বিশ্বের প্রথম ‘বিটকয়েন জাতি’ এল সালভাদরের ভাগ্যে কী আছে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে এল সালভাদর। বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে দেশটি এদিন বিটকয়েনকে বৈধ মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চলেছে। প্রেসিডেন্ট নায়িব বুকেলে মত দিয়েছেন—এই উদ্যোগ সালভাদরের প্রবাসীদের কোটি কোটি ডলার সাশ্রয় করবে। কারণ প্রচলিত মুদ্রায় দেশে অর্থ পাঠাতে গেলে ব্যাংকগুলো প্রচুর কমিশন কেটে রাখে। তবে রয়টার্স জানিয়েছে, দেশটির বড় অংশ এখনো এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিধায় ভুগছে।
বিটকয়েনে রেমিট্যান্সের লাভ-ক্ষতি
গত বছর বিদেশে থাকা সালভাদরবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার, যা দেশটির মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২৩ শতাংশ। প্রেসিডেন্ট বুকেলে দাবি করেছেন, বিটকয়েন ব্যবহার করলে রেমিট্যান্স পাঠানোর কমিশন বাবদ বছরে তাদের প্রায় ৪০ কোটি ডলার সাশ্রয় সম্ভব হবে।
কিন্তু বাস্তবতা হলো, অনেক প্রবাসী ও তাঁদের পরিবার এখনো এই ডিজিটাল মুদ্রার ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না। তা ছাড়া বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এল সালভাদর ইতিমধ্যেই ডলারভিত্তিক অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম রেমিট্যান্স খরচ করা দেশগুলোর একটি। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করে বললে—এল সালভাদর ২০০১ সাল থেকে ডলারভিত্তিক অর্থনীতি অনুসরণ করছে, অর্থাৎ দেশটির সরকারি মুদ্রা হচ্ছে মার্কিন ডলার। ফলে প্রবাসীরা যখন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্য দেশ থেকে অর্থ পাঠান, সেখানে মুদ্রা রূপান্তরের ঝামেলা বা অতিরিক্ত ফি লাগে না।
বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে এল সালভাদরে অর্থ পাঠাতে গড়ে ২–৩ শতাংশ কমিশন খরচ হয়, যেখানে লাতিন আমেরিকার অনেক দেশের ক্ষেত্রে তা ৬–৮ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এল সালভাদরে অর্থ পাঠানো তুলনামূলকভাবে অনেক সস্তা ও সহজ।
তবে প্রেসিডেন্ট বুকেলের যুক্তি হলো—বিটকয়েন ব্যবহারে এই খরচ আরও কমানো সম্ভব।
এদিকে দেশটির মাত্র ৩০ শতাংশ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ফলে অনেকে আশা করছেন, বিটকয়েনের মাধ্যমে দেশটিতে আরও বেশি মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ঘটতে পারে। তবে ২০২০ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের মধ্যে এল সালভাদরের মানুষদের ইন্টারনেটে প্রবেশের হার দ্বিতীয় সর্বনিম্ন—যা বিটকয়েন ব্যবহারে বড় বাধা হতে পারে।
পরিবেশগত উদ্বেগ
ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে একটি বড় বিতর্ক এর পরিবেশগত প্রভাব। ডিজিটাল মুদ্রা তৈরিতে বা মাইনিংয়ে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ লাগে, যা কার্বন নির্গমন বাড়ায়। ব্যাংক অব আমেরিকার হিসাবে, বৈশ্বিক বিটকয়েন শিল্প থেকে বছরে প্রায় ৬ কোটি টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসৃত হয়—যা ৯০ লাখ গাড়ির নিঃসৃত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সমান।
তবে বুকেলে এই সমালোচনার জবাবে জানিয়েছেন, তিনি রাষ্ট্রীয় ভূ-তাপীয় বিদ্যুৎ কোম্পানি ‘লাজিও’-কে আগ্নেয়গিরির শক্তি ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব বিটকয়েন মাইনিংয়ের পরিকল্পনা করতে বলেছেন।
নিয়ন্ত্রক ও আর্থিক ঝুঁকি
বিটকয়েনের স্বাধীন লেনদেন অনেকের কাছে দারুণ উদ্ভাবন মনে হলেও, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এটিকে আর্থিক ঝুঁকি হিসেবে দেখছে। কারণ এর মাধ্যমে মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও ট্যাক্স এড়ানোর আশঙ্কা বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে ফিচ ও আইএমএফ।
ক্রেডিট রেটিং সংস্থা ‘ফিচ’ জানিয়েছে, পুঁজি লাভে কর না থাকায় ও বিটকয়েনে ট্যাক্স পরিশোধের সুযোগ থাকলে বিদেশি অবৈধ অর্থ প্রবাহের ঝুঁকি থাকবে। এই আশঙ্কায় ‘মুডিস’ ইতিমধ্যেই এল সালভাদরের ক্রেডিট রেটিং কমিয়ে দিয়েছে। ফলে দেশটির ডলার বন্ডে চাপ বেড়েছে।
বিনিময় ঝুঁকি ও ভবিষ্যৎ
বিটকয়েন ও ডলারের রূপান্তর সহজ করতে এল সালভাদরের সরকার ১৫ কোটি ডলারের একটি তহবিল গঠন করেছে। কিন্তু ডিজিটাল মুদ্রার অস্থির মূল্যমান—যার দাম একদিনেই শত শত ডলার বেড়ে যেতে পারে, আবার কমেও যেতে পারে—অর্থনীতিতে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। এমন অবস্থায় বিমা কোম্পানি ও ব্যাংকগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে সতর্ক করেছে ফিচ।
তারপরও এল সালভাদরের উপকূলীয় শহর এল জোন্টে-তে বিটকয়েন ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সেখানকার অভিজ্ঞতা বলছে, প্রযুক্তিগত বাধা না থাকলে এটি বিদেশি আয়ের ক্ষেত্রে নতুন দরজা খুলে দিতে পারে।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) ইতিহাস গড়তে যাচ্ছে এল সালভাদর। বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র হিসেবে দেশটি এদিন বিটকয়েনকে বৈধ মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চলেছে। প্রেসিডেন্ট নায়িব বুকেলে মত দিয়েছেন—এই উদ্যোগ সালভাদরের প্রবাসীদের কোটি কোটি ডলার সাশ্রয় করবে। কারণ প্রচলিত মুদ্রায় দেশে অর্থ পাঠাতে গেলে ব্যাংকগুলো প্রচুর কমিশন কেটে রাখে। তবে রয়টার্স জানিয়েছে, দেশটির বড় অংশ এখনো এই সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্বিধায় ভুগছে।
বিটকয়েনে রেমিট্যান্সের লাভ-ক্ষতি
গত বছর বিদেশে থাকা সালভাদরবাসীরা দেশে পাঠিয়েছেন প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার, যা দেশটির মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২৩ শতাংশ। প্রেসিডেন্ট বুকেলে দাবি করেছেন, বিটকয়েন ব্যবহার করলে রেমিট্যান্স পাঠানোর কমিশন বাবদ বছরে তাদের প্রায় ৪০ কোটি ডলার সাশ্রয় সম্ভব হবে।
কিন্তু বাস্তবতা হলো, অনেক প্রবাসী ও তাঁদের পরিবার এখনো এই ডিজিটাল মুদ্রার ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না। তা ছাড়া বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এল সালভাদর ইতিমধ্যেই ডলারভিত্তিক অর্থনীতির দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম রেমিট্যান্স খরচ করা দেশগুলোর একটি। বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করে বললে—এল সালভাদর ২০০১ সাল থেকে ডলারভিত্তিক অর্থনীতি অনুসরণ করছে, অর্থাৎ দেশটির সরকারি মুদ্রা হচ্ছে মার্কিন ডলার। ফলে প্রবাসীরা যখন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্য দেশ থেকে অর্থ পাঠান, সেখানে মুদ্রা রূপান্তরের ঝামেলা বা অতিরিক্ত ফি লাগে না।
বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে এল সালভাদরে অর্থ পাঠাতে গড়ে ২–৩ শতাংশ কমিশন খরচ হয়, যেখানে লাতিন আমেরিকার অনেক দেশের ক্ষেত্রে তা ৬–৮ শতাংশ পর্যন্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ এল সালভাদরে অর্থ পাঠানো তুলনামূলকভাবে অনেক সস্তা ও সহজ।
তবে প্রেসিডেন্ট বুকেলের যুক্তি হলো—বিটকয়েন ব্যবহারে এই খরচ আরও কমানো সম্ভব।
এদিকে দেশটির মাত্র ৩০ শতাংশ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে। ফলে অনেকে আশা করছেন, বিটকয়েনের মাধ্যমে দেশটিতে আরও বেশি মানুষের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ঘটতে পারে। তবে ২০২০ সালের এক জরিপে দেখা গেছে, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলের মধ্যে এল সালভাদরের মানুষদের ইন্টারনেটে প্রবেশের হার দ্বিতীয় সর্বনিম্ন—যা বিটকয়েন ব্যবহারে বড় বাধা হতে পারে।
পরিবেশগত উদ্বেগ
ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়ে একটি বড় বিতর্ক এর পরিবেশগত প্রভাব। ডিজিটাল মুদ্রা তৈরিতে বা মাইনিংয়ে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ লাগে, যা কার্বন নির্গমন বাড়ায়। ব্যাংক অব আমেরিকার হিসাবে, বৈশ্বিক বিটকয়েন শিল্প থেকে বছরে প্রায় ৬ কোটি টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড নিঃসৃত হয়—যা ৯০ লাখ গাড়ির নিঃসৃত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সমান।
তবে বুকেলে এই সমালোচনার জবাবে জানিয়েছেন, তিনি রাষ্ট্রীয় ভূ-তাপীয় বিদ্যুৎ কোম্পানি ‘লাজিও’-কে আগ্নেয়গিরির শক্তি ব্যবহার করে পরিবেশবান্ধব বিটকয়েন মাইনিংয়ের পরিকল্পনা করতে বলেছেন।
নিয়ন্ত্রক ও আর্থিক ঝুঁকি
বিটকয়েনের স্বাধীন লেনদেন অনেকের কাছে দারুণ উদ্ভাবন মনে হলেও, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো এটিকে আর্থিক ঝুঁকি হিসেবে দেখছে। কারণ এর মাধ্যমে মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন ও ট্যাক্স এড়ানোর আশঙ্কা বাড়তে পারে বলে সতর্ক করেছে ফিচ ও আইএমএফ।
ক্রেডিট রেটিং সংস্থা ‘ফিচ’ জানিয়েছে, পুঁজি লাভে কর না থাকায় ও বিটকয়েনে ট্যাক্স পরিশোধের সুযোগ থাকলে বিদেশি অবৈধ অর্থ প্রবাহের ঝুঁকি থাকবে। এই আশঙ্কায় ‘মুডিস’ ইতিমধ্যেই এল সালভাদরের ক্রেডিট রেটিং কমিয়ে দিয়েছে। ফলে দেশটির ডলার বন্ডে চাপ বেড়েছে।
বিনিময় ঝুঁকি ও ভবিষ্যৎ
বিটকয়েন ও ডলারের রূপান্তর সহজ করতে এল সালভাদরের সরকার ১৫ কোটি ডলারের একটি তহবিল গঠন করেছে। কিন্তু ডিজিটাল মুদ্রার অস্থির মূল্যমান—যার দাম একদিনেই শত শত ডলার বেড়ে যেতে পারে, আবার কমেও যেতে পারে—অর্থনীতিতে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি করছে। এমন অবস্থায় বিমা কোম্পানি ও ব্যাংকগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে সতর্ক করেছে ফিচ।
তারপরও এল সালভাদরের উপকূলীয় শহর এল জোন্টে-তে বিটকয়েন ইতিমধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সেখানকার অভিজ্ঞতা বলছে, প্রযুক্তিগত বাধা না থাকলে এটি বিদেশি আয়ের ক্ষেত্রে নতুন দরজা খুলে দিতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ ২৫০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক ডলার মূল্যের নতুন স্মারক কয়েনের খসড়া প্রকাশ করেছে। এতে দেখা গেছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রতিকৃতি রয়েছে কয়েনটির দুই পাশেই। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মার্কিন ট্রেজারার ব্র্যান্ডন বিচ।১ ঘণ্টা আগে
হামাস কার্যত ট্রাম্পের ২০ দফা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ, তারা নিরস্ত্রীকরণের শর্তে রাজি নয়। তারা গাজার প্রশাসনও ফিলিস্তিনিদের হাতে রাখতে চায়। গ্রাহাম কি ভুল বলছেন—জানতে চাইলে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা খুব শিগগির তা জানতে পারব। সময়ই সব বলবে!’১ ঘণ্টা আগে
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনার কিছু অংশে ইসরায়েল ও হামাস রাজি হলেও যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। আজ রোববার এনবিসি নিউজের ‘মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, গাজার জিম্মিদের মুক্তির বিষয়ে কারা কতটা আন্তরিক, তা এই আলোচনার মধ্য দিয়ে বোঝা য২ ঘণ্টা আগে
ডেটিং অ্যাপে ব্যর্থ হয়ে এবার নতুন পথে হাঁটলেন যুক্তরাষ্ট্রের সান ফ্রান্সিসকোর ৪২ বছর বয়সী লিসা ক্যাটালানো। পছন্দের মানুষ খুঁজে না পেয়ে তিনি তৈরি করেছেন নিজের ওয়েবসাইট ‘ম্যারিলিসা ডট কম’। এই ওয়েবসাইটে পুরুষেরা তাঁকে বিয়ে করার জন্য সরাসরি আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে