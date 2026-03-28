শিগগির ইরান থেকে সরে আসবে যুক্তরাষ্ট্র: জেডি ভান্স

ইরানে চলমান সামরিক অভিযান থেকে যুক্তরাষ্ট্র শিগগির সরে আসবে বলে জানিয়েছেন দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। তবে তার আগে ইরানের সামরিক সক্ষমতা দুর্বল করতে কিছুদিন অভিযান চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। আজ ডানপন্থী পডকাস্টার বেনি জনসনের এক পডকাস্টে তিনি এসব কথা বলেন।
সাক্ষাৎকারে ভান্স বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে তাদের অধিকাংশ সামরিক লক্ষ্য অর্জন করেছে। তবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও কিছু সময় অভিযান চালিয়ে যেতে চান, যাতে ভবিষ্যতে আবারও এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয়।
তিনি বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট আরও কিছুদিন অভিযান চালিয়ে যাবেন, যাতে আমরা চলে যাওয়ার পর দীর্ঘ সময়ের জন্য আবার এ কাজ করতে না হয়। ইরান সরকারকে দীর্ঘ সময়ের জন্য অকার্যকর করে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।’
তিনি স্বীকার করেন, এই সংঘাতের কারণে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে। তবে তাঁর মতে, এটি সাময়িক এবং সংঘাত শেষ হলে দাম আবার কমে আসবে।
ভান্স বলেন, ‘এটি খুবই স্বল্পমেয়াদি একটি প্রতিক্রিয়া। মূলত এটি একটি স্বল্পমেয়াদি সংঘাতের ফল।’
তিনি আরও বলেন, ‘আমরা এক বছর বা দুই বছর ইরানে থাকতে চাই না। আমরা প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে শিগগির সরে আসব এবং জ্বালানির দামও স্বাভাবিক হয়ে আসবে।’
সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান এয়ার বেসে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে ইরান। স্যাটেলাইট ইমেজ বা উপগ্রহ চিত্রে এয়ার বেস থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে। সিএনএনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ল্যান্ডস্যাট-৯ থেকে প্রাপ্ত ছবিতে দেখা গেছে, বিমান ঘাঁটির টারম্যাকের একটি অংশ থেকে আগুনের কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে।১২ মিনিট আগে
যাত্রাপথে তাঁরা দিক হারিয়ে ফেলেন এবং দীর্ঘ ছয় দিন খাদ্য ও পানীয় ছাড়া সমুদ্রে ভাসতে থাকেন। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে চরম অবসাদে ২২ জনের মৃত্যু হয়। তাঁদের মরদেহ পাচারকারীদের নির্দেশে ভূমধ্যসাগরে ফেলে দেওয়া হয়।১৫ মিনিট আগে
আইআরজিসির অ্যারোস্পেস ফোর্স ও নৌবাহিনীর যৌথ অভিযানে গুদামটি ধ্বংস করা হয়েছে। ওই স্থানে ২১ জন ইউক্রেনীয় উপস্থিত ছিলেন বলেও জানান তিনি। তবে ওই ইউক্রেনীয়দের ভাগ্যে কী ঘটেছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য নেই বলে উল্লেখ করে মুখপাত্র বলেন, ‘তারা নিহত হয়ে থাকতে পারেন।’১ ঘণ্টা আগে
ভারতের জন্য হরমুজ প্রণালি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দেশটির মোট জ্বালানি আমদানির প্রায় ৫০ শতাংশ এই পথ দিয়েই আসে। গত দুই সপ্তাহে এই পথে জাহাজ চলাচল সীমিত হয়ে পড়ায় ভারতে রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিল।১ ঘণ্টা আগে