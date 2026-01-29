সুরা কুরাইশের বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও শানে নুজুল

পবিত্র কোরআনের ১০৬তম সুরা হলো সুরা কুরাইশ (سورة قريش)। ৪ আয়াতবিশিষ্ট সুরাটি পবিত্র মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।
এই সুরায় কুরাইশ বংশের প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এবং কাবার মালিকের ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একে ‘সুরা ইলাফ’ নামেও ডাকা হয়।
|বিষয়
|তথ্য
|সুরা নম্বর
|১০৬
|অবস্থান
|৩০তম পারা
|আয়াত সংখ্যা
|৪টি
|রুকু সংখ্যা
|১টি
|অবতরণ
|মক্কা (মাক্কি সুরা)
|আরবি
|বাংলা উচ্চারণ
|অনুবাদ
|بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
|বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
|পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।
|لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ
|১. লি-ইলা-ফি কুরাইশ।
|যেহেতু কুরাইশের চিরাচরিত অভ্যাস আছে।
|إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
|২. ইলা-ফিহিম রিহ-লাতাশ শিতাই ওয়াস সাইফ।
|অভ্যাস আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের।
|فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ
|৩. ফাল ইয়াবুদু রাব্বা হা-জাল বাইত।
|অতএব তারা ইবাদত করুক এই গৃহের (কাবার) প্রতিপালকের।
|الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ
|৪. আল্লাজি আত্আমাহুম মিন জু-ইঁও ওয়া আ-মানাহুম মিন খাওফ।
|যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয় হতে দিয়েছেন নিরাপত্তা।
উম্মে হানি বিনতে আবু তালেব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, আল্লাহ তাআলা কুরাইশদের ৭টি বিষয়ে মর্যাদা দিয়েছেন, যার শেষটি হলো—আল্লাহ তাদের বিষয়ে কোরআনে পৃথক একটি সুরা নাজিল করেছেন, যেখানে অন্য কারও আলোচনা করা হয়নি।
এই সুরাটি সুরা ফিলের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। আবরাহা বাদশাহ যখন কাবা ধ্বংস করতে ব্যর্থ হলো, তখন আরবে কুরাইশদের সম্মান বহুগুণ বেড়ে যায়। তারা নিরাপদে শীতকালে ইয়েমেনে এবং গ্রীষ্মকালে সিরিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারত। আল্লাহ তাদের এই অসামান্য নিয়ামত এবং নিরাপত্তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েই সুরাটি নাজিল করেছেন।
হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা ইসমাইলের বংশধর থেকে কিনানাহকে, কিনানাহর বংশধর থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনি হাশেমকে এবং বনি হাশেম থেকে আমাকে পছন্দ করেছেন।’ (সহিহ্ মুসলিম: ২২৭৬)
সুরা কুরাইশ আমাদের শেখায়, আমরা যে নিরাপত্তা এবং জীবিকা ভোগ করছি, তা আল্লাহর দান। তাই আমাদের উচিত যাবতীয় শিরক ত্যাগ করে শুধু মহান আল্লাহর ইবাদত করা।
সুরা লাহাবের শুদ্ধ আরবি, বাংলা উচ্চারণ ও অর্থ জানুন। আবু লাহাবের শত্রুতা এবং তার করুণ পরিণতির পেছনের ইতিহাস ও শিক্ষা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ গাইড।৪ ঘণ্টা আগে
সুরা মুলকের আরবি, শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ, অর্থ ও ফজিলত জানুন। কবরের আজাব থেকে মুক্তি পেতে এই সুরার গুরুত্ব ও আমল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য।৬ ঘণ্টা আগে
মানুষের পরিচয় ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে নামের গুরুত্ব অত্যন্ত গভীর। এ জন্য সুন্দর, অর্থবহ ও শালীন নাম রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে ইসলাম। হাদিসে নামকরণসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাও এসেছে।১৭ ঘণ্টা আগে
একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আধ্যাত্মিক প্রশান্তি ও জীবনের বরকত লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম। প্রতিদিন সময়মতো নামাজ আদায় করা প্রতিটি মুসলমানের ওপর ফরজ। নিচে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার জন্য আজকের নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো।১৮ ঘণ্টা আগে