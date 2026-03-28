শিগগির ইরান থেকে সরে আসবে যুক্তরাষ্ট্র: জেডি ভান্স

আপডেট : ২৮ মার্চ ২০২৬, ২১: ০৭
ইরানে চলমান সামরিক অভিযান থেকে যুক্তরাষ্ট্র শিগগির সরে আসবে বলে জানিয়েছেন দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্স। তবে তার আগে ইরানের সামরিক সক্ষমতা দুর্বল করতে কিছুদিন অভিযান চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। আজ ডানপন্থী পডকাস্টার বেনি জনসনের এক পডকাস্টে তিনি এসব কথা বলেন।

সাক্ষাৎকারে ভান্স বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে তাদের অধিকাংশ সামরিক লক্ষ্য অর্জন করেছে। তবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও কিছু সময় অভিযান চালিয়ে যেতে চান, যাতে ভবিষ্যতে আবারও এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে না হয়।

স্থল সৈন্যের প্রয়োজন নেই, কয়েক সপ্তাহেই শেষ হবে ইরান যুদ্ধ: রুবিওস্থল সৈন্যের প্রয়োজন নেই, কয়েক সপ্তাহেই শেষ হবে ইরান যুদ্ধ: রুবিও

তিনি বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট আরও কিছুদিন অভিযান চালিয়ে যাবেন, যাতে আমরা চলে যাওয়ার পর দীর্ঘ সময়ের জন্য আবার এ কাজ করতে না হয়। ইরান সরকারকে দীর্ঘ সময়ের জন্য অকার্যকর করে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।’

তিনি স্বীকার করেন, এই সংঘাতের কারণে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে। তবে তাঁর মতে, এটি সাময়িক এবং সংঘাত শেষ হলে দাম আবার কমে আসবে।

ভান্স বলেন, ‘এটি খুবই স্বল্পমেয়াদি একটি প্রতিক্রিয়া। মূলত এটি একটি স্বল্পমেয়াদি সংঘাতের ফল।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা এক বছর বা দুই বছর ইরানে থাকতে চাই না। আমরা প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে শিগগির সরে আসব এবং জ্বালানির দামও স্বাভাবিক হয়ে আসবে।’

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

আমির হামজার বিস্ফোরক মন্তব্য: ‘বিদ্যুৎ ও জ্বালানিমন্ত্রী টুকু নাস্তিক ও ইসলামবিদ্বেষী’

যুক্তরাজ্যের একটি বন্য প্রাণী পার্কে পুরো নেকড়ে দলকে হত্যা

দেশের সব পেট্রলপাম্পে নিয়োগ হবে ট্যাগ অফিসার

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

প্যারাস্যুটে ইরানে নামতে পারে ২ হাজার মার্কিন সেনা

প্যারাস্যুটে ইরানে নামতে পারে ২ হাজার মার্কিন সেনা

জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান এয়ার বেসে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ১০ মার্কিন সেনা আহত

সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান এয়ার বেসে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ১০ মার্কিন সেনা আহত

গ্রিসের উপকূলে ২২ অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু, ২১ বাংলাদেশি উদ্ধার

গ্রিসের উপকূলে ২২ অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু, ২১ বাংলাদেশি উদ্ধার

শিগগির ইরান থেকে সরে আসবে যুক্তরাষ্ট্র: জেডি ভান্স

শিগগির ইরান থেকে সরে আসবে যুক্তরাষ্ট্র: জেডি ভান্স

দুবাইয়ে ইউক্রেনীয় অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেমের গুদামে ইরানের হামলার দাবি

দুবাইয়ে ইউক্রেনীয় অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেমের গুদামে ইরানের হামলার দাবি