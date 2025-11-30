টঙ্গীতে জোড় ইজতেমায় ১৯ দেশের মেহমান, ৫ মুসল্লির মৃত্যু

ইসলাম ডেস্ক
টঙ্গীতে বিশ্ব ইজতেমার ময়দানে গত শুক্রবার থেকে চলছে তাবলিগ জামাতের শুরায়ি নেজামের জোড় ইজতেমা। পাঁচ দিনের জোড় ইজতেমার তৃতীয় দিন ছিল আজ রোববার (৩০ নভেম্বর)। বিপুলসংখ্যক মুসল্লি ইতিমধ্যে জোড় ইজতেমায় অংশ নিয়েছেন। আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত, তালিম ও আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে আয়োজিত জোড় ইজতেমা ঘিরে দেশজুড়ে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে।
জোড় ইজতেমায় শুধু তিন চিল্লার সাথি ও কমপক্ষে এক চিল্লা সময় দিয়েছেন এমন ওলামায়ে কেরাম এসে থাকেন বলে জানিয়েছেন শুরায়ি নেজামের মিডিয়া সমন্বয়ক হাবিবুল্লাহ রায়হান। তিনি জানান, এখানে গত এক বছর তাঁরা কী মেহনত করেছেন, সেই কারগুজারি বড়দের শোনান এবং মুরব্বিরা কারগুজারি শোনার পরে তাবলিগের সাথিরা আগামী এক বছর কীভাবে মেহনত করবেন—এর দিকনির্দেশনা দেন।
জানা যায়, জাতীয় নির্বাচনের কারণে ইজতেমা পেছালেও যথাসময়ে জোড় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারের জোড় ইজতেমায় ভারত, পাকিস্তান, সৌদিআরব, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ইতালি, জাপান, সিঙ্গাপুরসহ ১৯টি দেশের ৭০০ জন বিদেশি মেহমান বর্তমানে টঙ্গী ইজতেমা ময়দানে অবস্থান করছেন।
টঙ্গীর কহরদরিয়াখ্যাত তুরাগ নদের তীরে ইজতেমা ময়দানের প্রতিটি খিত্তায় বয়ানের পাশাপাশি এখান থেকে নগদ চিল্লার জামাত বের করার প্রস্তুতি চলছে। ইজতেমায় এ পর্যন্ত পাঁচ মুসল্লির মৃত্যু হয়েছে। আগামী ২ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে এবারের পাঁচ দিনের জোড় ইজতেমা শেষ হবে।
চলে গেলেন আল্লামা আব্দুল কুদ্দুস কাসেমী (রহ.)। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের সমকালীন ইলমি অঙ্গনের এক প্রজ্ঞাবান আলেম, শান্ত স্বভাবের নীরব সাধক এবং তাকওয়া ও ইলমের পথে নিবেদিতপ্রাণ এক রাহবার। ১৯৫৮ সালের ২০ ডিসেম্বর কুমিল্লার চড্ডা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
তাঁর পিতা মৌলভি আব্দুল ওয়াদুদ (রহ.) ছিলেন ধার্মিক ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। পিতার হাতেই তাঁর পবিত্র ইলমের প্রাথমিক পাঠ শুরু হয় এবং এভাবেই পরিবারের ধর্মীয় পরিবেশ তাঁর চরিত্রে গড়ে তোলে বিনয়, নৈতিকতা ও গভীর আল্লাহভীতি।
শৈশব ও প্রাথমিক শিক্ষা
শৈশব থেকেই আল্লামা কাসেমী (রহ.)-এর মধ্যে আদব-কায়দা ও ইসলামি জ্ঞানের প্রতি গভীর আকর্ষণ স্পষ্ট ছিল। ১৯৬৫ সালে পিতার কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভের পর তিনি নাঙ্গলকোট হাফেজিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং সেখানে পূর্ণাঙ্গ কোরআন শরিফ মুখস্থ করেন। পরে তিনি শরিয়তপুরের নন্দনসার মাদ্রাসায় ভর্তি হন। সেখানে ওই মাদ্রাসায় তাঁর বড় ভাই আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী (রহ.) মুহতামিম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। বড় ভাইয়ের তত্ত্বাবধানে তিনি হেদায়াতুন্নাহু পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন নন্দনসার মাদ্রাসায়।
জ্ঞানের সন্ধানে দারুল উলুম দেওবন্দে
এরপর তিনি প্রথমে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী হাটহাজারী মাদ্রাসায় জালালাইন জামাত পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। অতঃপর আরও উচ্চতর জ্ঞানলাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁকে নিয়ে যায় বিশ্বখ্যাত ইসলামি বিদ্যাপীঠ ভারতের দারুল উলুম দেওবন্দে। ১৯৮৫ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে ফারেগ হওয়া তাঁর ইলমি জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।
দেওবন্দে তিনি বহু খ্যাতনামা আলেমের সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন—মাওলানা রিয়াসাত আলী বিজনুরি (রহ.), মাওলানা কামরুদ্দিন (রহ.), মুফতি সাইদ আহমদ পালনপুরি (রহ.) ও মাওলানা আবদুল খালেক মাদরাজি (রহ.)। তাঁদের সাহচর্য ও দীক্ষা তাঁর ইলমি দৃষ্টিভঙ্গি, অন্তর্দৃষ্টি ও চিন্তাজগতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।
কর্মজীবন: দরস ও দায়িত্বশীলতা
দেশে ফিরে ১৯৮৬ সালে তিনি ঢাকার রামপুরা চৌধুরীপাড়া মাদ্রাসায় মুহতামিম পদে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। এ ছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে তিনি জামিয়া মাহমুদিয়া ইসহাকিয়া মানিকনগরে নায়েবে মুহতামিম ও শায়খে ছানি হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন।
শিক্ষাকেন্দ্রের বাইরে তিনি রাজধানীর শাহজাহানপুর মসজিদের দীর্ঘদিনের খতিব হিসেবে ইসলাহি বয়ান, ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক জাগরণের আলোকবর্তিকা ছড়িয়ে গেছেন সাধারণ মানুষের হৃদয়ে।
তাঁর দরসে ছিল গভীরতা, ভাষায় ছিল সৌন্দর্য আর বক্তব্যে ছিল আল্লাহভীতি ও নৈতিকতার দিকনির্দেশনা। ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল পিতা ও বন্ধুসুলভ। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর নিকট প্রাথমিক কিতাবাদি অধ্যয়নের।
ব্যক্তিত্ব ও পারিবারিক জীবন
আল্লামা কাসেমী (রহ.) ছিলেন নম্র, বিনয়ী ও প্রচারবিমুখ স্বভাবের। দুর্বল, নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত মানুষের প্রতি তিনি ছিলেন সহানুভূতিশীল ও সহৃদয়। প্রকাশভঙ্গিতে সরল ও সংযত হলেও তাঁর চিন্তা ও অন্তর্দৃষ্টি ছিল গভীর ও স্থিতিশীল।
পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন সুখী ও পরিতৃপ্ত। তাঁর দুই ছেলে ও তিন মেয়ে রয়েছে—যাঁদের মধ্যে দুই ছেলে উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করে আলেম হয়েছেন এবং বর্তমানে ইলমি অঙ্গনে খেদমত করে যাচ্ছেন।
আল্লামা আব্দুল কুদ্দুস কাসেমী (রহ.) গতকাল শনিবার (২৯ নভেম্বর) পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর রেখে যাওয়া ইলম, আদব, প্রজ্ঞা, নিষ্ঠা ও ছাত্রদের প্রতি ভালোবাসা—এগুলোই তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকার। এই আলোকিত জীবন ও কর্ম প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আলো ছড়াবে।
আল্লাহ তাআলা তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন।
লেখক: মাওলানা মোস্তফা ওয়াদুদ, শিক্ষক ও মিডিয়া বিভাগীয় প্রধান, জামিয়া মাদানিয়া বারিধারা, ঢাকা।
সাকী মাহবুব
মানুষের জীবনে ভাষা ও আচরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে শুধু দান-খয়রাত নয়, বরং সুন্দর, সত্য ও প্রশান্তিদায়ক কথা বলাকেও সদকা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘উত্তম কথা বলা সদকা।’ (সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)
সুন্দর কথার গুরুত্ব অপরিসীম। সুন্দর কথা মানুষের হৃদয় নরম করে, ভালোবাসা বাড়ায়, পারস্পরিক আস্থা তৈরি করে এবং সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। আর কটু ভাষা বিভেদ সৃষ্টি করে।
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা মানুষের সঙ্গে সুন্দরভাবে কথা বলো।’ (সুরা বাকারা: ৮৩)
কোরআনে বিভিন্ন স্থানে সুন্দর, কল্যাণকর ও শান্তির ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, ‘তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো প্রজ্ঞা ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে। তাদের সঙ্গে বিতর্ক করো সবচেয়ে সুন্দর পদ্ধতিতে।’ (সুরা নাহল: ১২৫)
এই আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট যে, সুন্দর কথা বলা শুধু নৈতিকতা নয়, বরং আল্লাহর আদেশ। রাসুলুল্লাহ (সা.) সুন্দর কথা বলার ওপর বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।’ (সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)
রাসুল (সা.) আরও বলেন, ‘গালমন্দ, অশালীন ও কঠোর ভাষা মুমিনের গুণ নয়।’ (জামে তিরমিজি)। এসব হাদিস নির্দেশ করে যে, ভালো কথা বলা ইবাদতের মর্যাদা রাখে এবং কটু ভাষা পাপের অন্তর্ভুক্ত।
ইতিহাসে দেখা যায়, ইসলামের দাওয়াত বিস্তার হয়েছে প্রধানত সুন্দর, যুক্তিসম্মত ও নম্র ভাষার মাধ্যমে। নবী (সা.) কঠোর শত্রুকেও কোমল ভাষায় আহ্বান করতেন। হজরত মুসা (আ.) ও হারুন (আ.)–কেও ফেরাউনের সঙ্গে নরম ভাষায় কথা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অথচ ফেরাউন ছিলেন চরম অত্যাচারী। এ থেকে বোঝা যায়, ইসলামের দৃষ্টিতে ভাষার সৌন্দর্য শুধু শিষ্টাচার নয়, বরং চরিত্র নির্মাণের কেন্দ্রবিন্দু।
সুন্দর কথার আছে অসাধারণ প্রভাব—একটি নরম কথা অনেক বড় ঝগড়া থামিয়ে দেয়। যে মানুষ সুন্দরভাবে কথা বলে, তার কথা মানুষ সহজে গ্রহণ করে। সুন্দর করে কথা বলা শুধু সামাজিক সৌজন্য নয়, বরং ইসলামে এটি ইবাদত ও সদকা।
তাই আমাদের উচিত প্রতিদিনের জীবনে কটু ভাষা পরিহার করে মিষ্টি, সত্য ও ভদ্র ভাষা ব্যবহার করা। এতে আমরা মানুষের ভালোবাসা অর্জন করব এবং আল্লাহর কাছে পুরস্কৃত হবো।
লেখক: সহকারী শিক্ষক, নাদির হোসেন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, কশবামাজাইল, পাংশা, রাজবাড়ী।
ফয়জুল্লাহ রিয়াদ
পারস্পরিক সহযোগিতা ও উপকার একটি মহৎগুণ। মানুষ হিসেবে একে অপরের প্রয়োজনে এগিয়ে আসা মানবতার বহিঃপ্রকাশ। তবে দুঃখজনক হলেও সত্য, অনেকেই উপকার করার পর সেই উপকারের কথা বারবার স্মরণ করিয়ে কিংবা খোঁটা দিয়ে উপকারের প্রতিদান নষ্ট করে ফেলেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এমন আচরণ শুধু নিন্দনীয় নয়, গুরুতর পাপও বটে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের দান-সদকা নষ্ট করো না খোঁটা ও কষ্টদানের মাধ্যমে।’ (সুরা বাকারা: ২৬৪)
দান বা উপকার তখনই গ্রহণযোগ্য হয়, যখন সেটি বিনয়ের সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে করা হয়। কেউ যদি পরে সেই উপকারের কথা বলে খোঁটা দেয়, তাহলে তার সওয়াব সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়।
উপকারের পর খোঁটা দিলে মানুষ কৃতজ্ঞতার বদলে লজ্জা ও অপমানবোধে কষ্ট পায়। এতে বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সৌহার্দ্য নষ্ট হয়। কেউ আর উপকার গ্রহণে আগ্রহী থাকে না, কারণ তার মনে আশঙ্কা থাকে—পরে হয়তো এই উপকার গ্রহণই তার অপমানের কারণ হবে। ফলে মানুষের পারস্পরিক সহানুভূতি হারিয়ে জন্ম নেয় আত্মকেন্দ্রিক ও অবিশ্বাসের পরিবেশ।
দান বা উপকারের পর খোঁটা দেওয়া আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। দান করা যত বড় সওয়াবের কাজ, খোঁটা দেওয়া তত বড় গুনাহ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তিন ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না; তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।’
সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ‘হে আল্লাহর রাসুল! তারা কারা?’ তিনি বললেন, ‘একজন হলো যে দান করার পর খোঁটা দেয়।’ (সহিহ্ মুসলিম: ১০৬)
আমরা যদি সত্যিই আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করি, তবে আমাদের উচিত—উপকার করার পর খোঁটা না দিয়ে সহমর্মিতা জারি রাখা। কারণ মানুষকে সম্মান দেওয়াই প্রকৃত মানবতা। উপকারের পর খোঁটা দিলে মানুষের আমল নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি সম্পর্কেও দূরত্ব সৃষ্টি হয়।
লেখক: মুহাদ্দিস, জামিয়া আরাবিয়া দারুস সুন্নাহ রাজাবাড়ী, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
জীবনকে সুশৃঙ্খল করতে এবং আল্লাহর সান্নিধ্য পেতে নামাজের কোনো বিকল্প নেই। একজন মুমিনের জন্য নামাজ হলো আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের মাধ্যম। এটি এমন এক ইবাদত—যা আমাদের মনে আধ্যাত্মিক প্রশান্তি আনে, জীবনের প্রতিটি কাজে আনে বরকত।
প্রতিদিন সময় মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর আবশ্যক। তাই জেনে নেওয়া যাক আজ কোন ওয়াক্তের নামাজ কখন আদায় করতে হবে।
আজ রোববার, ৩০ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বাংলা, ০৮ জমাদিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো—
|নামাজ
|ওয়াক্ত শুরু
|ওয়াক্ত শেষ
|তাহাজ্জুদ ও সেহরির শেষ সময়
|০০: ০০
|০৫: ০২ মিনিট
|ফজর
|০৫: ০৩ মিনিট
|০৬: ২২ মিনিট
|জোহর
|১১: ৪৮ মিনিট
|০৩: ৩৪ মিনিট
|আসর
|০৩: ৩৫ মিনিট
|০৫: ১০ মিনিট
|মাগরিব
|০৫: ১২ মিনিট
|০৬: ২৯ মিনিট
|এশা
|০৬: ৩০ মিনিট
|০৫: ০২ মিনিট
উল্লিখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগের সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, সেগুলো হলো:
বিয়োগ করতে হবে—
চট্টগ্রাম: ০৫ মিনিট
সিলেট: ০৬ মিনিট
যোগ করতে হবে—
খুলনা: ০৩ মিনিট
রাজশাহী: ০৭ মিনিট
রংপুর: ০৮ মিনিট
বরিশাল: ০১ মিনিট
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।
আসুন, নামাজের মাধ্যমে আমরা নিজেদেরকে তাঁর আরও কাছে নিয়ে যাই। জীবনে নিয়ে আসি ইমানের নুর।
