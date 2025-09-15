Ajker Patrika
> ইসলাম

প্রাণিকুলের প্রতি মহানবী (সা.)-এর মমত্ববোধ

ইসলাম ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) শুধু মানবজাতির জন্যই নয়, বরং সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমতস্বরূপ। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, ‘আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।’ (সুরা আম্বিয়া: ১০৭)। তাঁর দয়া ও করুণা ছিল সর্বব্যাপী। মানুষ, পশুপাখি, এমনকি উদ্ভিদও তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিল না। তিনি নিজে যেমন জীবজন্তুর প্রতি দয়াবান ছিলেন, তেমনি সাহাবিদেরও প্রাণিজগতের প্রতি যত্নশীল হতে উৎসাহিত করতেন।

নবীজি (সা.)-এর আদর্শে পশুপাখির যত্ন নেওয়া, তাদের খাবার ও পানীয় নিশ্চিত করা এবং অযথা কষ্ট না দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অকারণে পশুপাখিকে মেরে ফেলা, তাদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো বা নিজেদের আনন্দের জন্য তাদের নির্যাতন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। কোনো প্রাণীর ওপর অন্যায় দেখলে তিনি ব্যথিত হতেন এবং এর প্রতিবাদ করতেন। জীবজন্তুর নীরব কষ্ট তাঁর অন্তরকে গভীরভাবে নাড়া দিত।

একটি হাদিসে সাহল ইবনে হানজালিইয়াহ (রা.) বর্ণনা করেন, একবার রাসুল (সা.) একটি অনাহারী উট দেখে খুবই কষ্ট পেলেন। উটটির দুর্বলতা দেখে তিনি বললেন, ‘তোমরা এসব বাক্শক্তিহীন পশুর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। সুস্থ-সবল পশুর পিঠে আরোহণ করবে এবং এদের উত্তমরূপে আহার করাবে।’ (সুনানে আবু দাউদ: ২৫৪৮)।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, তিনি পশুপাখির কষ্ট কতটা অনুভব করতেন।

আরেকটি বিখ্যাত হাদিসে ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, এক সফরে তাঁরা একটি পাখির বাচ্চা ধরে নিয়ে গেলে মা পাখিটি অস্থির হয়ে তাঁদের মাথার ওপর উড়তে থাকে। নবীজি (সা.) তখনই জিজ্ঞেস করেন, ‘বাচ্চা ছিনিয়ে নিয়ে কে তাকে কষ্ট দিয়েছে? তার বাচ্চা তাকে ফিরিয়ে দাও।’ (সুনানে আবু দাউদ: ৫৩৫৬)। এই ঘটনা প্রমাণ করে, নবীজি (সা.) পশুপাখির প্রতি কতটা সংবেদনশীল ছিলেন এবং তাদের অধিকার রক্ষায় কতটা গুরুত্ব দিতেন। জীবজগতের প্রতি তাঁর এই দয়া ও করুণা মানবজাতির জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

বিষয়:

ইসলামছাপা সংস্করণহযরত মুহাম্মদ (স.)নৈতিকতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

উপদেষ্টার সভায় শেখ মুজিব-হাসিনার ছবি!

বিশেষ আঠায় হাড় জোড়া লাগবে ৩ মিনিটেই, চীনা বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন

বিশেষ আঠায় হাড় জোড়া লাগবে ৩ মিনিটেই, চীনা বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবন

১১-১৪ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে স্কুল-কলেজ

১১-১৪ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে স্কুল-কলেজ

নেপালে যেভাবে জেন-জিদের প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে ডিসকর্ড ও বিটচ্যাট

নেপালে যেভাবে জেন-জিদের প্রতিবাদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে ডিসকর্ড ও বিটচ্যাট

বজ্রনিরোধক দণ্ড বসানোর ১৯ কোটি টাকার প্রকল্প বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার

বজ্রনিরোধক দণ্ড বসানোর ১৯ কোটি টাকার প্রকল্প বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার

সম্পর্কিত

প্রাণিকুলের প্রতি মহানবী (সা.)-এর মমত্ববোধ

প্রাণিকুলের প্রতি মহানবী (সা.)-এর মমত্ববোধ

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫

শিশুদের নামাজ শেখানোর গুরুত্ব

শিশুদের নামাজ শেখানোর গুরুত্ব

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫