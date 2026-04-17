কোরআনে রয়েছে যে ২৫ নবীর নাম

মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করতে এবং মহান আল্লাহর পরিচয় পৌঁছে দিতে যুগে যুগে দুনিয়ায় এসেছেন নবী ও রাসুলগণ। পরিভাষায়, যাঁদের কাছে নতুন কিতাব ও শরিয়ত এসেছে, তাঁরা ‘রাসুল’ এবং পূর্ববর্তী রাসুলের শরিয়ত অনুসরণকারীগণ নবী।
হাদিসের বর্ণনা অনুযায়ী, আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে মোট ১ লাখ ২৪ হাজার (মতান্তরে ২ লাখ ২৪ হাজার) নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন, যার মধ্যে রাসুল ছিলেন ৩১৫ জন।
তবে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা সব নবী-রাসুলের নাম উল্লেখ করেননি। মুসলিম হিসেবে আমাদের জন্য কোরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবী ও রাসুলের নাম এবং তাঁদের জীবন সম্পর্কে জানা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজ আমরা কোরআনে বর্ণিত এই ২৫ জন নবীর তালিকা ও তাঁদের সম্পর্কে কিছু দুর্লভ তথ্য জানব।
সর্বাধিক আলোচিত নবী: হজরত মুসা (আ.)-এর কথা কোরআনে সবচেয়ে বেশি (১৩৬ বার) বলা হয়েছে।
পিতা-পুত্রের সিলসিলা: হজরত ইবরাহিম (আ.)-এর পুত্র ইসমাইল ও ইসহাক, নাতি ইয়াকুব এবং প্রপৌত্র ইউসুফ—সবাই নবী ছিলেন।
সুরার নামকরণ: কোরআনে ছয়জন নবীর নামে সুরার নামকরণ করা হয়েছে (ইউনুস, হুদ, ইউসুফ, ইবরাহিম, নুহ ও মুহাম্মদ)।
