Ajker Patrika
ইসলাম

উপস্থিত বিপদ থেকে মুক্তির দোয়া

ইসলাম ডেস্ক
উপস্থিত বিপদ থেকে মুক্তির দোয়া
ছবি: সংগৃহীত

বিপদকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার অবলম্বন হিসেবে নেওয়াই প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য। কঠিন ও সংকটের মুহূর্তে তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ধারের জন্য এবং নিজের মনকে শান্ত রাখতে আল্লাহর রাসুল (সা.) কিছু বিশেষ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন।

দোয়া মুমিনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ও অনন্য ইবাদতদোয়া মুমিনের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার ও অনন্য ইবাদত

১. পেরেশানি ও বিপদ থেকে মুক্তির দোয়া

তীব্র পেরেশানি ও বিপদের সময় আল্লাহর রাসুল (সা.) এই দোয়া বেশি বেশি পাঠ করতেন। এতে আল্লাহর সুমহান ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা রয়েছে:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ، وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল আযীমুল হালীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু রাব্বুল আরশিল আযীম, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু রাব্বুস সামাওয়াতি ওয়া রাব্বুল আরদ্বি ওয়া রাব্বুল আরশিল কারীম।

অর্থ: আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই; যিনি সুমহান, সহিষ্ণু। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই; যিনি সুবৃহৎ আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য আরাধ্য নেই; যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও সম্মানিত আরশের অধিপতি। (সহিহ্ বুখারি: ১৫৪)

২. আত্মশুদ্ধি ও রহমত লাভের প্রার্থনা

নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার মতো কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর রহমত ও জীবনের সব ক্ষেত্র সংশোধনের জন্য এই দোয়া অত্যন্ত কার্যকর:

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা রাহমাতাকা আরজু ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বরফাতা আইন, ওয়া আসলিহ লী শা’নী কুল্লাহ, লা ইলা-হা ইল্লা আন্ত।

অর্থ: হে আল্লাহ, তোমার রহমতেরই আশা রাখি। অতএব, তুমি আমাকে পলকের জন্যও আমার নিজের ওপর সোপর্দ করে দিয়ো না এবং আমার সব অবস্থাকে সংশোধিত করে দাও। তুমি ছাড়া কেউ সত্য মাবুদ নেই।

৩. দোয়া ইউনুস: সংকট মোচনের মহৌষধ

হজরত ইউনুস (আ.) যখন মাছের পেটে অন্ধকার প্রকোষ্ঠে বন্দী ছিলেন, তখন এই দোয়ার মাধ্যমেই অলৌকিকভাবে মুক্তি পেয়েছিলেন। যেকোনো বড় বিপদ থেকে উদ্ধারে এই দোয়ার কার্যকারিতা অপরিসীম:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

উচ্চারণ: লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাজ্জালিমীন।

অর্থ: তুমি ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র, নিশ্চয়ই আমি সীমাবদ্ধতা বা সীমালঙ্ঘনকারী (অপরাধী)। (জামে তিরমিজি: ১৬৮)

শত্রুর ক্ষতি থেকে বাঁচতে যে দোয়া পড়বেনশত্রুর ক্ষতি থেকে বাঁচতে যে দোয়া পড়বেন

৪. মানসিক অস্থিরতা দূর করার দোয়া

সব ধরনের মানসিক অস্থিরতা দূর করে আল্লাহর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রতি পূর্ণ ভরসা স্থাপনের জন্য এই সংক্ষিপ্ত অথচ অর্থবহ দোয়াটি পাঠ করা উচিত:

اللهُ اللهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

উচ্চারণ: আল্লা-হু আল্লা-হু রাব্বী লা উশরিকু বিহী শাইআ।

অর্থ: আল্লাহ, আল্লাহ আমার প্রভু, তাঁর সঙ্গে আমি কোনো কিছুকে শরিক করি না। (সহিহ্ ইবনে মাজাহ: ৩৩৫)

বিষয়:

ইসলামনামাজইবাদতআজকের নামাজের সময়সূচি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত