খাবার শেষে পড়ার দোয়া

খাবার শেষে পড়ার দোয়া
মানবজীবনে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য গ্রহণ একটি অপরিহার্য বিষয়। প্রতিদিন রুটিনমাফিক আমাদের একাধিকবার খাবার খেতে হয়। ইসলামি জীবনব্যবস্থায় প্রতিটি কাজের শুরু ও শেষে আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।
খাবার শেষ করে মহান রবের দরবারে শুকরিয়া আদায় করা মুমিনের অন্যতম কর্তব্য। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার নিয়ামত আরও বাড়িয়ে দেন। খাবার শেষে প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) বিভিন্ন দোয়া ও শুকরিয়া পাঠ করতেন, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অত্যন্ত বরকত বয়ে আনে।
খাবার শেষের দোয়া ও অর্থ
খাবার গ্রহণ শেষে তৃপ্তির সঙ্গে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে এই দোয়া পড়া যায়:
|আরবি
|বাংলা উচ্চারণ
|অনুবাদ
|الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ
|আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মিনাল মুসলিমীন।
|‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের খাওয়ালেন, পান করালেন এবং আমাদের মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।’
এই ছোট ও সুন্দর দোয়ার মাধ্যমে আমরা একাধারে খাবার ও পানীয়ের নিয়ামতের জন্য যেমন শুকরিয়া আদায় করি, তেমন আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে মুসলিম হিসেবে জন্ম নেওয়ার জন্য তাঁর অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।
খাবার শেষে শুকরিয়া আদায়ের গুরুত্ব ও ফজিলত
- নিয়ামতের প্রাচুর্য: পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, ‘যদি তোমরা শুকরিয়া আদায় করো, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের নিয়ামত বাড়িয়ে দেব।’ (সুরা ইবরাহিম: ৭)
- রিজিকের বরকত: খাবার শেষে আল্লাহর প্রশংসা করলে রিজিকে বরকত নাজিল হয় এবং আল্লাহ বান্দার ওপর সন্তুষ্ট হন।
- ইবাদতের পূর্ণতা: একজন মুমিন যখন সাধারণ একটি কাজ (যেমন খাবার খাওয়া) শেষ করেও আল্লাহর জিকির করেন, তখন তাঁর পুরো জীবনটাই ইবাদতের নুরে আলোকিত হয়ে ওঠে।
অতএব, খাবার গ্রহণের পর তাড়াহুড়ো করে উঠে না গিয়ে সুন্নত তরিকা অনুযায়ী এই দোয়াগুলো পাঠ করার মাধ্যমে আমরা আমাদের প্রতিটি মুহূর্তকে বরকতময় করে তুলতে পারি।