮. ইতিকাফ অবস্থায় দিন বা রাতে কোনো সময়েই স্বামীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়া যাবে না।
৯. ইতিকাফের স্থানটি কাপড় বা পর্দা দিয়ে ঘিরে নেওয়া উত্তম।
১০. যদি কোনো নারীর স্বামী অত্যন্ত অসুস্থ হন এবং তাঁর নিবিড় সেবার প্রয়োজন হয় অথবা ছোট ছোট সন্তানের দেখাশোনার কেউ না থাকে—তবে সেই নারীর জন্য ইতিকাফে বসার চেয়ে স্বামী ও সন্তানের সেবা করা বেশি উত্তম ও সওয়াবের কাজ।
ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্য হলো মহিমান্বিত রাত ‘লাইলাতুল কদর’ অন্বেষণ করা। নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা রমজানের শেষ দশকে শবে কদর অন্বেষণ করো।’ (সহিহ্ বুখারি: ২০২০)। ইতিকাফকারী ব্যক্তি যেহেতু পুরো সময় ইবাদতে থাকেন, তাই তাঁর শবে কদর পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে।১ ঘণ্টা আগে
বিংশ শতাব্দীর মুসলিম উম্মাহর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক, প্রখ্যাত সাহিত্যিক সাইয়েদ আবুল হাসান আলি নদভি (রহ.)। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের রায়বেরেলির এক সম্ভ্রান্ত আলেম পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা সাইয়েদ আবদুল হাই ছিলেন ‘নুজহাতুল খাওয়াতির’-এর মতো কালজয়ী গ্রন্থের রচয়িতা।১ ঘণ্টা আগে
সুমামা কিছুটা অবাক হলেন। তিনি এমন কোমল প্রশ্ন আশা করেননি। তবুও তাঁর মুখের ভাব কঠোর রেখে বললেন, ‘হে মুহাম্মদ, ভাবছি তো অনেক কিছুই। তবে আমি আপনার কাছে উত্তম আচরণেরই আশা করছি। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তবে আপনি একজন খুনিকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি দয়া করেন, তবে আপনি একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ওপর...২ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।৭ ঘণ্টা আগে