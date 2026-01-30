ছোটখাটো শিল্পনগরী গড়ে তুলতে চাই মাদারীপুরে: আনিসুর রহমান তালুকদার

মাদারীপুর-৩ (সদরের একাংশ, কালকিনি ও ডাসার) আসনে বিএনপির প্রার্থী কেন্দ্রীয় কমিটির সহগণশিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন। আওয়ামী লীগের আমলে দুবার গুম হয়েছিলেন তিনি। কয়েকবার কারাবরণও করেছিলেন। সম্প্রতি তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আজকের পত্রিকার প্রতিনিধি আয়শা সিদ্দিকা আকাশী।
আজকের পত্রিকা: ভোটাররা কেন আপনাকে ভোট দেবে?
আনিসুর রহমান তালুকদার: ভোটাররা আমাকে কেন পছন্দ করেন, তাঁরা কীভাবে আমাকে নেবেন—এটা তো ভোটাররাই ভালো জানে। আমি মনে করি, ২০১৮ সালে আমি একটি নির্বাচন করেছিলাম, মাঠঘাটেও ছিলাম; কিন্তু মানুষ তখন আমাকে ভোট দিতে পারেনি, ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও। এবার যদি সুষ্ঠু-সুন্দর নির্বাচন হয়, মানুষ ভোট দেওয়ার সুযোগ পায়, তাহলে ভোটাররা আমাকে ভোট দেবেন।
আজকের পত্রিকা: প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ওপর আপনার শ্রদ্ধা কতটা?
আনিসুর রহমান তালুকদার: প্রতিপক্ষ যাঁরা আছেন, সবাই ভালো। তাঁরাও মাঠঘাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন। এখন ভোটাররা সিদ্ধান্ত নেবেন, কাকে ভোট দেবেন। প্রার্থীদের সঙ্গে আমার কোনো বৈরিতা নেই। তাঁরা তাঁদের নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছেন। আমরা আমাদেরটা করছি। সবার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ভালো।
আজকের পত্রিকা: ভোটে হেরে গেলে মেনে নেবেন?
আনিসুর রহমান তালুকদার: নির্বাচন তো, হারজিত থাকবেই। নির্বাচনে হারজিত মাথায় নিয়েই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে হয়। অবশ্যই আমরা হারজিত মেনে নিয়ে নির্বাচনে অংশ নেব।
আজকের পত্রিকা: জয়ী হলে এলাকার জন্য কোন বিষয়গুলো অগ্রাধিকার দেবেন?
আনিসুর রহমান তালুকদার: মাদারীপুরের যেসব যুবক বিদেশে যাওয়ার জন্য সব সময় উদগ্রীব থাকে। এই পথ থেকে আমি তাদের ফিরিয়ে আনতে চাই। মাদারীপুর জেলাটি ঢাকার খুব কাছে। তাই ছোটখাটো শিল্পনগরী গড়ে তুলে সরকারের সহযোগিতায় উদ্যোক্তা তৈরি করতে চাই। বাংলাদেশ ও দেশের বাইরে শ্রম রপ্তানি করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি বড় ধরনের ভূমিকা রাখার ইচ্ছা আছে। এতে তরুণেরা স্বাবলম্বী হবে, বেকারত্বও দূর হবে। এটিই হবে আমার বেকারত্ব দূর করার কাজ।
আজকের পত্রিকা: পরাজিত প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকেরা এলাকায় নিরাপদে থাকতে পারবেন?
আনিসুর রহমান তালুকদার: আমি মনে করি, আমাদের কর্মী আর যে দলের কর্মী হোক—সব রাজনৈতিক কর্মী আমার কাছে সমান; সবাই আমার আপন। আশা করি, আমার দলের কর্মী আমার কাছে যেভাবে তাদের অধিকার নিয়ে আসতে পারবে, অন্য দলের কর্মীরাও আমার কাছে অধিকার নিয়ে আসতে পারবে। এ মানসিকতা নিয়েই আমি সব সময় রাজনীতি করি।
আজকের পত্রিকা: সংসদ সদস্য হলে সম্মানী ও বরাদ্দের হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন?
আনিসুর রহমান তালুকদার: আমি হলফনামায় আমার সব সম্পত্তের হিসাব ঠিকমতো দিয়েছি। ভবিষ্যতে আমার সরকারের পক্ষ থেকে যে সম্মানী আসবে, তা জনসমক্ষে এক মাসে না হলেও তিন মাস পরপর প্রকাশ করব।
ময়মনসিংহ-৯ (নান্দাইল) আসনে বিএনপির প্রার্থী উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ইয়াসের খান চৌধুরী। দীর্ঘদিন লন্ডনে বিবিসির তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের দায়িত্ব পালন করেছেন। সম্প্রতি তিনি মুখোমুখি হয়েছিলেন আজকের পত্রিকার। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন নান্দাইল প্রতিনিধি মিন্টু মিয়া।৩ দিন আগে
গণ-অভ্যুত্থানের পর ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পান সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী মো. আসাদুজ্জামান। তবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার জন্য সম্প্রতি এই পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন তিনি। ফিরেছেন বিএনপিতে। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহ-১ (শৈলকুপা) আসন থেকে ধানের শীষ প্রতীকে লড়বেন তিনি।৪ দিন আগে
দেশে-বিদেশে গবেষণার চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বাড়ছে। একাডেমিক ক্যারিয়ার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে জার্নাল পেপার প্রকাশ এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। গবেষণার বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে উপযুক্ত জার্নাল বাছাই, সাবমিশন প্রক্রিয়া এবং রিজেকশন মোকাবিলা—এই পুরো প্রক্রিয়া অনেক গবেষকের কাছেই...৬ দিন আগে
গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মো. রাশেদ খান। ভোটের আগে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচন করতে গত ২৭ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিতে যোগ দেন তিনি। আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লড়ছেন ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ ও সদর উপজেলার চার ইউনিয়ন) আসন থেকে।৬ দিন আগে