Ajker Patrika
ইসলাম

জিলহজের প্রথম ১০ দিনে চুল-নখ না কাটলে যে ফজিলত

ইসলাম ডেস্ক 
জিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিনের আমল আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। । ছবি: সংগৃহীত

জিলহজ মাসের প্রথম ১০ দিন মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এই দিনগুলোতে নেক আমলের সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। কোরবানির উদ্দেশ্যে যাঁরা পশু প্রস্তুত রেখেছেন বা কোরবানি দেওয়ার নিয়ত করেছেন, তাঁদের জন্য জিলহজের ১ তারিখ থেকে কোরবানি সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত চুল, নখ ও শরীরের পশম না কাটা একটি বিশেষ মুস্তাহাব আমল।

হাদিসের নির্দেশনা ও গুরুত্ব

নবী করিম (সা.) জিলহজের এই দিনগুলোতে কোরবানিদাতাদের বিশেষ সংযমের নির্দেশ দিয়েছেন। উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—

‘জিলহজের দশক শুরু হলে তোমাদের মধ্যে যারা কোরবানি করতে ইচ্ছুক, তারা যেন তাদের চুল ও নখ না কাটে।’ (সহিহ্ মুসলিম: ১৯৭৭)

এই আমলটি মূলত আল্লাহর আদেশের প্রতি আনুগত্য এবং কোরবানির মহান ইবাদতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের একটি বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমে একজন মুমিন নিজের পুরো অস্তিত্ব নিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির অপেক্ষায় থাকেন।

কোরবানি দিতে অক্ষমদের জন্য সুসংবাদ

অনেকেই মনে করেন এই আমলটি কেবল কোরবানিদাতাদের জন্য। তবে ইসলামি স্কলাররা আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসের ভিত্তিতে বলেন, যাঁরা সামর্থ্যের অভাবে কোরবানি করতে পারছেন না, তাঁরাও যদি জিলহজের প্রথম ১০ দিন চুল-নখ না কেটে ঈদের দিন কাটেন, তবে আল্লাহ তাআলা তাঁদের পূর্ণ কোরবানির সওয়াব দান করতে পারেন। (সুনানে আবু দাউদ: ২৭৮৯)

২০২৬ সালে পালনীয় সময়সূচি

বাংলাদেশে এ বছর (২০২৬) জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা যেতে পারে আজ ১৮ মে (সোমবার) দিবাগত রাতে। তাই যাঁরা কোরবানি করবেন এবং এই আমলটি করতে ইচ্ছুক, তাঁদের আজ সন্ধ্যার আগেই নখ, চুল, গোঁফ ও শরীরের অন্যান্য অযাচিত লোম কেটে ফেলা উচিত। চাঁদ দেখা যাওয়ার খবর পাওয়ার পর থেকে কোরবানি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এগুলো কাটা থেকে বিরত থাকতে হবে।

জরুরি কিছু মাসআলা

  • মুস্তাহাব আমল: চুল-নখ না কাটা ওয়াজিব বা ফরজ নয়, বরং মুস্তাহাব। এটি পালন করলে সওয়াব পাওয়া যাবে, তবে কেউ না কাটলে গুনাহ হবে না।
  • ভ্রান্ত ধারণা: এটি না মানলে ‘সারা বছর অকল্যাণ হবে’—এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।
  • পরিচ্ছন্নতার সীমা: অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন নখ বা নাভির নিচের পশম ৪০ দিনের বেশি না হয়। যদি জিলহজের ১০ দিন পার হতে গিয়ে ৪০ দিন অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকে, তবে পরিচ্ছন্নতার স্বার্থে তা কেটে ফেলা জরুরি।

