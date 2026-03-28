সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান এয়ার বেসে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ১০ মার্কিন সেনা আহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান এয়ার বেসে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ১০ মার্কিন সেনা আহত
ল্যান্ডস্যাট-৯ এর ছবিতে সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান এয়ার বেস থেকে উড়ছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। ছবি: আজকের পত্রিকা

সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান এয়ার বেসে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে ইরান। স্যাটেলাইট ইমেজ বা উপগ্রহ চিত্রে এয়ার বেস থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে।

সিএনএনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ল্যান্ডস্যাট-৯ থেকে প্রাপ্ত ছবিতে দেখা গেছে, বিমান ঘাঁটির টারম্যাকের একটি অংশ থেকে আগুনের কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে। এই হামলায় কমপক্ষে ১০ জন মার্কিন সেনাসদস্য আহত হয়েছেন বলে মার্কিন কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন।

মার্কিন কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, এই ঘটনায় কোনো মার্কিন সেনার প্রাণহানি না ঘটলেও অন্তত দুজনের শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত লেগেছে। তবে সেটি মরণঘাতী নয় বলে জানানো হয়েছে। অন্যান্য আহত সেনাসদস্যদের আঘাতের ধরন নিয়ে কাজ চলছে। এ ছাড়া হামলায় একটি রিফুয়েলার ট্যাঙ্কার বিমানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এর আগে ইরান দাবি করেছিল, তারা সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে ধারাবাহিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাবে। প্রিন্স সুলতান এয়ার বেসের এই চিত্রটি ইরানের সেই হুমকির বাস্তব প্রতিফলন হিসেবে দেখছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা।

প্যারাস্যুটে ইরানে নামতে পারে ২ হাজার মার্কিন সেনা

জোড়া লাল কার্ডের ম্যাচে ভারতকে রুখে দিল বাংলাদেশ

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান এয়ার বেসে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ১০ মার্কিন সেনা আহত

সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান এয়ার বেসে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ১০ মার্কিন সেনা আহত

গ্রিসের উপকূলে ২২ অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু, ২১ বাংলাদেশি উদ্ধার

শিগগির ইরান থেকে সরে আসবে যুক্তরাষ্ট্র: জেডি ভান্স

দুবাইয়ে ইউক্রেনীয় অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেমের গুদামে ইরানের হামলার দাবি