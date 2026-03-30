Ajker Patrika
ইসলাম

সংবর্ধনা পাচ্ছে কওমি মাদ্রাসার কৃতী শিক্ষার্থীরা

ইসলাম ডেস্ক 
আপডেট : ৩০ মার্চ ২০২৬, ১৯: ২৬
ছবি: সংগৃহীত

দেশের কওমি মাদ্রাসার কৃতী শিক্ষার্থীদের মেধার স্বীকৃতি দিতে এবং তাঁদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করতে সংবর্ধনা ও নাসিহা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন। আগামী ১৭ এপ্রিল (শুক্রবার) রাজধানীর আফতাবনগরে অবস্থিত আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন অডিটরিয়ামে এই আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে।

জানা যায়, সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেধাবী ছাত্রদের জন্য থাকছে আকর্ষণীয় সব পুরস্কার। এর মধ্যে শীর্ষ তিনজন কৃতী শিক্ষার্থীকে পবিত্র ওমরাহ পালনের সুযোগ এবং ১০ হাজার টাকা সমমূল্যের কিতাব দেওয়া হবে।

মেধাক্রম অনুযায়ী প্রথম স্থান অধিকারীকে ১ লাখ টাকা, দ্বিতীয় স্থান অধিকারীকে ৮০ হাজার টাকা এবং তৃতীয় স্থান অধিকারীকে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এ ছাড়া পর্যায়ক্রমে ৫২তম স্থান পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন অঙ্কের নগদ অর্থ এবং ৩৬৮ জন শিক্ষার্থীকে ৩ হাজার টাকার কিতাব ক্রয়ের ভাউচারসহ মোট ৫০০ জনকে এই সম্মাননা দেওয়া হবে। ৪৫ লাখ টাকা নগদ পুরস্কার, ৮ লাখ টাকার কিতাবসহ মোট ৫৩ লাখ টাকার পুরস্কার দেবে ফাউন্ডেশনটি।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য সম্মাননা ক্রেস্ট ছাড়াও থাকছে ‘আদ্‌-দ্বীন’ ও ‘ইবনে সিনা’ হাসপাতালের বিশেষ ডিসকাউন্ট হেলথ কার্ড।

আল-হাইয়াতুল উলয়া লিল-জামি’আতিল কওমিয়া বাংলাদেশের অধীনে অনুষ্ঠিত ১৪৪৭ হিজরির দাওরায়ে হাদিস বোর্ড পরীক্ষায় মেধাতালিকায় স্থানপ্রাপ্ত ও মুমতাজ ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করতে পারবেন। ছাত্রীরাও এই পুরস্কারের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তবে তাঁদের পক্ষে অভিভাবক উপস্থিত থেকে পুরস্কার নিতে হবে।

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শায়খ আহমাদুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে নাসিহা পেশ করবেন দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেমরা। আমন্ত্রিত অতিথিদের তালিকায় রয়েছেন মুফতি আবদুল মালেক, মাওলানা লিয়াকত আলী, মাওলানা সাজিদুর রহমান, ড. নূরুল আবসার আজহারী, মাওলানা মাহফুজুল হকসহ আরও অনেকে।

আস-সুন্নাহ ফাউন্ডেশন মনে করে, এই উদ্যোগ কওমি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে এবং তাঁদের আগামী দিনের পথচলাকে আরও সুসংহত করবে।

বিষয়:

শিক্ষার্থীমাদ্রাসাকওমী মাদ্রাসাসংবর্ধনাইসলাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাংলাদেশে কোনো রকমের মব কালচার থাকবে না: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশে কোনো রকমের মব কালচার থাকবে না: সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

সিলেটে হামের লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২০ রোগী, ২ শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক

সিলেটে হামের লক্ষণ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ২০ রোগী, ২ শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

নৌবাহিনীর প্রধান আলী রেজা নিহতের খবর নিশ্চিত করল ইরান

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

সড়কের পাশে পড়ে ছিল মাদ্রাসাছাত্রের লাশ

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

টানা ৫ দিন দেশজুড়ে কালবৈশাখীর পূর্বাভাস

সম্পর্কিত

কাবার গিলাফ কাটার চেষ্টা: তুর্কি নারী আটক

কাবার গিলাফ কাটার চেষ্টা: তুর্কি নারী আটক

সংবর্ধনা পাচ্ছে কওমি মাদ্রাসার কৃতী শিক্ষার্থীরা

সংবর্ধনা পাচ্ছে কওমি মাদ্রাসার কৃতী শিক্ষার্থীরা

পটিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম আর নেই

পটিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম আর নেই

তওবার নামাজের নিয়ত করবেন যেভাবে

তওবার নামাজের নিয়ত করবেন যেভাবে