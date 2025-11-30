Ajker Patrika
ইসলাম

টঙ্গীতে জোড় ইজতেমায় ১৯ দেশের মেহমান, ৫ মুসল্লির মৃত্যু

ইসলাম ডেস্ক 
তাবলিগ জামাতের শুরায়ি নেজামের জোড় ইজতেমা। ছবি: সংগৃহীত
তাবলিগ জামাতের শুরায়ি নেজামের জোড় ইজতেমা। ছবি: সংগৃহীত

টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমার ময়দানে গত শুক্রবার থেকে চলছে তাবলিগ জামাতের শুরায়ি নেজামের জোড় ইজতেমা। পাঁচ দিনের জোড় ইজতেমার তৃতীয় দিন ছিল আজ রোববার (৩০ নভেম্বর)। বিপুলসংখ্যক মুসল্লি ইতিমধ্যে জোড় ইজতেমায় অংশ নিয়েছেন। আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত, তালিম ও আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে আয়োজিত জোড় ইজতেমা ঘিরে দেশজুড়ে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।

নির্বাচনের আগে বিশ্ব ইজতেমা হচ্ছে না: ধর্ম উপদেষ্টানির্বাচনের আগে বিশ্ব ইজতেমা হচ্ছে না: ধর্ম উপদেষ্টা

জোড় ইজতেমায় শুধু তিন চিল্লার সাথি ও কমপক্ষে এক চিল্লা সময় দিয়েছেন এমন ওলামায়ে কেরাম এসে থাকেন বলে জানিয়েছেন শুরায়ি নেজামের মিডিয়া সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ রায়হান। তিনি জানান, এখানে গত এক বছর তাঁরা কী মেহনত করেছেন, সেই কারগুজারি বড়দের শোনান এবং মুরব্বিরা কারগুজারি শোনার পরে তাবলিগের সাথিরা আগামী এক বছর কীভাবে মেহনত করবেন—এর দিকনির্দেশনা দেন।

জানা যায়, জাতীয় নির্বাচনের কারণে ইজতেমা পেছালেও যথাসময়ে জোড় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের জোড় ইজতেমায় ভারত, পাকিস্তান, সৌদিআরব, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইতালি, জাপান, সিঙ্গাপুরসহ ১৯টি দেশের ৭০০ জন বিদেশি মেহমান বর্তমানে টঙ্গী ইজতেমা ময়দানে অবস্থান করছেন।

টঙ্গীর কহরদরিয়াখ্যাত তুরাগ নদের তীরে ইজতেমা ময়দানের প্রতিটি খিত্তায় বয়ানের পাশাপাশি এখান থেকে নগদ চিল্লার জামাত বের করার প্রস্তুতি চলছে। ইজতেমায় এ পর্যন্ত পাঁচ মুসল্লির মৃত্যু হয়েছে। আগামী ২ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে এবারের পাঁচ দিনের জোড় ইজতেমা শেষ হবে।

টঙ্গীইসলামবিশ্ব ইজতেমাইজতেমাতাবলিগ জামাত
