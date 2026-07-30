সাবেক বাসচালকের বাড়িতে মিলল ২৮ কোটি রুপি ও ১৫ কেজি সোনা

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে তৃণমূল কংগ্রেসের এক শীর্ষ নেতার ঘনিষ্ঠ সহযোগীর স্বজনের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে টাকার এমন এক পাহাড়, যা গুনতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছে গণনাকারী যন্ত্রও। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, টাকা গুনতে আনা পাঁচটি যন্ত্রই বিকল হয়ে যায়। বীরভূমের বাসিন্দা মিনার মন্ডলের বাড়ি থেকে শেষ পর্যন্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অন্তত ২৮ কোটি নগদ রুপি।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির খবরে বলা হয়েছে, মিনার মন্ডল পেশায় ছিলেন বাসচালক। তিনি পাথর ব্যবসায়ী টুলু মন্ডলের আত্মীয়। এই টুলু মন্ডল আবার সাবেক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অনুব্রত মন্ডলের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত, যিনি চলতি মাসের শুরুর দিকে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দিয়েছেন।
নগদ টাকার পাশাপাশি ওই বাড়ি থেকে ১৫ কেজি সোনাও উদ্ধার করা হয়েছে, বাজারে যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ২১ কোটি রুপি। টাকা ও সোনা উদ্ধারের পর মিনার মন্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশের কাছে তিনি স্বীকার করেছেন, এই বিশাল পরিমাণ নগদ অর্থ ও সোনা আসলে টুলু মন্ডল এবং তাঁর কথিত ‘অবৈধ সিন্ডিকেটের।’
গতকাল বুধবার রাতে ওই বাড়িতে অভিযান শুরু করে পুলিশ। প্রাথমিক গণনায় সাড়ে ৫ কোটি টাকারও বেশি নগদ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সকাল হতে হতে সেই নগদ অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮ কোটি রুপির বেশিতে। পুলিশ জানিয়েছে, মিনার মন্ডলও পাথর ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত এবং টুলু মন্ডলের মালিকানাধীন পাথরের খনি ও ক্রাশিং ইউনিটের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ রয়েছে।
এত বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা ঠিক কী উদ্দেশ্যে এবং কোথা থেকে তাঁর হাতে এল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সম্পূর্ণ উদ্ধার অভিযান চলাকালে বিশাল পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি একাধিক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তবে অভিযান চালানোর সুনির্দিষ্ট কারণ বা এটি কোনো অবৈধ আর্থিক লেনদেন বা অন্য কোনো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত কি না, তা নিয়ে পুলিশ এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি।
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বুধবার জানান, দুর্নীতিবিরোধী লড়াইয়ে তাঁর সরকার ‘জিরো টলারেন্স নীতি’ মেনে অভিযান চালিয়ে যাবে। গতকাল সামাজিকমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় শুভেন্দু অধিকারী লেখেন, ‘বালু মাফিয়াদের বিরুদ্ধে এমন সাঁড়াশি অভিযানের জন্য আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সাধুবাদ জানাই। সুনির্দিষ্ট গোপন তথ্যের ভিত্তিতে বীরভূম পুলিশ মোহাম্মদ বাজার থানার অধীনে একটি বড় ধরনের অভিযান চালিয়ে অবৈধ বালু মাফিয়া টুলু মন্ডল ওরফে মোহাম্মদ নাজিমুদ্দিনের গোপন আস্তানায় হামলা চালায়। এই অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদের সন্ধান মিলেছে—এ পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া নগদ টাকা সাড়ে ৫ কোটি রুপি (গণনা এখনও চলছে) এবং উদ্ধার হওয়া সোনা ১৫ কেজি।’
সূত্র জানায়, মিনার আগে রাজ্য পরিবহন দপ্তরের সাবেক কর্মী ছিলেন এবং পাথর ব্যবসায় নামার আগে বাস চালাতেন। তবে কীভাবে তিনি এত বিপুল অর্থ সম্পদের মালিক হলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তাঁর আয়ের উৎস খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
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