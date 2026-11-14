মুসা (আ.) কি সত্যিই আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন

মুসা (আ.) কি সত্যিই আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন
মুসা (আ.) ছিলেন মর্যাদাবান রাসুলদের একজন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সঙ্গে সরাসরি কালাম বা বাক্যালাপ করেছিলেন। আর এ কারণেই তাঁকে ‘কালিমুল্লাহ’ বা আল্লাহর সঙ্গে কথোপকথনকারী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তবে মুমিন হৃদয়ে চিরকালই একটি প্রশ্ন উঁকি দেয়—মুসা (আ.) কি সত্যিই মহান আল্লাহকে নিজের চোখে দেখতে চেয়েছিলেন? এ বিষয়ে পবিত্র কোরআন ও হাদিসে অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বিবরণ রয়েছে।
আল্লাহকে দেখার জন্য মুসা (আ.)-এর আবেদন
আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সৌভাগ্য অর্জনের পর তাঁর প্রতি গভীর ভালোবাসা, অকৃত্রিম টান এবং নৈকট্যের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই মুসা (আ.) মহান রবের কাছে দিদার বা দর্শন প্রার্থনা করেছিলেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে—
وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَٰكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا ۚ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ
অনুবাদ: আর যখন মুসা আমার নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হলো এবং তাঁর প্রতিপালক তাঁর সঙ্গে কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, ‘হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনার দর্শন দান করুন, আমি আপনাকে দেখতে চাই।’ আল্লাহ বললেন, ‘তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না। তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও। যদি তা নিজ স্থানে স্থির থাকে, তবে তুমি আমাকে দেখতে পাবে।’ অতঃপর যখন তাঁর প্রতিপালক পাহাড়ের ওপর জ্যোতি প্রকাশ করলেন, তখন তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল এবং মুসা অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন। অতঃপর যখন তাঁর জ্ঞান ফিরে এল, তখন তিনি বললেন, ‘আপনি পবিত্র মহান! আমি আপনার কাছে তওবা করছি এবং আমিই প্রথম মুমিন।’ (সুরা আরাফ: ১৪৩)
মুফাসসিরগণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এ আয়াত থেকে দিবালোকের মতো স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে মুসা (আ.) সত্যিই আল্লাহর দর্শন লাভের আবেদন করেছিলেন। আল্লাহর নূরের তীব্রতা এবং পার্থিব মানুষের শারীরিক সীমাবদ্ধতার কারণে দুনিয়ার বুকে সেই মুহূর্তে তা সম্ভব ছিল না।
এ ঘটনা কি আখিরাতেও আল্লাহকে দেখা অসম্ভব প্রমাণ করে?
অনেকে মনে করেন যে, মুসা (আ.)-কে দুনিয়ায় আল্লাহ ‘لَنْ تَرَانِي’ (তুমি আমাকে কখনো দেখতে পাবে না) বলে ফিরিয়ে দেওয়ায় আখিরাতেও আল্লাহকে দেখা অসম্ভব। মুফাসসিরগণ বলেন, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। দুনিয়ার এই নশ্বর জীবনে মানুষের পক্ষে তা সম্ভব না হলেও পরকালের অনন্ত জীবনে মুমিন বান্দারা পরম সৌভাগ্য হিসেবে রবের দিদার লাভ করবেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে—
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ
অনুবাদ: সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত। তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সুরা কিয়ামাহ: ২২-২৩)
এই আয়াতটি জান্নাতে মুমিনদের আল্লাহকে স্বচক্ষে দর্শন করার অন্যতম প্রধান ও অকাট্য দলিল।
সহিহ হাদিসে আল্লাহর দর্শনের অকাট্য প্রমাণ
কেয়ামত ও জান্নাতের বর্ণনায় রাসুলুল্লাহ (সা.) উম্মতকে পরকালের এই পরম প্রাপ্তির সুসংবাদ দিয়েছেন। জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন—
إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا
অর্থ: ‘নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের রবকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে।’ (সহিহ বুখারি: ৭৪৩৫)
অন্য এক হাদিসে প্রিয় নবী (সা.) পূর্ণিমার চাঁদের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, মেঘহীন আকাশে যেমন পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কোনো বাধা থাকে না, তেমনি জান্নাতিরা কোনো কষ্ট বা ভিড় ছাড়াই তাদের রবকে পরিষ্কার দেখতে পাবেন। (সহিহ বুখারি: ৭৪৩৬; সহিহ মুসলিম: ৬৩৩)
এখানে চাঁদের সঙ্গে আল্লাহর পবিত্র সত্তার কোনো তুলনা করা হয়নি; বরং রূপক অর্থে কেবল দর্শনের স্পষ্টতা ও তৃপ্তিকে বোঝানো হয়েছে।
পবিত্র কোরআন ও সহিহ সুন্নাহর ভাষ্য অনুযায়ী, মুসা আলাইহিস সালাম সত্যিই আল্লাহকে দেখতে চেয়েছিলেন; কিন্তু দুনিয়ার নশ্বর জীবনে সেই ক্ষমতা মানুষের নেই বিধায় তাঁকে তা দেওয়া হয়নি। তবে এই ঘটনা আখিরাতে আল্লাহর দর্শনকে কখনো অসম্ভব করে তোলে না। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত আকিদা হলো—জান্নাতে মুমিনদের জন্য আল্লাহর দিদার বা দর্শন একটি সুনিশ্চিত ও পরম সত্য প্রাপ্তি, যদিও আল্লাহর সত্তা ও সেই দর্শনের প্রকৃত স্বরূপ মানবীয় কল্পনা, সীমা ও জ্ঞানের সম্পূর্ণ ঊর্ধ্বে।
লেখক: মুফতি মুহাম্মদ আমির হামযাহ সিরাজ, কর্মকর্তা, শরী’আহ সেক্রেটারিয়েট, স্ট্যান্ডার্ড ইসলামী ব্যাংক পিএলসি।