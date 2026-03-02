সিগারেটের ধোঁয়া নাকে গেলে কি রোজা ভেঙে যাবে?

পবিত্র রমজানে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও কামাচার থেকে বিরত থাকা ফরজ। তবে অনেক সময় আমরা ধূমপান বা কয়েল-আগরবাতির ধোঁয়ার মতো বিষয়গুলো নিয়ে সংশয়ে থাকি। ইসলামি শরিয়তের আলোকে ধূমপান এবং রোজা ভঙ্গের বিভিন্ন কারণ নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।
১. রোজা অবস্থায় ধূমপান ও ধোঁয়ার বিধান
রোজা রেখে সামান্য পরিমাণ ধূমপান করলেও রোজা ভেঙে যায়। এর বিস্তারিত বিধান হলো:
কাজা ও কাফফারা: কেউ যদি স্বেচ্ছায় ধূমপান (সিগারেট, বিড়ি, হুক্কা বা ই-সিগারেট) করে, তবে তার রোজা ভেঙে যাবে এবং এর জন্য কাজা ও কাফফারা (টানা ৬০টি রোজা) উভয়ই আদায় করা আবশ্যক।
অন্যের ধোঁয়া: অনিচ্ছায় অন্যের সিগারেটের ধোঁয়া নাক-মুখে ঢুকে গেলে রোজা ভাঙবে না। তবে কেউ যদি ইচ্ছাকৃত অন্যের ধোঁয়া নাক দিয়ে টেনে নেয়, তবে রোজা ভেঙে যাবে।
কয়েল ও আগরবাতি: মশার কয়েল, ধূপ বা আগরবাতির ধোঁয়া অনিচ্ছায় নাকে গেলে সমস্যা নেই, কিন্তু ঘ্রাণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত ধোঁয়া টানলে রোজা নষ্ট হবে।
২. যেসব কারণে রোজা ভেঙে যায় এবং ‘কাজা ও কাফফারা’ উভয়ই লাগে
যদি কোনো ব্যক্তি রমজানের দিনের বেলা নিচের কাজগুলো স্বেচ্ছায় করে, তবে তাকে ওই রোজার কাজা করার পাশাপাশি কাফফারাও দিতে হবে:
ক. ইচ্ছাকৃত যৌনমিলন করা।
খ. ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার (খাওয়া বা পান) করা।
কাফফারা আদায়ের নিয়ম:
১. একটি দাস মুক্ত করা (বর্তমানে সম্ভব নয়),
২. ধারাবাহিকভাবে ৬০টি রোজা রাখা,
৩. যদি রোজা রাখতে অক্ষম হয়, তবে ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা তৃপ্তিসহকারে আহার করানো।
ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধি (রহ.) এক কিংবদন্তি পুরুষ। একটি শিখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও সত্যের সন্ধানে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দেন।২৫ মিনিট আগে
খন্দকের ময়দানে তখন চলছে এক মহাকাব্যিক ব্যাকরণ। মুসলমানেরা দিনরাত পরিখা খনন করছেন। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) তাঁর কোদাল নিয়ে গভীর পরিখা খুঁড়ছেন। কিন্তু আজ তাঁর মনটা ভারী। কারণ তিনি দেখলেন, প্রিয় নবীজি (সা.) ক্ষুধার্ত অবস্থায় পেটে পাথর বেঁধে কাজ করছেন। জাবির (রা.)-এর হৃদয় কেঁপে উঠলো।১ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।৬ ঘণ্টা আগে
জীবন চলায় বিপদ বা সমস্যা কখনো বলে আসে না। যেকোনো মুহূর্তে মানুষ কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে। অনেক সময় আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি, ধৈর্য হারিয়ে ফেলি। কিন্তু ইসলাম আমাদের শিখিয়েছে—কীভাবে বিপদে ধৈর্য ধরে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে হয়।১ দিন আগে