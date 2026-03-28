Ajker Patrika
অর্থনীতি

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পাকিস্তানের অন্যতম বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক আলফালাহ লিমিটেডের (বিএএফএল) বাংলাদেশের ব্যবসা বিক্রির প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন ব্যাংকটির শেয়ারহোল্ডাররা। ঢাকার বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংক ব্যাংক এশিয়ার কাছে প্রায় ৪ কোটি ৭৫ লাখ মার্কিন ডলারে এই কার্যক্রম বিক্রি করা হচ্ছে।

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত এই ব্যাংকটি তাদের ৭৮তম বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) এই সিদ্ধান্তের কথা জানায়। সভার কার্যবিবরণী গত শুক্রবার পাকিস্তান স্টক এক্সচেঞ্জে (পিএসএক্স) জমা দেওয়া হয়েছে।

শেয়ারহোল্ডারদের পক্ষ থেকে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, ব্যাংক আলফালাহ লিমিটেড বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রম ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের কাছে হস্তান্তরের অনুমতি পেয়েছে। এর বিনিময়ে তারা ভিত্তি মূল্য হিসেবে ৫৮০ কোটি টাকা পাবে, যা বর্তমান বাজারদরে প্রায় ৪ কোটি ৭৫ লাখ মার্কিন ডলারের সমান।

বিক্রয়মূল্য চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও বিধি অনুযায়ী ব্যাংক আলফালাহর বাংলাদেশ কার্যক্রম ব্যাংক এশিয়ার সঙ্গে একীভূতকরণের সময় কিছু সমন্বয় (অ্যাডজাস্টমেন্ট) করা হতে পারে। তবে পুরো প্রক্রিয়াটি স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থার অনুমোদনের ওপর নির্ভরশীল।

১৯৯৯ সালে কার্যক্রম শুরু করা ব্যাংক এশিয়া পরবর্তী সময়ে ব্যাংক অব নোভা স্কটিয়া ও মুসলিম কমার্শিয়াল ব্যাংক লিমিটেডের (এমসিবি) বাংলাদেশ শাখাগুলো কিনে নেওয়ার মাধ্যমে ব্যবসা সম্প্রসারণ করে। ২০০১ সালে ব্যাংকটি স্কটিয়া ব্যাংকের এ দেশীয় কার্যক্রমও অধিগ্রহণ করে।

অন্যদিকে, ব্যাংক আলফালাহ পাকিস্তানের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ব্যাংক। দেশজুড়ে ২০০টিরও বেশি শহরে ১ হাজার ২৪টির বেশি শাখা রয়েছে ব্যাংকটির। এ ছাড়া আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতেও এর আন্তর্জাতিক উপস্থিতি রয়েছে।

চলতি বছরের শুরুর দিকে ব্যাংক আলফালাহ আফগানিস্তানে তাদের কার্যক্রম থেকে বিনিয়োগ প্রত্যাহারের (ডাইভেস্টমেন্ট) পদক্ষেপ নেয়। স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান (এসবিপি) এবং আফগানিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সেখানে গজনফর ব্যাংককে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই বা ডিউ ডিলিজেন্স শুরু করার অনুমোদন দিয়েছে।

