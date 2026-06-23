Ajker Patrika
ইসলাম

জোহরের নামাজের শেষ সময় কখন

ইসলাম ডেস্ক 
জোহরের নামাজের শেষ সময় কখন
নামাজ আদায় করছেন মুসল্লিরা। ছবি: সংগৃহীত

ইসলামে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হলো মুমিনের জীবনের প্রধান স্তম্ভ। প্রতিটি নামাজের সুনির্দিষ্ট সময় মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসুল (সা.) দ্বারা নির্ধারিত। ইরশাদ হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই নামাজ মুমিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরজ করা হয়েছে।’ (সুরা নিসা: ১০৩)। ওয়াক্তের মধ্যে নামাজ আদায় করা কবুলিয়তের শর্ত, আর ইচ্ছাকৃতভাবে দেরি বা কাজা করা গুরুতর গুনাহ।

জোহরের ওয়াক্ত শুরুর মৌলিক বিধান: আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘সূর্য ঢলে পড়া থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত নামাজ কায়েম করো।’ (সুরা ইসরা: ৭৮)। এই আয়াত ও হাদিসের আলোকে জোহরের সময় শুরু হয় ঠিক মধ্যগগন (জাওয়াল) থেকে সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ে।

রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘জোহরের সময় সূর্য হেলে পড়া থেকে শুরু হয় এবং একজন মানুষের ছায়া তার উচ্চতার সমান না হওয়া পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।’ (সহিহ্ মুসলিম: ৬১৩)। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, ‘জোহরের সময় হলো, সূর্য ঢলে পড়া থেকে আসরের সময় পর্যন্ত।’ (সহিহ্ মুসলিম: ৬১২)

মাজহাবভিত্তিক শেষ

সময়ের পার্থক্য: জোহরের নামাজের ওয়াক্ত কখন শেষ হয়—তা নিয়ে ফকিহ ও আলেমদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে:

হানাফি মাজহাব: হানাফি মতে, কোনো বস্তুর মূল ছায়া বাদে তার অবয়বের ছায়া যখন দ্বিগুণ হয়, তখন জোহরের সময় শেষ হয় এবং আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। (হিদায়া, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা: ৬৭)

শাফেয়ি, মালিকি ও হাম্বলি মাজহাব: অধিকাংশ আলেমের মতে, কোনো বস্তুর ছায়া তার সমান হয়ে গেলেই জোহরের সময় শেষ হয়ে যায়। (আল-মাজমু,৩ / ২৭; আল-মুগনি,১ / ২৩২)।

গ্রীষ্ম ও শীতে জোহর আদায়ের নিয়ম: রাসুলুল্লাহ (সা.) সাধারণত ওয়াক্তের শুরুতেই নামাজ আদায় করতেন। তবে ঋতুভেদে এর ব্যতিক্রম হতো। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, ‘আল্লাহর রাসুল (সা.) গরমকালে (তীব্রতা কমলে) কিছুটা দেরিতে জোহর পড়তেন এবং শীতকালে জলদি আদায় করতেন।’ (সুনানে নাসায়ি)। তীব্র গরমের দিনে তিনি জোহরের নামাজ কিছুটা ঠান্ডা করে পড়ার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ‘তীব্র গরম হলে জোহরের নামাজ ঠান্ডা হওয়ার পর আদায় করো, কেননা এই গরম হলো জাহান্নামের নিশ্বাস।’

(সহিহ বুখারি: ৫৩৬; সহিহ মুসলিম: ৬১৬)

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ইসলামনামাজছাপা সংস্করণইবাদত
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