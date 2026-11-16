হিজামা কাকে বলে, হিজামা সম্পর্কে নবী (সা.) কী বলেছেন
প্রাকৃতিক ও সুন্নতি চিকিৎসা-পদ্ধতির মধ্যে ‘হিজামা’ বা কাপিং থেরাপি একটি অত্যন্ত প্রাচীন ও পরীক্ষিত মাধ্যম। দৈহিক সুস্থতা রক্ষা এবং নানা রোগমুক্তি অর্জনে ইসলামের সোনালি ঐতিহ্যজুড়ে হিজামার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান আধুনিক যুগেও এই চিকিৎসা-পদ্ধতিটি বিশ্বজুড়ে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।
হিজামা কী?
হিজামা (حِجَامَة) শব্দটি আরবি ‘আল-হাজম’ থেকে এসেছে, যার শাব্দিক অর্থ হলো চোষা বা টেনে নেওয়া। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় একে কাপিং থেরাপি বলা হয়ে থাকে।
এটি মূলত এমন একটি চিকিৎসাব্যবস্থা, যেখানে শরীরের নির্দিষ্ট কিছু স্থান থেকে ভ্যাকুয়াম কাপের সাহায্যে নেগেটিভ প্রেসার বা টানের মাধ্যমে ত্বকের নিচ থেকে নিস্তেজ, প্রবাহহীন ও দূষিত রক্ত বের করে আনা হয়। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার মাংসপেশি ও ত্বকে রক্তপ্রবাহ দ্রুততর হয় এবং শরীরের ভেতরের অঙ্গগুলোর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পেয়ে শরীর সতেজ ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।
হিজামা মূলত দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত:
- ড্রাই কাপিং: ত্বকে কোনো ধরনের কাটাছেঁড়া না করে কেবল কাপের সাহায্যে বায়ুর টান বা সাকশন তৈরি করা হয়।
- ওয়েট কাপিং: প্রথমে কাপ বসিয়ে ত্বকে টান তৈরি করা হয়, এরপর সামান্য স্থান হালকা স্ক্র্যাচ বা সুচ দিয়ে ছিদ্র করে পুনরায় কাপ বসিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ দূষিত রক্ত বের করা হয়।
হিজামা সম্পর্কে হাদিস
হিজামা কেবল একটি প্রাচীন বা প্রচলিত প্রথাই নয়, এটি প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অত্যন্ত পছন্দনীয় ও নির্দেশিত একটি সুন্নতি চিকিৎসা-পদ্ধতি। তিনি নিজে হিজামা করিয়েছেন, এর উপকারিতা সম্পর্কে উম্মতকে অবহিত করেছেন এবং নিয়মিত এটি ব্যবহারে উৎসাহিত করেছেন। হাদিসের আলোকে হিজামা সম্পর্কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:
উত্তম চিকিৎসা-পদ্ধতি:
আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন—
‘জিবরাইল (আ.) আমাকে জানিয়েছেন যে, মানুষ চিকিৎসার জন্য যতসব উপায় অবলম্বন করে, এর মধ্যে হিজামাই হলো সর্বোত্তম।’ (মুস্তাদরাকে হাকিম: ৭৪৭০)
অন্য এক হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘তোমরা যেসব পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাও, হিজামা সেগুলোর মধ্যে উত্তম ব্যবস্থা অথবা (বলেছেন) এটি তোমাদের ওষুধের মধ্যে অধিক ফলদায়ক।’ (সহিহ মুসলিম: ৩৯৩০)
রোগমুক্তির মাধ্যম:
জাবির বিন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি অসুস্থ মুকান্নাকে দেখতে গিয়ে বলেন, আমি প্রত্যাবর্তন করব না, যতক্ষণ না তুমি হিজামা লাগাবে। কেননা আমি রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি, ‘নিশ্চয়ই এর (হিজামার) মধ্যে নিরাময় রয়েছে।’ (সহিহ বুখারি: ৫৬৯৭)
ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবীজি (সা.) বলেছেন, ‘রোগমুক্তি তিনটি জিনিসের মধ্যে নিহিত—শিঙা লাগানো (হিজামা), মধু পান করা এবং আগুন দিয়ে গরম দাগ দেওয়ার মধ্যে। তবে আমি আমার উম্মতকে আগুন দিয়ে গরম দাগ দিতে নিষেধ করি।’ (সহিহ বুখারি)
নবীজির নিজের হিজামা গ্রহণ:
রাসুলুল্লাহ (সা.) প্রয়োজনের তাগিদে শরীরের বিভিন্ন স্থানে হিজামা করিয়েছেন। তিনি মাথাব্যথার জন্য মাথায়, ব্যথার কারণে পায়ে, পিঠে, দুই কাঁধের মাঝখানে এবং ঘাড়ের দুটি রগে হিজামা করেছেন। আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম (সা.)-এর পায়ে ব্যথা থাকায় তিনি ইহরাম অবস্থায়ও হিজামা করিয়েছিলেন। (সুনানে নাসায়ি: ২৮৫২)
ফেরেশতাদের সুপারিশ:
হিজামার গুরুত্ব এতটাই যে, মিরাজের রাতে প্রিয় নবী (সা.) ফেরেশতাদের যে দলের পাশ দিয়েই অতিক্রম করেছেন, তারাই তাঁকে হিজামা করানোর পরামর্শ দিয়েছেন এবং উম্মতকেও এর আদেশ করতে বলেছেন। (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৪৭৯, জামে তিরমিজি: ২০৫২)
হিজামার উত্তম সময় ও আদব
হিজামা গ্রহণের কিছু নির্দিষ্ট সময় ও নিয়ম রয়েছে। হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী:
- খালি পেটে হিজামা: খালি পেটে বা বাসি মুখে হিজামা করা উত্তম। ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘বাসি মুখে শিঙা লাগালে তাতে নিরাময় ও বরকত লাভ হয় এবং জ্ঞান ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি পায়।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৪৮৭)
- তারিখ: চান্দ্র মাসের ১৭, ১৯ ও ২১ তারিখ হিজামার জন্য অত্যন্ত উপযোগী ও বরকতময় বলে হাদিসে উৎসাহিত করা হয়েছে। (সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৪৮৬)
তবে শারীরিক প্রয়োজন বা তীব্র ব্যথা দেখা দিলে যেকোনো সময়ই তা করানো যেতে পারে।
হিজামা একটি পরীক্ষিত ও বরকতময় নববি চিকিৎসা। সঠিক নিয়ম ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সুন্নত ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে হিজামা গ্রহণের মাধ্যমে মানুষ বিভিন্ন শারীরিক জটিলতা ও ব্যথা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।