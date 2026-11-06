শীতকালের ইবাদতের প্রস্তুতি
শীতকাল মানেই প্রকৃতিতে এক ভিন্ন আবহ। কুয়াশাচ্ছন্ন সকাল, হিমেল বাতাস আর দীর্ঘ রাতের এই ঋতু কারও কাছে আরামের, কারও কাছে আনন্দের। তবে একজন মুমিনের কাছে শীতকাল ইবাদত-বন্দেগিতে মনোযোগী হওয়ার এক বিশেষ সুযোগ। একটু পরিকল্পনা ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় শীতের প্রতিটি দিন হয়ে উঠতে পারে আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয়ের অনন্য সুযোগ।
১. দীর্ঘ রাত: ইবাদত ও তাহাজ্জুদের বিশেষ সুযোগ
শীতকালের বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর দীর্ঘ রাত। দিনের ব্যস্ততা শেষে রাতের নির্জনতায় আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে ইবাদত করা মুমিনের আত্মিক প্রশান্তি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম। রাতের এই দীর্ঘ সময় তাহাজ্জুদ নামাজ আদায়, পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত, জিকির ও দোয়ার জন্য মোক্ষম সুযোগ এনে দেয়।
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘আর রাতের একাংশে তাঁর উদ্দেশে সিজদাবনত হও এবং দীর্ঘ রাত ধরে তাঁর তাসবিহ পাঠ করো।’ (সুরা ইনসান: ২৬)
রাতের এই ইবাদত মানুষের অন্তরকে দুনিয়াবি পঙ্কিলতা থেকে পরিশুদ্ধ করে এবং আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ককে আরও গভীর করে তোলে। শেষরাতে তাহাজ্জুদ আদায়, নিজের অতীতের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণে দোয়া কবুলের বিশেষ মুহূর্ত তৈরি হয়। তাই শীতের দীর্ঘ রাতগুলো যেন অলসতা কিংবা অপ্রয়োজনীয় কাজে নষ্ট না হয়, সেদিকে প্রত্যেক মুমিনের বিশেষভাবে সচেতন থাকা প্রয়োজন।
২. শীতের কষ্টকর অজুতে রয়েছে বিশেষ প্রতিদান
শীতকালে ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করা অনেকের জন্যই বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে ফজরের ঠান্ডার ভোরে অজু করতে গিয়ে অনেকে তীব্র শীত অনুভব করেন। অথচ শরিয়তের বিধান অনুযায়ী, এই প্রতিকূলতার মধ্যেও পরিপূর্ণভাবে অজু সম্পন্ন করার রয়েছে বিশেষ ফজিলত ও মর্যাদা।
হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘আমি কি তোমাদের এমন কাজের কথা জানাব না, যার মাধ্যমে আল্লাহ গুনাহসমূহ মুছে দেন এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করেন?’ সাহাবিরা বললেন, ‘অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল!’ তিনি বললেন, ‘কষ্টের সময় পূর্ণাঙ্গভাবে অজু করা, মসজিদের দিকে বেশি বেশি পদচারণ করা এবং এক নামাজের পর পরবর্তী নামাজের জন্য অপেক্ষা করা।’ (সহিহ মুসলিম: ২৫১)
এই হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, কষ্টের মধ্যেও ইবাদতের প্রতি যত্নবান হওয়ার প্রতিদান আল্লাহর কাছে অনেক বেশি। তবে হ্যাঁ, তীব্র ঠান্ডা বা অসুস্থতার কারণে শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হলে ইসলাম বিকল্প বা সহজ বিধান (যেমন হালকা গরম পানি ব্যবহার বা তায়াম্মুম) গ্রহণের সুযোগ রেখেছে। কারণ, ইসলাম সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো বোঝা মানুষের ওপর চাপিয়ে দেয় না।
৩. ছোট দিনে নফল রোজা রাখার সুবর্ণ সুযোগ
শীতকালে দিনগুলো হয় তুলনামূলক ছোট এবং রাতের বেলা থাকে আরামদায়ক। এই সংক্ষিপ্ত দিনগুলো নফল রোজা পালনের জন্য অনুকূল। দীর্ঘ না খেয়ে থাকার ক্লান্তি ছাড়া খুব সহজে দিনের বেলা রোজা রাখা যায়।
হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছেন, ‘ধৈর্যের মাস হলো রমজান মাস। আর প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম (রোজা) পালন করা সারা বছর সাওম পালন করার সমতুল্য।’ (সুনানে নাসায়ি: ২৪০৮)
এ ছাড়া মাসে তিন দিন রোজা রাখার মাধ্যমে মনের ভেতরের বিভিন্ন ওয়াসওয়াসা ও কুপ্রবৃত্তি দূর হয়। প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, ‘আমি কি তোমাদের অন্তরের ওয়াসওয়াসা দূর করার আমল সম্পর্কে অবহিত করব না? তা হলো প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোজা পালন করা।’ (সুনানে নাসায়ি: ২৩৮৬)। শীতের ছোট দিনে এই সুন্নত আমলটি সহজে আমাদের রুটিনে যুক্ত করা যায়।
৪. শীতার্তের পাশে দাঁড়ানো ও মানবিক দায়িত্ব
শীতের সৌন্দর্য ও আমেজ সবার জীবনে সমান আনন্দ নিয়ে আসে না। ফুটপাত, রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল কিংবা খোলা আকাশের নিচে রাত কাটানো ছিন্নমূল মানুষের কাছে শীত এক নিষ্ঠুর বাস্তবতার নাম। বিশেষ করে দরিদ্র, অসহায়, এতিম ও বয়স্ক মানুষের জন্য শীত নেমে আসে বাড়তি দুর্ভোগ ও কষ্টের বোঝা নিয়ে। এ সময় সামর্থ্যবান মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব হলো শীতার্ত ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়ানো, সাধ্যমতো শীতবস্ত্র বিতরণ করা এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন, ‘তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকটপ্রতিবেশী ও দূরপ্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।’ (সুরা নিসা: ৩৬)
এই আয়াত মানবজাতির প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার চিরন্তন শিক্ষা দেয়। ফলে শীতার্ত মানুষের কষ্ট লাঘবে এগিয়ে আসা শুধু কোনো সাধারণ সামাজিক কাজ নয়; বরং এটি ইসলামের অন্যতম মহান মানবিক শিক্ষা ও ইবাদতের অংশ।
সব মিলিয়ে শীতকাল একজন মুমিনের জন্য নিজেকে নতুন করে গড়ে তোলার এক অনন্য উপলক্ষ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে শীতকালকে ইবাদতময় ও বরকতময় করে তোলার তাওফিক দান করুন।