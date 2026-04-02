Ajker Patrika
ইসলাম

রিজিকে বরকত আর জীবনে প্রশান্তি আনার সেরা বই

ইসলাম ডেস্ক 
দ্য সিক্রেটস অব রিজিক অ্যান্ড বারাকাহ। ছবি: সংগৃহীত

আমাদের চারপাশের দেয়ালে কান পাতলে একটা দীর্ঘশ্বাস খুব বেশি শোনা যায়—‘এত চেষ্টা করি, এত টাকা আয় করি, তবু অভাব মেটে না, শান্তি আসে না!’ এই আক্ষেপ শুধু নিম্নবিত্তের নয়, বরং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে অনেক দ্বীনদার মানুষেরও। আমরা আসলে ভুলে গেছি—রিজিক কেবল পকেটের টাকা নয়; রিজিক হলো মনের স্থিরতা, পরিবারের ভালোবাসা, হৃদয়ের প্রশান্তি এবং সময়ের বরকত।

ঠিক এই বিন্দু থেকেই আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছেন লেখক মিরাজ রহমান তাঁর অনবদ্য সৃষ্টি ‘দ্য সিক্রেটস অব রিজিক অ্যান্ড বারাকাহ’ বইটিতে। বইটিকে নিছক কোনো মোটিভেশনাল বই ভাবলে ভুল করবেন। এটি পবিত্র কোরআন ও সহিহ হাদিসের নির্যাস থেকে ছেঁকে আনা এক জীবনঘনিষ্ঠ গাইডবুক।

একনজরে বইয়ের বিষয়বস্তু

বইটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত। প্রতিটি পর্ব পাঠককে ধাপে ধাপে নিজের জীবনের ভুলগুলো সংশোধন করতে শেখায়।

রিজিকের প্রকৃত সংজ্ঞা: ৯৫ শতাংশ মানুষ রিজিক বলতে যা বোঝেন, তার বাইরেও যে রিজিকের বিশাল এক জগৎ আছে (যেমন সুস্বাস্থ্য, নেককার সন্তান, আল্লাহর সন্তুষ্টি, চিন্তামুক্ত জীবন), তা লেখক এখানে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

কেন রিজিক সংকুচিত হয়? আমরা প্রায়ই অন্যদের দোষারোপ করি, কিন্তু আমাদের ছোট ছোট গুনাহ, অকৃতজ্ঞতা এবং হারাম-হালালের উদাসীনতা কীভাবে রিজিকে অদৃশ্য দেয়াল তুলে দেয়, লেখক সেই আয়নার সামনে আমাদের দাঁড় করিয়েছেন।

বারাকাহর উৎস ও অন্তরায়: সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পরও কেন সংসারে বরকত থাকে না? কেন অল্প আয়ের মানুষেরা বেশি সুখে থাকে? এই আধ্যাত্মিক রহস্যগুলো উন্মোচন করা হয়েছে কোরআনের আয়াতের আলোকে।

আমল ও দোয়া: রিজিকে বরকত আনার জন্য কার্যকর ৩৫টি আমল এবং নির্দিষ্ট সময়ের ইবাদতের একটি পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন বইটিতে যুক্ত করা হয়েছে, যা একে কেবল পঠনযোগ্য নয়, বরং অনুসরণযোগ্য করে তুলেছে।

কেন এই বইটি সেরা ও আলাদা?

১. বাস্তবমুখী সমাধান: এটি আপনাকে এক রাতে ধনী হওয়ার অবাস্তব স্বপ্ন দেখাবে না। বরং এটি শেখাবে কীভাবে আল্লাহর ওপর ‘তাওয়াক্কুল’ (ভরসা) করে এবং নিজের লাইফস্টাইল পরিবর্তন করে মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যায়।

২. হৃদয়স্পর্শী ভাষা: লেখকের বর্ণনাভঙ্গি এতটাই সাবলীল—মনে হবে তিনি সরাসরি পাঠকের মনের কথাগুলোই বলছেন। ‘আমি তো নিয়মিত নামাজ আদায় করি, তবে কেন কষ্ট কমে না?’ —এমন সব কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে অত্যন্ত মমতার সঙ্গে।

৩. আধ্যাত্মিক রিকানেকশন: বইটি পড়ার সময় আপনার মনে হবে আপনি আল্লাহর সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত হচ্ছেন। এটি হতাশার জায়গায় আশা এবং অভিযোগের জায়গায় কৃতজ্ঞতা (শোকর) স্থাপন করে দেয়।

৪. লাইফস্টাইল ক্যালেন্ডার: বইটিতে ২৯ দিনের একটি চ্যালেঞ্জ ক্যালেন্ডার এবং দৈনন্দিন রুটিন দেওয়া হয়েছে, যা আপনার জীবনকে গুছিয়ে আনতে সাহায্য করবে।

কাদের জন্য এই বই?

  • যাঁরা দিনরাত পরিশ্রম করেও জীবনে প্রশান্তি খুঁজে পাচ্ছেন না।
  • যাঁরা রিজিক এবং বারাকাহর প্রকৃত বিশ্লেষণ জানতে চান।
  • সংসারে অশান্তি এবং উপার্জনের বরকত নিয়ে যাঁরা চিন্তিত।
  • যাঁরা একজন মুসলিম হিসেবে আদর্শ জীবন যাপনের গাইডলাইন খুঁজছেন।

একনজরে বই পরিচিতি

  • বইয়ের নাম: দ্য সিক্রেটস অব রিজিক অ্যান্ড বারাকাহ
  • লেখক: মিরাজ রহমান
  • প্রকাশনা: সুলতানস
  • পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩০৪
  • গায়ের মূল্য: ৬৫০ টাকা (রকমারি বা সুলতানস থেকে ছাড়ে সংগ্রহ করা যাবে)

আমরা অনেক সময় ভুল দরজায় কড়া নাড়ি বলে উত্তর পাই না। ‘দ্য সিক্রেটস অব রিজিক অ্যান্ড বারাকাহ’ আপনাকে সেই সঠিক দরজার সন্ধান দেবে। বইটি পড়ার পর আপনার মনে হবে, এই সমাধানগুলো আপনার আরও অনেক আগে জানা দরকার ছিল। রিজিকে দুশ্চিন্তামুক্ত জীবন আর আখিরাতের পাথেয় সংগ্রহে এই বইটি হতে পারে আপনার শ্রেষ্ঠ সঙ্গী।

বিষয়:

বইইসলামবই আলোচনা
যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

দ্রুত সুস্থতা লাভের ৩ দোয়া

আজকের নামাজের সময়সূচি: ০৬ এপ্রিল ২০২৬

অনলাইন জগৎকে হঠাৎ বিদায় জানালেন সৌদির গ্র্যান্ড মুফতি

রিজিকের বরকত চলে যায় যে ১০ কারণে

