Ajker Patrika
> বিশ্ব
> যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসস্টেশনে বন্দুকধারীর গুলিতে ভারতীয় শিক্ষার্থী নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
চন্দ্রশেখর পোল। ছবি: সংগৃহীত
চন্দ্রশেখর পোল। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে গুলিবিদ্ধ হয়ে এক ভারতীয় শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। নিহত ওই শিক্ষার্থীর নাম চন্দ্রশেখর পোল (২৭)। এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত রাতে একটি গ্যাসস্টেশনে পার্টটাইম কাজ করার সময় চন্দ্রশেখর এক অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন।

হায়দরাবাদের বাসিন্দা চন্দ্রশেখর পোল ডেন্টাল সার্জারিতে স্নাতক শেষ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য ২০২৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান। তিনি ৬ মাস আগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি শেষ করেন। একটি গ্যাসস্টেশনে পার্টটাইম কাজের পাশাপাশি তিনি ফুলটাইম চাকরির সন্ধান করছিলেন।

এদিকে, নিহত চন্দ্রশেখরের পরিবার তাঁর লাশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরিয়ে আনতে সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েছে।

বিআরএস বিধায়ক সুধীর রেড্ডি ও তেলেঙ্গানার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী টি হরিশ রাও আজ হায়দরাবাদে ওই ছাত্রের বাড়িতে যান এবং তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করেন। এটিকে ‘অত্যন্ত দুঃখজনক’ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করে হরিশ রাও চন্দ্রশেখরের লাশ দ্রুত দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বিষয়:

গুলিবন্দুকধারীশিক্ষার্থীনিহতভারতমেডিকেলযুক্তরাষ্ট্র
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

নরসিংদীতে ‘চাঁদাবাজির সময়’ আটকদের ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

‘চাঁদাবাজদের’ ছিনিয়ে নিতে পুলিশের ওপর হামলা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

১৭১৫ সালে ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে মিলল ১২ কোটি টাকার সোনা-রুপার মুদ্রা

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

‘ইসরায়েলে আকস্মিক হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান’

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

ডট বলে মোস্তাফিজের বিশ্ব রেকর্ড

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

চার মাস পর পাকিস্তানের পাঁচটি যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ভারতের বিমানবাহিনীর প্রধানের

সম্পর্কিত

চীনের মিত্র পাকিস্তানের নতুন কৌশল, যুক্তরাষ্ট্রের মন পেতে বন্দর দিতে চান সেনাপ্রধান আসিম মুনির

চীনের মিত্র পাকিস্তানের নতুন কৌশল, যুক্তরাষ্ট্রের মন পেতে বন্দর দিতে চান সেনাপ্রধান আসিম মুনির

নোবেল পুরস্কার: জানার আছে যা কিছু, এবারের ঘোষণা শুরু কবে

নোবেল পুরস্কার: জানার আছে যা কিছু, এবারের ঘোষণা শুরু কবে

যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসস্টেশনে বন্দুকধারীর গুলিতে ভারতীয় শিক্ষার্থী নিহত

যুক্তরাষ্ট্রে গ্যাসস্টেশনে বন্দুকধারীর গুলিতে ভারতীয় শিক্ষার্থী নিহত

গাজা নিয়ে ট্রাম্পের সব প্রস্তাবে হামাস রাজি হয়নি

গাজা নিয়ে ট্রাম্পের সব প্রস্তাবে হামাস রাজি হয়নি