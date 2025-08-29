আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৯ আগস্ট ২০২৫

ইসলাম ডেস্ক
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫ ইংরেজি, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২ বাংলা, ৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|ফজর
|০৪: ২১ মিনিট
|০৫: ৩৮ মিনিট
|জুমা
|১২: ০০ মিনিট
|০৪: ৩০ মিনিট
|আসর
|৪: ৩১ মিনিট
|০৬: ১৮ মিনিট
|মাগরিব
|৬: ২০ মিনিট
|০৭: ৩৬ মিনিট
|এশা
|৭: ৩৭ মিনিট
|০৪: ২০ মিনিট
|ফজর (আগামীকাল শনিবার)
|০৪: ২২ মিনিট
|০৫: ৩৮ মিনিট
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|৪: ২০ মিনিট
|ইশরাক
|০৫: ৫৪ মিনিট
|১১: ৫৩ মিনিট
|চাশত
|০৮: ৫৩ মিনিট
|১১: ৫৩ মিনিট
|জাওয়াল শুরু
|১২: ০০ মিনিট
|০০: ০০
|আউয়াবিন
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৭: ৩৬ মিনিট
|সময়
|শুরু
|শেষ
|সূর্যোদয়কালীন
|০৫: ৩৯ মিনিট
|০৫: ৫৩ মিনিট
|দুপুর
|১১: ৫৪ মিনিট
|১১: ৫৯ মিনিট
|সূর্যাস্তকালীন
|০৬: ০৪ মিনিট
|০৬: ১৯ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরো কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত। প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫ ইংরেজি, ১৪ ভাদ্র ১৪৩২ বাংলা, ৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|ফজর
|০৪: ২১ মিনিট
|০৫: ৩৮ মিনিট
|জুমা
|১২: ০০ মিনিট
|০৪: ৩০ মিনিট
|আসর
|৪: ৩১ মিনিট
|০৬: ১৮ মিনিট
|মাগরিব
|৬: ২০ মিনিট
|০৭: ৩৬ মিনিট
|এশা
|৭: ৩৭ মিনিট
|০৪: ২০ মিনিট
|ফজর (আগামীকাল শনিবার)
|০৪: ২২ মিনিট
|০৫: ৩৮ মিনিট
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|৪: ২০ মিনিট
|ইশরাক
|০৫: ৫৪ মিনিট
|১১: ৫৩ মিনিট
|চাশত
|০৮: ৫৩ মিনিট
|১১: ৫৩ মিনিট
|জাওয়াল শুরু
|১২: ০০ মিনিট
|০০: ০০
|আউয়াবিন
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৭: ৩৬ মিনিট
|সময়
|শুরু
|শেষ
|সূর্যোদয়কালীন
|০৫: ৩৯ মিনিট
|০৫: ৫৩ মিনিট
|দুপুর
|১১: ৫৪ মিনিট
|১১: ৫৯ মিনিট
|সূর্যাস্তকালীন
|০৬: ০৪ মিনিট
|০৬: ১৯ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরো কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
মানবতার ইতিহাস এক দীর্ঘ নদীর মতো—কখনো শান্ত, কখনো উত্তাল। এই নদী বয়ে চলেছে সভ্যতার উজ্জ্বল ভোর থেকে অন্ধকার গহ্বর পর্যন্ত। কিন্তু আজ সেই নদীর জল যেন রক্তিম ও ঘোলাটে; তার তীরে দাঁড়িয়ে আমরা শুনতে পাচ্ছি বিলাপের ধ্বনি—এ পৃথিবী যেন এক মহাশোকের মঞ্চ।১৪ মিনিট আগে
রবিউল আউয়াল ইসলামি বর্ষপঞ্জির এক মহিমান্বিত ও স্মরণীয় মাস। আরবি শব্দ ‘রবিউল আওয়াল’ অর্থ প্রথম বসন্ত। বসন্ত যেমন প্রকৃতিতে নবজাগরণের সূচনা ঘটায়, তেমনি রবিউল আউয়াল নতুন করে নবীপ্রেমের কথা জানান দেয়। ইসলামি সংস্কৃতিতে রবিউল আউয়াল মাসটির গুরুত্ব অপরিসীম। কয়েকটি কারণে এ মাস খুবই তাৎপর্যপূর্ণ—২৫ মিনিট আগে
চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করার বিধান কী? কখন এটি জায়েজ এবং কখন এটি জায়েজ নয়, তা কোরআন ও হাদিসের আলোকে জানতে চাই।৩০ মিনিট আগে
সময়টা ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দ। ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত পৃথিবী। মানবতার লেশমাত্র নেই কোথাও। দুর্বলেরা নিষ্পেষিত। সবলেরা সমাজের কর্ণধার। তরবারি যার শক্তিশালী, সে-ই গোত্রপতি। সভ্যতার ছিটেফোঁটাও নেই। কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়া যেন অমার্জনীয় অপরাধ। শাস্তি তাদের মাটিতে পুঁতে ফেলা।৩৬ মিনিট আগে