হোয়াইট হাউসের বৈঠকে ট্রাম্প ও জেলেনস্কির সঙ্গী কারা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ০০: ২৯
গত মার্চে হোয়াইট হাউসে জেলেনস্কি ও ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি
হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির মধ্যে আজ (সোমবার) একটি বৈঠকের কথা রয়েছে। এই বৈঠকে উভয় পক্ষের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ছাড়াও ইউরোপীয় নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

ট্রাম্পের সঙ্গে যাঁরা থাকবেন—ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ সুজি ওয়াইলস, ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ও কেইথ কেলগ।

জেলেনস্কির সঙ্গে যাঁরা থাকবেন—তাঁর চিফ অব স্টাফ আন্দ্রিয়ি ইয়ারমাক, ইউক্রেনের জাতীয় প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান রুস্তেম উমেরভ, সাবেক সামরিক কমান্ডার ও প্রেসিডেন্সিয়াল অফিসের ডেপুটি প্রধান পাভলো পালিসা, প্রেসিডেন্সিয়াল অফিসের ডেপুটি প্রধান ইহোর ব্রুসিলো, ইউক্রেনের সাবেক জাতিসংঘ রাষ্ট্রদূত সের্গি কিসলিৎসা।

এ ছাড়া বৈঠকে জেলেনস্কির অবস্থানকে শক্তিশালী করতে ইউরোপীয় নেতাদের মধ্যে থাকবেন—ন্যাটো প্রধান মার্ক রুটে, ইউরোপীয় প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লিয়েন, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার, ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেক্সান্ডার স্টাব ও জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিখ মের্ৎস।

স্থানীয় সময় বেলা ১টা ১৫ মিনিটে (বাংলাদেশ সময় রাত ১১টা ১৫ মিনিট) এই বৈঠক শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিসহ প্রায় সব ইউরোপীয় নেতা হোয়াইট হাউসে এসে পৌঁছেছেন।

বিষয়:

হোয়াইট হাউসইউক্রেনরাশিয়াডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রইতালিফ্রান্সইউরোপ
