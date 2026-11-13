মসজিদে মোবাইল ফোন ব্যবহারের বিধান ও সীমারেখা
প্রশ্ন: মসজিদে অবস্থানকালে মোবাইল ফোন ব্যবহার, জরুরি কল রিসিভ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার এবং ফোনের রিংটোনের ক্ষেত্রে একজন মুসলিমের কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত? মসজিদের পবিত্রতা, আদব ও মুসল্লিদের ইবাদতের পরিবেশ অক্ষুণ্ন রাখতে এ বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা ও বিধান কী? জানতে চাই।
খালেদ হোসেন, ঢাকা
উত্তর: মসজিদ আল্লাহর ঘর এবং ইবাদতের পবিত্র স্থান। বর্তমান যুগে যোগাযোগ ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কাজের অংশ হিসেবে মোবাইল ফোন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অনুষঙ্গ হয়ে দাঁড়ালেও, মসজিদের পবিত্রতা ও আদব রক্ষা করার স্বার্থে এর ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। মসজিদের সম্মান ও অন্যান্য মুসল্লির ইবাদতের পরিবেশ বজায় রেখে মোবাইল ফোন ব্যবহারের সুনির্দিষ্ট কিছু ইসলামি আদব ও বিধান রয়েছে।
১. মসজিদে ফোন ব্যবহারের মূলনীতি
মসজিদের আদব বজায় রেখে একান্ত জরুরি ও বৈধ প্রয়োজনে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা জায়েজ। তবে অপ্রয়োজনে ফোন ব্যবহার করা, গেম খেলা, দুনিয়াবি আড্ডা বা ছবি-ভিডিও দেখা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতে হবে। বিশেষ করে এসব কাজের কারণে যদি আশপাশের কোনো মুসল্লির নামাজ, তিলাওয়াত বা জিকির-ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে, তবে তা কোনোভাবেই জায়েজ হবে না।
২. মসজিদে প্রবেশের পূর্বের প্রস্তুতি
মসজিদে প্রবেশের আগে সম্ভব হলে মোবাইল ফোন বাড়ি বা কর্মস্থলে রেখে আসাই উত্তম। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে মসজিদে ঢোকার আগেই ফোনটি সম্পূর্ণ সাইলেন্ট অথবা বন্ধ করে নেওয়া উচিত। রিংটোন বা মেসেজের নোটিফিকেশনে কোনো ধরনের গানবাজনা কিংবা শরিয়তবিরোধী সুর রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
৩. জরুরি কল রিসিভ করার নিয়ম
মসজিদে অবস্থানকালে জরুরি কোনো ফোন এলে যথাসম্ভব মসজিদ থেকে বাইরে গিয়ে কথা বলা উচিত। বাইরে যাওয়া সম্ভব না হলে মসজিদের কোনো নিরিবিলি কোণে বা একান্তে গিয়ে খুব নিচু স্বরে ও সংক্ষেপে প্রয়োজনীয় কথা সেরে নেওয়া যেতে পারে। তবে কাতারে বা মুসল্লিদের মাঝখানে বসে উচ্চ স্বরে ফোনে কথা বলা শিষ্টাচারবহির্ভূত ও গুনাহের কাজ। বিশেষ করে জামাত চলাকালে এ বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।
৪. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অনলাইন ব্যবহার
মসজিদে বসে মেসেঞ্জার বা হোয়াটসঅ্যাপের মতো মাধ্যমে একান্ত জরুরি ও পেশাগত বার্তা আদান-প্রদান করা জায়েজ। তবে অপ্রয়োজনীয় চ্যাট করা, গানবাজনা শোনা বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম (যেমন: ফেসবুক, ইউটিউব, টিকটক ও ইনস্টাগ্রাম) ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশনা রয়েছে। বিশেষ করে এসব প্ল্যাটফর্মে জীবন্ত প্রাণীর ছবি বা ভিডিও দেখা মসজিদের পবিত্রতা ও মর্যাদার পরিপন্থী। এ ছাড়া মোবাইলের ওয়ালপেপারেও মানুষ বা প্রাণীর ছবি না রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের সুরা নুরের ৩৬ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন, ‘আল্লাহর ঘরগুলোকে সমুন্নত রাখতে এবং সেখানে তাঁর নাম স্মরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’
মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করা প্রতিটি মুমিনের ইমানি দায়িত্ব। ইবাদতের এই পবিত্র পরিবেশে মোবাইল ফোন বা আধুনিক প্রযুক্তির সঠিক ও সীমিত ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমেই আমরা মসজিদের আদব ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারি।
উত্তর দিয়েছেন: মুফতি শাব্বির আহমদ, ইসলামবিষয়ক গবেষক