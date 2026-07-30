ক্ষেপণাস্ত্র ভান্ডারে টান, মজুত বাড়াতে ৫৮.৬ বিলিয়ন ডলার ঢালছে যুক্তরাষ্ট্র

ইরান ও ইউক্রেনে চলমান সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রের মজুতে টান পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে প্যাট্রিয়ট ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির জন্য প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিনের সঙ্গে ৫৮ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি করেছে মার্কিন সেনাবাহিনী। স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার পেন্টাগনের পক্ষ থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র একদিকে যেমন মিত্র দেশগুলোকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহ করছে, অন্যদিকে ইরানে নিজেদের সামরিক অভিযানেও প্রচুর গোলাবারুদ ব্যবহার করছে। ফলে মূল আকাশ প্রতিরক্ষা ও নিখুঁত নিশানার অস্ত্রের মজুত নিয়ে পেন্টাগনের দুশ্চিন্তা বাড়ছে।
মার্কিন সেনাবাহিনী জানিয়েছে, এই নতুন চুক্তির মাধ্যমে গত এপ্রিল মাসে দেওয়া এক বছর মেয়াদি ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের আগের চুক্তিটিকে বদলে সাত বছর মেয়াদি চুক্তিতে রূপান্তর করা হয়েছে। এর ফলে ২০২৬ থেকে ২০৩২ অর্থবছর পর্যন্ত এই ক্ষেপণাস্ত্র কেনার একটি বহুবছর মেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি হলো।
ক্ষেপণাস্ত্রের উৎপাদন বাড়াতে এ বছরের শুরুর দিকে পেন্টাগনের মধ্যস্থতাকারীরা বিভিন্ন ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বেশ কিছু খসড়া চুক্তি করে। পেন্টাগন এখন ঠিকাদারদের কাজ দ্রুত শেষ করার তাগিদ দিচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনও প্রতিরক্ষা ঠিকাদারদের ওপর টানা চাপ বজায় রেখেছে, যাতে তারা শেয়ারহোল্ডারদের মুনাফা দেওয়ার চেয়ে অস্ত্র উৎপাদনে বেশি জোর দেয়। সরকারি চুক্তির কাজ ঠিকমতো না করে শেয়ারহোল্ডারদের লাভ দেওয়ার প্রবণতা বন্ধ করতে এবং অকার্যকর ঠিকাদারদের চিহ্নিত করতে ট্রাম্প গত জানুয়ারিতে একটি নির্বাহী আদেশেও সই করেন।
প্রতিরক্ষা খাতের কর্মকর্তারা এই চুক্তিগুলোকে স্বাগত জানিয়েছেন। তবে তাদের বক্তব্য হলো, কোম্পানিগুলো যন্ত্রাংশ ও উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে বড় ধরনের বিনিয়োগে যাওয়ার আগে মার্কিন কংগ্রেসকে এ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তহবিল অনুমোদন করতে হবে। তবে পেন্টাগনের এই ধরনের অনেক সামরিক চুক্তির মূল শর্তাবলি এবং সরবরাহের নির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে এখনও দরকষাকষি চলছে।
এর আগে রেথিয়নের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান আরটিএক্সের সঙ্গেও একই ধরনের একটি চুক্তি হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল—টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রের উৎপাদন যেখানে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বছরে প্রায় ৬০টি, তা ধাপে ধাপে বাড়িয়ে বছরে ১ হাজারটিতে উন্নীত করা।
মেরিল্যান্ডের বেথেসডাভিত্তিক প্রতিরক্ষা ঠিকাদার লকহিড মার্টিন জানিয়েছে, এই তহবিলের সহায়তায় তারা ২০৩০ সালের শেষ নাগাদ পিএসি-৩ এমএসই ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতা তিনগুণ বাড়ানোর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা বাস্তবায়ন করতে পারবে। পাশাপাশি আরকানসাসের ক্যামডেনে তাদের কারখানার কর্মী সংখ্যা ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে ১ হাজার ২০০ থেকে বাড়িয়ে ১ হাজার ৮৫০ জন করা সম্ভব হবে। লকহিড আগেই জানিয়েছিল, তারা বছরে ২ হাজার প্যাট্রিয়ট পিএসি-৩ ক্ষেপণাস্ত্র বানানোর পরিকল্পনা করছে।
লকহিড মার্টিন আরও জানায়, আলবামা ও আরকানসাসের নতুন যুদ্ধাস্ত্রকেন্দ্রসহ যুক্তরাষ্ট্রের ২০ টিরও বেশি কারখানা আধুনিকায়ন করতে তারা ২০৩০ সালের মধ্যে ৮ থেকে ৯ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে। বলে রাখা ভালো, পিএসি-৩ এমএসই হলো এক ধরনের ‘হিট-টু-কিল’ (সরাসরি আঘাত করে ধ্বংসকারী) ইন্টারসেপ্টর ক্ষেপণাস্ত্র। ব্যালিস্টিক ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং শত্রু বিমান ধ্বংস করতে এটি প্যাট্রিয়ট আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় ব্যবহার করা হয়।
ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ চলতি সপ্তাহে হিসাব করে জানিয়েছে, মার্কিন সামরিক বাহিনীর কাছে বর্তমানে ১ হাজারেরও কম প্যাট্রিয়ট ইন্টারসেপ্টর এবং ২৫০ টিরও কম টার্মিনাল হাই–অলটিট্যুড এয়ার ডিফেন্স বা থাড (THAAD) ইন্টারসেপ্টর মজুত আছে। মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক সংঘাতগুলোতে এই দুটি বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থারই ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে।
ইউক্রেনে আজ বৃহস্পতিবার রাশিয়ার বিমান হামলায় অন্তত ৮ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে রাজধানী কিয়েভের একজনও রয়েছেন। হামলা ইউক্রেনের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর লভিভ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতির কারণে প্রতিবেশী পোল্যান্ড নিজেদের আকাশসীমার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুদ্ধবিমান আকাশে পাঠায়।২ ঘণ্টা আগে
পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতার ঘনিষ্ঠ সহযোগীর স্বজনের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে টাকার এমন এক পাহাড়, যা গুনতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছে গণনাকারী যন্ত্রও। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, টাকা গুনতে আনা পাঁচটি যন্ত্রই বিকল হয়ে যায়। বীরভূমের বাসিন্দা মিনার মন্ডলের বাড়ি থেকে শেষ পর্যন্ত...৪ ঘণ্টা আগে
ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজায় ‘গণহত্যা’ চলাকালে ভারত রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ইসরায়েলে অন্তত ২ হাজার ৫৯৬টি চালানে কয়েক লাখ অস্ত্র, গোলাবারুদ ও সামরিক সরঞ্জাম পাঠিয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের নতুন এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশিত হয়।৪ ঘণ্টা আগে
মঙ্গলবার জাপানের কিউশু দ্বীপের কুমামোতো প্রশাসনিক অঞ্চলে ৬ দশমিক ৮ মাত্রার ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এতে বিপুলসংখ্যক ঘরবাড়ি ও বিদ্যুৎ সংযোগ ধসে পড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এরপর থেকেই উদ্ধারকারীরা জীবিতদের সন্ধানে রাতদিন কাজ করে যাচ্ছেন। ভূমিকম্পের সময় একটি শপিং সেন্টারের একাংশ ধসে পড়ার পর বেশ...৫ ঘণ্টা আগে