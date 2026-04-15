Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে ইরানের সঙ্গে আলোচনা চলছে: মার্কিন কর্মকর্তা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: এএফপি

ইরানের সঙ্গে চলমান দুই সপ্তাহের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসিকে তিনি জানান, ওয়াশিংটন এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছায়নি, তবে এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ চলছে।

ট্রাম্পের ঘোষিত সময়সূচি অনুযায়ী, আগামী ২২ এপ্রিল এই যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হতে যাচ্ছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন কোনো সমঝোতা না হলে পুনরায় সংঘাত শুরুর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ওই মার্কিন কর্মকর্তা বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর বিষয়ে একমত হয়নি। তবে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য ইরানের সঙ্গে আমাদের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে।’

এদিকে ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমগুলো যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর খবরটিকে ‘এখনো নিশ্চিত নয়’ বলে উল্লেখ করেছে। তেহরানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ সংক্রান্ত যেসব খবর প্রচারিত হচ্ছে তার ভিত্তি এখনো পরিষ্কার নয়।

ধারণা করা হচ্ছে, পারমাণবিক কর্মসূচি এবং হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই দেশের অনড় অবস্থানের কারণে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে এই জটিলতা তৈরি হয়েছে। তবে মধ্যস্থতাকারী দেশগুলো ২১ এপ্রিলের আগেই একটি সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে।

মধ্যপ্রাচ্যযুক্তরাষ্ট্রযুদ্ধবিরতিইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাতহরমুজ প্রণালি
