ইসলাম

সম্মাননা পাগড়ি পাচ্ছেন ১৩০০ হাফেজ আলেম ও মুফতি

তানবিরুল হক আবিদ
জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া (যাত্রাবাড়ী বড় মাদ্রাসা)। ছবি: সংগৃহীত
ঢাকার অন্যতম দ্বীনি বিদ্যাপীঠ জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া যাত্রাবাড়ীর (যাত্রাবাড়ী বড় মাদ্রাসা) প্রায় ১ হাজার ৩০০ কৃতী শিক্ষার্থীকে দেওয়া হচ্ছে সম্মাননা পাগড়ি।

আজ শুক্রবার (২ জানুয়ারি) বিকেলে মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে সম্মাননা পাগড়ি দেওয়া হবে। ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে হিফজুল কোরআন, দাওরায়ে হাদিস ও বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর কোর্স সম্পন্নকারী ছাত্রদের নিয়ে এই বর্ণাঢ্য আয়োজন সম্পন্ন করার সব প্রস্তুতি শেষ করেছে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ।

মাদ্রাসা সূত্রে জানা গেছে, বিকেল থেকে শুরু হবে অনুষ্ঠানিক কার্যক্রম। বাদ মাগরিব পবিত্র কোরআন ও বুখারি শরিফ খতম করাবেন কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আল হাইয়াতুল উলিয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়ার চেয়ারম্যান আল্লামা মাহমূদুল হাসান। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, রাত ৯টায় বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হবে।

মাদ্রাসার শিক্ষক রিদওয়ান হাসান জানিয়েছেন, চলতি বছর বিভিন্ন বিভাগ থেকে ১ হাজার ২৮৩ জন শিক্ষার্থীকে এই সম্মাননা দেওয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছেন দাওরায়ে হাদিস (মাওলানা) প্রায় ৯০০ জন, পবিত্র কোরআনের হাফেজ ১১৭ জন, মুফতি (ইফতা) ৬৬ জন, মুহাদ্দিস (উলুমুল হাদিস) ৮ জন, আরবি সাহিত্যে ডিপ্লোমা ৯৩ জন, মুফাসসির ২৪ জন, কারি (কেরাতে হাফস ও সাবা) ৬৯ জন এবং ইসলামি দাওয়াহ ৬ জন।

পাগড়ি প্রদান অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে এখন উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দেশবরেণ্য আলেমদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রশাসনিক ও সব ধরনের আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

