Ajker Patrika
ইসলাম

জিলকদ মাসের ইতিহাস, তাৎপর্য ও আমল

তাসনিফ আবীদ
আরবি বর্ষপঞ্জির ১১তম মাস—জিলকদ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা যে চারটি মাসকে ‘মর্যাদাপূর্ণ’ (আশহুরুল হুরুম) বলে ঘোষণা করেছেন, জিলকদ তার অন্যতম। জাহিলিয়াতের যুগেও আরবে এই মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে মুমিনদের জন্য এটি হজ ও কোরবানির প্রস্তুতির মাস।

জিলকদ নামের অর্থ ও নামকরণের কারণ

আরবি জুলকাআদাহ শব্দ থেকে জিলকদ শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হলো—বসা, বিশ্রাম নেওয়া বা স্থিতি। প্রাচীন আরবে মানুষ জিলহজ মাসে হজ পালনের জন্য শাওয়াল মাসে ব্যবসা-বাণিজ্যের পর এই মাসে যুদ্ধবিগ্রহ থেকে বিরত থেকে বিশ্রাম নিত। যেহেতু তারা এই মাসে ঘরে বসে থাকত এবং কোনো দ্বন্দ্বে জড়াত না, তাই এর নাম রাখা হয় জিলকদ বা বসে থাকার মাস।

জিলকদ মাসের বিশেষ তিনটি বৈশিষ্ট্য

১. মুসা (আ.)-এর তুর পাহাড়ে অবস্থান: তাওরাত লাভের আগে হজরত মুসা (আ.) তুর পাহাড়ে যে ৪০ দিন অবস্থান করেছিলেন, অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে তার প্রথম ৩০ দিন ছিল এই জিলকদ মাস।

২. রাসুল (সা.)-এর ওমরাহ পালন: নবী করিম (সা.) তাঁর জীবনে মোট চারটি ওমরাহ করেছেন, যার মধ্যে তিনটি ছিল জিলকদ মাসে। (সহিহ মুসলিম: ১২৫৩)

৩. হজের প্রস্তুতির মাস: জিলকদ হলো হজের দ্বিতীয় মাস। যাঁরা হজে যাওয়ার নিয়ত করেছেন, তাঁদের জন্য মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতির চূড়ান্ত সময় এটি।

জিলকদের ফজিলতপূর্ণ আমল

জিলকদ মাসে বিশেষ কোনো ফরজ ইবাদত না থাকলেও অবসর সময়কে কাজে লাগিয়ে মুমিনরা নিজেদের আমলনামা ভারী করতে পারেন। যেমন আইয়ামে বিজের রোজা (চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ) এবং প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার নফল রোজা রাখা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। এই আমল জিলকদ মাসেও করা যায়।

হজের সফরের আগে নিজেকে গুনাহমুক্ত করতে অধিক পরিমাণে তওবা করা যেতে পারে। আর যাঁরা হজে যাচ্ছেন না, তাঁরা কোরবানির পশু নির্বাচন এবং এর বিধিবিধান শেখার মাধ্যমে এই মাস অতিবাহিত করতে পারেন।

জিলকদ মাসের ঘটনাবলি

জিলকদ মাসে ইসলামের ইতিহাসে বেশ কিছু মোড় ঘোরানো ঘটনা ঘটেছে। ১ জিলকদ নবীজি (সা.) হজরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রা.)-কে বিয়ে করেন। এ ছাড়া ওমরাহর উদ্দেশ্যে দেড় হাজার সাহাবিকে নিয়ে মক্কার পথে রওনা হন। ১৬ জিলকদ মক্কার কাফেরদের সঙ্গে ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পন্ন হয়। ১০ম হিজরির ২৪ জিলকদ তারিখে রাসুল (সা.) বিদায় হজের উদ্দেশ্যে মদিনা থেকে মক্কার পথে রওনা হন।

জিলকদ মাস আমাদের ত্যাগের ইবাদত হজ ও কোরবানির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই মাসের পবিত্রতা রক্ষা করা এবং নফল ইবাদতের মাধ্যমে নিজেকে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য।

বিষয়:

ইসলামছাপা সংস্করণইবাদত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পাবনার ভাঙ্গুড়া: ডুবো সড়ক এখন গলার কাঁটা

পাবনার ভাঙ্গুড়া: ডুবো সড়ক এখন গলার কাঁটা

রাজধানীর বাজারদর: মুরগি কমে, সবজিতে বাড়তি

রাজধানীর বাজারদর: মুরগি কমে, সবজিতে বাড়তি

এক নেতার ‘কবজায়’ ৮ হাটের ইজারা

এক নেতার ‘কবজায়’ ৮ হাটের ইজারা

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

মিরপুর থেকে নারীদের যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

মিরপুর থেকে নারীদের যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

সম্পর্কিত

যেমন ছিল প্রাচীন আফ্রিকার দুর্গম হজ সফর

যেমন ছিল প্রাচীন আফ্রিকার দুর্গম হজ সফর

ইশরাকের নামাজ আদায় করতে হয় যেভাবে

ইশরাকের নামাজ আদায় করতে হয় যেভাবে

জিলকদ মাসের ইতিহাস, তাৎপর্য ও আমল

জিলকদ মাসের ইতিহাস, তাৎপর্য ও আমল

কুতুব মিনার: মুসলিম স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন

কুতুব মিনার: মুসলিম স্থাপত্যের অনন্য নিদর্শন