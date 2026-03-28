সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান এয়ার বেসে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, ১০ মার্কিন সেনা আহত

সৌদি আরবের প্রিন্স সুলতান এয়ার বেসে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করেছে ইরান। স্যাটেলাইট ইমেজ বা উপগ্রহ চিত্রে এয়ার বেস থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা গেছে।
সিএনএনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ল্যান্ডস্যাট-৯ থেকে প্রাপ্ত ছবিতে দেখা গেছে, বিমান ঘাঁটির টারম্যাকের একটি অংশ থেকে আগুনের কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে। এই হামলায় কমপক্ষে ১০ জন মার্কিন সেনাসদস্য আহত হয়েছেন বলে মার্কিন কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেছেন।
মার্কিন কর্মকর্তাদের তথ্যমতে, এই ঘটনায় কোনো মার্কিন সেনার প্রাণহানি না ঘটলেও অন্তত দুজনের শরীরে স্প্লিন্টারের আঘাত লেগেছে। তবে সেটি মরণঘাতী নয় বলে জানানো হয়েছে। অন্যান্য আহত সেনাসদস্যদের আঘাতের ধরন নিয়ে কাজ চলছে। এ ছাড়া হামলায় একটি রিফুয়েলার ট্যাঙ্কার বিমানও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
এর আগে ইরান দাবি করেছিল, তারা সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে থাকা মার্কিন ঘাঁটিগুলো লক্ষ্য করে ধারাবাহিক ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাবে। প্রিন্স সুলতান এয়ার বেসের এই চিত্রটি ইরানের সেই হুমকির বাস্তব প্রতিফলন হিসেবে দেখছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা।
ভারতের জন্য হরমুজ প্রণালি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দেশটির মোট জ্বালানি আমদানির প্রায় ৫০ শতাংশ এই পথ দিয়েই আসে। গত দুই সপ্তাহে এই পথে জাহাজ চলাচল সীমিত হয়ে পড়ায় ভারতে রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছিল।