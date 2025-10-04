যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসস্টেশনে বন্দুকধারীর গুলিতে ভারতীয় শিক্ষার্থী নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক ভারতীয় শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত ওই শিক্ষার্থীর নাম চন্দ্রশেখর পোল (২৭)। এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত রাতে একটি গ্যাসস্টেশনে পার্টটাইম কাজ করার সময় চন্দ্রশেখর এক অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন।
হায়দরাবাদের বাসিন্দা চন্দ্রশেখর পোল ডেন্টাল সার্জারিতে স্নাতক শেষ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। তিনি ৬ মাস আগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি শেষ করেন। একটি গ্যাসস্টেশনে পার্টটাইম কাজের পাশাপাশি তিনি ফুলটাইম চাকরির সন্ধান করছিলেন।
এদিকে, নিহত চন্দ্রশেখরের পরিবার তাঁর লাশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরিয়ে আনতে সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছে।
বিআরএস বিধায়ক সুধীর রেড্ডি ও তেলেঙ্গানার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী টি হরিশ রাও আজ হায়দরাবাদে ওই ছাত্রের বাড়িতে যান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। এটিকে ‘অত্যন্ত দুঃখজনক’ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে হরিশ রাও চন্দ্রশেখরের লাশ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক ভারতীয় শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত ওই শিক্ষার্থীর নাম চন্দ্রশেখর পোল (২৭)। এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত রাতে একটি গ্যাসস্টেশনে পার্টটাইম কাজ করার সময় চন্দ্রশেখর এক অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন।
হায়দরাবাদের বাসিন্দা চন্দ্রশেখর পোল ডেন্টাল সার্জারিতে স্নাতক শেষ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। তিনি ৬ মাস আগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি শেষ করেন। একটি গ্যাসস্টেশনে পার্টটাইম কাজের পাশাপাশি তিনি ফুলটাইম চাকরির সন্ধান করছিলেন।
এদিকে, নিহত চন্দ্রশেখরের পরিবার তাঁর লাশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরিয়ে আনতে সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছে।
বিআরএস বিধায়ক সুধীর রেড্ডি ও তেলেঙ্গানার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী টি হরিশ রাও আজ হায়দরাবাদে ওই ছাত্রের বাড়িতে যান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। এটিকে ‘অত্যন্ত দুঃখজনক’ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে হরিশ রাও চন্দ্রশেখরের লাশ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।
ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের হাতে পাওয়া ওই পরিকল্পনা অনুযায়ী, মার্কিন বিনিয়োগকারীরা এই বন্দর নির্মাণ ও পরিচালনা করবে। পাকিস্তানের গোয়াদর জেলার পাশনি শহরে এই বন্দর নির্মাণ করা হবে। মার্কিন বিনিয়োগকারীরা মৎস্যনির্ভর এই শহরকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ রপ্তানির টার্মিনালে রূপান্তর করবে, যার মাধ্যমে পাকিস্তানের২১ মিনিট আগে
নোবেল পুরস্কার আগামী সপ্তাহ থেকে ঘোষণা করা শুরু হবে। আগামী সোমবার চিকিৎসাবিদ্যার পুরস্কার দিয়ে শুরু হয়ে এক সপ্তাহ পর অর্থনীতিতে বিজয়ীদের নাম ঘোষণার মাধ্যমে তা শেষ হবে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।২৫ মিনিট আগে
প্রশ্ন উঠেছে, ট্রাম্পের শান্তি প্রস্তাবে ফিলিস্তিনে শান্তি ফিরবে তো! কারণ, ট্রাম্পের দীর্ঘ ২০ দফা প্রস্তাবের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হামাসের বিবৃতিতে অনুপস্থিত, যা নিয়ে জটিলতা বাড়তে পারে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো হামাসের নিরস্ত্রীকরণের শর্তটি।৩ ঘণ্টা আগে
এলডিপির কট্টরপন্থী একটি উপদলের অন্তর্ভুক্ত সানায়ে তাকাইচি। তারা বিশ্বাস করে, এলডিপির সমর্থনে ধসের কারণ হলো দলটির ডানপন্থী মনোভাব থেকে সরে আসা। অধ্যাপক কিংস্টন মনে করেন, তিনি ডানপন্থী ভোটারদের সমর্থন ফিরে পেতে পারেন; কিন্তু এর ফলে বৃহত্তর জনগণের কাছে তাঁর আবেদন কমে যেতে পারে।৪ ঘণ্টা আগে