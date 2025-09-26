Ajker Patrika
> বিশ্ব
> যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

গাজা যুদ্ধের সমাপ্তি খুব সন্নিকটে: ডোনাল্ড ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ২৫
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, গাজা যুদ্ধের অবসান এবং জিম্মিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে একটি সম্ভাব্য চুক্তি প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। তবে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কোনো পরিকল্পনা প্রকাশ করেননি।

শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) হোয়াইট হাউসে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প বলেন, ‘আমার মনে হচ্ছে, গাজা নিয়ে একটি চুক্তি হতে যাচ্ছে এবং আমরা খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। এটি এমন একটি চুক্তি হবে, যা জিম্মিদের ফেরত দেবে এবং যুদ্ধেরও অবসান ঘটাবে।’

ট্রাম্পের এই মন্তব্য এমন একসময়ে এসেছে, যখন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দেওয়া ভাষণে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ঘোষণা করেছেন, হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার কাজ তারা শেষ না করা পর্যন্ত থামবে না।

সিএনএন জানিয়েছে, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ফাঁকে ট্রাম্প ও শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তারা একটি ২১ দফা শান্তি পরিকল্পনা প্রস্তাব করেছেন। সূত্রের বরাত দিয়ে জানা গেছে, এই পরিকল্পনায় সব জিম্মির মুক্তি ও স্থায়ী যুদ্ধবিরতির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া গাজায় হামাসবিহীন শাসনব্যবস্থার কাঠামো এবং ধীরে ধীরে গাজা উপত্যকা থেকে ইসরায়েলের সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাবও এতে রয়েছে।

গত মঙ্গলবার ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে অংশ নেওয়া আরব নেতারা এই পরিকল্পনার বড় একটি অংশকে সমর্থন করেছেন বলেও জানা গেছে। তবে তাঁরা কিছু সংশোধনী ও নতুন শর্ত যুক্ত করার প্রস্তাবও দিয়েছেন বলে দুই আঞ্চলিক কূটনীতিক জানিয়েছেন।

এর আগেও ট্রাম্প গাজা যুদ্ধ সমাধানের কাছাকাছি পৌঁছেছেন বলে আশা প্রকাশ করেছিলেন, যদিও পরে সেই উদ্যোগ ভেস্তে যায়। তবুও তিনি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, এই সংঘাতের দ্রুত অবসান দেখতে চান তিনি।

আগামী সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) হোয়াইট হাউসে নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকে বসবেন ট্রাম্প।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাযুদ্ধচুক্তিডোনাল্ড ট্রাম্পইসরায়েল
