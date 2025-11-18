ইসরায়েলের বিরোধিতা পাত্তা পেল না, সৌদি আরবকে এফ-৩৫ দিচ্ছেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি সৌদি আরবের কাছে উন্নত এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রির অনুমতি দিতে যাচ্ছেন। আরব দেশগুলোর কাছে উন্নত অস্ত্র হস্তান্তর বিষয়ে ওয়াশিংটনের এত দিনের নীতি থেকে এটি একধরনের বিচ্যুতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
গতকাল সোমবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প এই ঘোষণা দেন। এর মাত্র এক দিন পর, অর্থাৎ আজ সৌদি ক্রাউন প্রিন্স বা যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন। সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা এফ-৩৫ বিক্রি করব।’ এ সময় তিনি ওয়াশিংটন-রিয়াদ সম্পর্কের প্রশংসা করেন।
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘হ্যাঁ, আমি এটি করতে যাচ্ছি। তারা কিনতে চায়। তারা দুর্দান্ত মিত্র।’
ট্রাম্প যখন সৌদি আরবকে আব্রাহাম চুক্তির অংশ হিসেবে ইসরায়েলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে রাজি করানোর চেষ্টা করছেন, ঠিক সেই সময় এই সিদ্ধান্ত রিয়াদের জন্য বড় ধরনের কূটনৈতিক সাফল্য এনে দিল।
তবে সৌদি কর্মকর্তারা বারবার বলে আসছেন, ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে তারা আরব শান্তি উদ্যোগের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসবেন না। সেই উদ্যোগে বলা হয়েছে, স্বীকৃতির শর্ত হলো একটি টেকসই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।
ওয়াশিংটন-রিয়াদ সম্ভাব্য এই চুক্তি ইসরায়েলের ‘গুণগত সামরিক প্রাধান্য’ বজায় থাকবে কি না, সে প্রশ্নও তুলে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে যে প্রাধান্য সুরক্ষিত। কিছু ইসরায়েলি কর্মকর্তা ইতিমধ্যেই সৌদির কাছে এফ-৩৫ হস্তান্তরের বিরোধিতা করেছেন।
যুক্তরাষ্ট্র বহু দশক ধরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে ইসরায়েল আঞ্চলিক প্রতিপক্ষদের তুলনায় সর্বদা উন্নত সামরিক সক্ষমতা ধরে রাখবে। ১৯৬৮ সালে প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের আমলে এই নীতির সূত্রপাত হয়। পরে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান এটি আনুষ্ঠানিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। চার দশকের বেশি সময় ধরে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে এই নীতিই দিকনির্দেশনা দিয়েছে।
এর পর থেকে প্রতিটি মার্কিন প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ইসরায়েল সম্ভাব্য যেকোনো আঞ্চলিক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েও যেন টিকে থাকতে পারে।
লকহিড মার্টিন নির্মিত এফ-৩৫কে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত যুদ্ধবিমান হিসেবে ধরা হয়। শত্রুপক্ষের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার চোখ ফাঁকি দেওয়ার মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে এতে।
ইসরায়েলে সমালোচকেরা সতর্ক করে বলেছেন, এই বিক্রি আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে দেশটির দীর্ঘস্থায়ী সামরিক আধিপত্যকে ক্ষয় করতে পারে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাবেক উপপ্রধান এবং বিরোধী দলের নেতা ইয়াইর গোলান বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে ‘অস্ত্র প্রতিযোগিতা’ শুরু করতে পারে, যা ইসরায়েলের বহু বছরের সুবিধাকে দুর্বল করবে। তিনি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকারকে ‘ব্যর্থতায় ভরা’ বলেও সমালোচনা করেছেন।
গোলান বলেন, ‘গুণগত সামরিক প্রাধান্য, যা ইসরায়েলের নিরাপত্তার মূল ভিত্তি ছিল বহু দশকের বেশি সময় ধরে, তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।’
ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভিরও বলেছেন, দেশটিকে অবশ্যই নিজেদের আকাশে সামরিক আধিপত্য বজায় রাখতে হবে।
ইতামার বেন-গভির বলেন, ‘আমরা মধ্যপ্রাচ্যে আছি, এখানে ভুলের জায়গা নেই। যারা সত্যিকারের বন্ধুত্ব বাড়াতে চায়, আমরা তাদের প্রতি হাত বাড়াই। কিন্তু আমাদের প্রাধান্য রক্ষা করতেই হবে।’
যুবরাজ এমবিএসের হোয়াইট হাউস সফরের ঠিক আগমুহূর্তে ট্রাম্পের এই ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য কৌশলের অংশ হিসেবে রিয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ানোর প্রচেষ্টাকে স্পষ্ট করে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি সৌদি আরবের কাছে উন্নত এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রির অনুমতি দিতে যাচ্ছেন। আরব দেশগুলোর কাছে উন্নত অস্ত্র হস্তান্তর বিষয়ে ওয়াশিংটনের এত দিনের নীতি থেকে এটি একধরনের বিচ্যুতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
গতকাল সোমবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প এই ঘোষণা দেন। এর মাত্র এক দিন পর, অর্থাৎ আজ সৌদি ক্রাউন প্রিন্স বা যুবরাজ মুহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন। সাংবাদিকদের ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা এফ-৩৫ বিক্রি করব।’ এ সময় তিনি ওয়াশিংটন-রিয়াদ সম্পর্কের প্রশংসা করেন।
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘হ্যাঁ, আমি এটি করতে যাচ্ছি। তারা কিনতে চায়। তারা দুর্দান্ত মিত্র।’
ট্রাম্প যখন সৌদি আরবকে আব্রাহাম চুক্তির অংশ হিসেবে ইসরায়েলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে রাজি করানোর চেষ্টা করছেন, ঠিক সেই সময় এই সিদ্ধান্ত রিয়াদের জন্য বড় ধরনের কূটনৈতিক সাফল্য এনে দিল।
তবে সৌদি কর্মকর্তারা বারবার বলে আসছেন, ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে তারা আরব শান্তি উদ্যোগের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসবেন না। সেই উদ্যোগে বলা হয়েছে, স্বীকৃতির শর্ত হলো একটি টেকসই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।
ওয়াশিংটন-রিয়াদ সম্ভাব্য এই চুক্তি ইসরায়েলের ‘গুণগত সামরিক প্রাধান্য’ বজায় থাকবে কি না, সে প্রশ্নও তুলে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের আইনে যে প্রাধান্য সুরক্ষিত। কিছু ইসরায়েলি কর্মকর্তা ইতিমধ্যেই সৌদির কাছে এফ-৩৫ হস্তান্তরের বিরোধিতা করেছেন।
যুক্তরাষ্ট্র বহু দশক ধরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে ইসরায়েল আঞ্চলিক প্রতিপক্ষদের তুলনায় সর্বদা উন্নত সামরিক সক্ষমতা ধরে রাখবে। ১৯৬৮ সালে প্রেসিডেন্ট লিন্ডন জনসনের আমলে এই নীতির সূত্রপাত হয়। পরে প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান এটি আনুষ্ঠানিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। চার দশকের বেশি সময় ধরে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন অস্ত্র বিক্রির ক্ষেত্রে এই নীতিই দিকনির্দেশনা দিয়েছে।
এর পর থেকে প্রতিটি মার্কিন প্রশাসন প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে ইসরায়েল সম্ভাব্য যেকোনো আঞ্চলিক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হয়েও যেন টিকে থাকতে পারে।
লকহিড মার্টিন নির্মিত এফ-৩৫কে বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত যুদ্ধবিমান হিসেবে ধরা হয়। শত্রুপক্ষের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার চোখ ফাঁকি দেওয়ার মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে এতে।
ইসরায়েলে সমালোচকেরা সতর্ক করে বলেছেন, এই বিক্রি আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে দেশটির দীর্ঘস্থায়ী সামরিক আধিপত্যকে ক্ষয় করতে পারে।
ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর সাবেক উপপ্রধান এবং বিরোধী দলের নেতা ইয়াইর গোলান বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে ‘অস্ত্র প্রতিযোগিতা’ শুরু করতে পারে, যা ইসরায়েলের বহু বছরের সুবিধাকে দুর্বল করবে। তিনি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকারকে ‘ব্যর্থতায় ভরা’ বলেও সমালোচনা করেছেন।
গোলান বলেন, ‘গুণগত সামরিক প্রাধান্য, যা ইসরায়েলের নিরাপত্তার মূল ভিত্তি ছিল বহু দশকের বেশি সময় ধরে, তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।’
ইসরায়েলের জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভিরও বলেছেন, দেশটিকে অবশ্যই নিজেদের আকাশে সামরিক আধিপত্য বজায় রাখতে হবে।
ইতামার বেন-গভির বলেন, ‘আমরা মধ্যপ্রাচ্যে আছি, এখানে ভুলের জায়গা নেই। যারা সত্যিকারের বন্ধুত্ব বাড়াতে চায়, আমরা তাদের প্রতি হাত বাড়াই। কিন্তু আমাদের প্রাধান্য রক্ষা করতেই হবে।’
যুবরাজ এমবিএসের হোয়াইট হাউস সফরের ঠিক আগমুহূর্তে ট্রাম্পের এই ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্য কৌশলের অংশ হিসেবে রিয়াদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়ানোর প্রচেষ্টাকে স্পষ্ট করে।
ইরান সরকার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য দেশটিতে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা স্থগিত করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কিছু ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইরানে পাঠানো, সেখানে পাচার করা এবং পরে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণের ঘটনা সামনে আসার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।২২ মিনিট আগে
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্র প্রণীত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনাকে সমর্থন করা হয়েছে এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে একটি আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী (আইএসএফ) মোতায়েনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। খবর রয়টার্সের২ ঘণ্টা আগে
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছেন ঢাকায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই রায়কে গত বছরের বিক্ষোভ দমনের সময় সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভুক্তভোগীদের জন্য...১০ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের কার্যত শাসক যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) এক রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। বাংলাদেশ সময় সোমবার রাতে (১৭ নভেম্বর) রয়টার্স জানিয়েছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বঠকে বসছেন।১১ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইরান সরকার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য দেশটিতে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা স্থগিত করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কিছু ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইরানে পাঠানো, সেখানে পাচার করা এবং পরে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণের ঘটনা সামনে আসার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, চলতি বছরের ২২ নভেম্বর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। সেদিন থেকে সাধারণ পাসপোর্টধারী সব ভারতীয় নাগরিকের ইরানে প্রবেশ ও ট্রানজিটের জন্য ভিসা লাগবে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সংগঠিত মানবপাচার চক্র যেন এ ভিসামুক্ত সুবিধার অপব্যবহার করতে না পারে, সেই লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, অনেক ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন বা তৃতীয় দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইরানে পাঠানো হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল, ইরানের ভিসামুক্ত প্রবেশ ব্যবস্থা ব্যবহার করলেই যাত্রা সহজ হবে। কিন্তু তেহরানে পৌঁছানোর পর বহুজনকে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করা হয়।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, ‘সরকারের নজরে এসেছে যে, বেশ কিছু ভারতীয় নাগরিককে ভুয়া চাকরির প্রতিশ্রুতি বা অন্য দেশে যাত্রার নিশ্চয়তা দেখিয়ে ইরানে পাঠানো হয়েছে। সাধারণ ভারতীয় পাসপোর্টধারীদের জন্য থাকা ভিসা-মওকুফ সুবিধার সুযোগ নিয়ে তাদের এই পথে যেতে প্রলুব্ধ করা হয়। ইরানে পৌঁছে তাদের অনেককে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করা হয়েছে।’
এর প্রতিক্রিয়ায় ইরান সরকার ভিসামুক্ত প্রবেশ ব্যবস্থা স্থগিত করেছে, যাতে এই সুবিধার অপব্যবহার আর না বাড়ে। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক করে বলেছে, ইরানে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ভিসামুক্ত প্রবেশ বা ট্রানজিট ব্যবস্থার কথা বলে কোনো এজেন্ট যদি লোভ দেখায়, তা একেবারেই বিশ্বাস করা যাবে না।
এ বছরের শুরুর দিকে দিল্লির উত্তর-পশ্চিমের করালা এলাকার ২৬ বছর বয়সী এক যুবককে ইরানে অপহরণ করে আটকে রাখার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। হিমাংশু মাথুর নামে ওই যুবক এক সপ্তাহ বন্দী ছিলেন। পরে তাঁর পরিবার ২০ লাখ রুপি মুক্তিপণ দেওয়ার পর তাঁকে ছাড়া হয়।
মাথুরকে ভুয়া চাকরির প্রতিশ্রুতি ও অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিক ভিসার আশ্বাসে ইরানে পাঠানো হয়েছিল। প্রথমে তিনি অমন রাঠির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রাঠি তাঁকে নয়ডায় ১৫ দিনের একটি কোর্স করতে বলেন এবং পরে জাকার্তা হয়ে তেহরানে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার বদলে মাথুর ও রাঠি দুজনকেই চাবাহারে একটি গ্যাং অপহরণ করে আটকে রাখে।
আরেক ঘটনায়, পাঞ্জাবের অমৃতসরের এক যুবক যুক্তরাজ্যে যাওয়ার আশা নিয়ে আন্তর্জাতিক ভিসা প্রতারণার চক্রের ফাঁদে পড়েন। তিনিও ইরানে বন্দী হন। অপহরণকারীরা তাঁর মুক্তির জন্য ৫০ লাখ রুপি মুক্তিপণ দাবি করে। অজনালা তহসিলের গ্রন্থগড় গ্রামের বাসিন্দা গুরপ্রীত সিং ১৪ সেপ্টেম্বর ইরানে পৌঁছান। তাঁকে বলা হয়েছিল, সেখান থেকেই যুক্তরাজ্যের ভিসা করে দেওয়া হবে।
ইরান সরকার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য দেশটিতে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা স্থগিত করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কিছু ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইরানে পাঠানো, সেখানে পাচার করা এবং পরে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণের ঘটনা সামনে আসার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়ার খবরে বলা হয়েছে, চলতি বছরের ২২ নভেম্বর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। সেদিন থেকে সাধারণ পাসপোর্টধারী সব ভারতীয় নাগরিকের ইরানে প্রবেশ ও ট্রানজিটের জন্য ভিসা লাগবে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সংগঠিত মানবপাচার চক্র যেন এ ভিসামুক্ত সুবিধার অপব্যবহার করতে না পারে, সেই লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত।
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য অনুযায়ী, অনেক ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন বা তৃতীয় দেশে পাঠিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইরানে পাঠানো হয়েছিল। তাদের বলা হয়েছিল, ইরানের ভিসামুক্ত প্রবেশ ব্যবস্থা ব্যবহার করলেই যাত্রা সহজ হবে। কিন্তু তেহরানে পৌঁছানোর পর বহুজনকে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করা হয়।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, ‘সরকারের নজরে এসেছে যে, বেশ কিছু ভারতীয় নাগরিককে ভুয়া চাকরির প্রতিশ্রুতি বা অন্য দেশে যাত্রার নিশ্চয়তা দেখিয়ে ইরানে পাঠানো হয়েছে। সাধারণ ভারতীয় পাসপোর্টধারীদের জন্য থাকা ভিসা-মওকুফ সুবিধার সুযোগ নিয়ে তাদের এই পথে যেতে প্রলুব্ধ করা হয়। ইরানে পৌঁছে তাদের অনেককে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ করা হয়েছে।’
এর প্রতিক্রিয়ায় ইরান সরকার ভিসামুক্ত প্রবেশ ব্যবস্থা স্থগিত করেছে, যাতে এই সুবিধার অপব্যবহার আর না বাড়ে। ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সতর্ক করে বলেছে, ইরানে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ভিসামুক্ত প্রবেশ বা ট্রানজিট ব্যবস্থার কথা বলে কোনো এজেন্ট যদি লোভ দেখায়, তা একেবারেই বিশ্বাস করা যাবে না।
এ বছরের শুরুর দিকে দিল্লির উত্তর-পশ্চিমের করালা এলাকার ২৬ বছর বয়সী এক যুবককে ইরানে অপহরণ করে আটকে রাখার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। হিমাংশু মাথুর নামে ওই যুবক এক সপ্তাহ বন্দী ছিলেন। পরে তাঁর পরিবার ২০ লাখ রুপি মুক্তিপণ দেওয়ার পর তাঁকে ছাড়া হয়।
মাথুরকে ভুয়া চাকরির প্রতিশ্রুতি ও অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিক ভিসার আশ্বাসে ইরানে পাঠানো হয়েছিল। প্রথমে তিনি অমন রাঠির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। রাঠি তাঁকে নয়ডায় ১৫ দিনের একটি কোর্স করতে বলেন এবং পরে জাকার্তা হয়ে তেহরানে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার বদলে মাথুর ও রাঠি দুজনকেই চাবাহারে একটি গ্যাং অপহরণ করে আটকে রাখে।
আরেক ঘটনায়, পাঞ্জাবের অমৃতসরের এক যুবক যুক্তরাজ্যে যাওয়ার আশা নিয়ে আন্তর্জাতিক ভিসা প্রতারণার চক্রের ফাঁদে পড়েন। তিনিও ইরানে বন্দী হন। অপহরণকারীরা তাঁর মুক্তির জন্য ৫০ লাখ রুপি মুক্তিপণ দাবি করে। অজনালা তহসিলের গ্রন্থগড় গ্রামের বাসিন্দা গুরপ্রীত সিং ১৪ সেপ্টেম্বর ইরানে পৌঁছান। তাঁকে বলা হয়েছিল, সেখান থেকেই যুক্তরাজ্যের ভিসা করে দেওয়া হবে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি সৌদি আরবের কাছে উন্নত এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রির অনুমতি দিতে যাচ্ছেন। আরব দেশগুলোর কাছে উন্নত অস্ত্র হস্তান্তর বিষয়ে ওয়াশিংটনের এত দিনের নীতি থেকে এটি একধরনের বিচ্যুতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য১ ঘণ্টা আগে
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্র প্রণীত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনাকে সমর্থন করা হয়েছে এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে একটি আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী (আইএসএফ) মোতায়েনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। খবর রয়টার্সের২ ঘণ্টা আগে
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছেন ঢাকায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই রায়কে গত বছরের বিক্ষোভ দমনের সময় সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভুক্তভোগীদের জন্য...১০ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের কার্যত শাসক যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) এক রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। বাংলাদেশ সময় সোমবার রাতে (১৭ নভেম্বর) রয়টার্স জানিয়েছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বঠকে বসছেন।১১ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্র প্রণীত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনাকে সমর্থন করা হয়েছে এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে একটি আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী (আইএসএফ) মোতায়েনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। খবর রয়টার্সের
গত মাসে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ট্রাম্পের গাজা সংক্রান্ত ২০ দফা পরিকল্পনার প্রথম ধাপে সম্মত হয়। সেই ধাপের মধ্যে ছিল দুই বছরের যুদ্ধের অবসানে যুদ্ধবিরতি এবং বন্দী-জিম্মি বিনিময়। তবে জাতিসংঘের এই প্রস্তাবকে অনেকে দেখছেন একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনকে বৈধতা দেওয়ার পথ হিসেবে, যা গাজায় সেনা পাঠানোর বিষয়ে ভাবছে এমন দেশগুলোর আস্থাও বাড়াবে।
প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সদস্যদেশগুলো ট্রাম্পের নেতৃত্বে গঠিত বোর্ড অব পিস নামে যে অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ, তাতে অংশ নিতে পারবে। এই কর্তৃপক্ষ গাজার পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার তদারকি করবে। পাশাপাশি প্রস্তাবে যে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনীর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, তারা গাজার সামরিকীকরণমুক্ত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে। এর মধ্যে অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করা এবং সামরিক অবকাঠামো ধ্বংস করাও অন্তর্ভুক্ত।
হামাস এক বিবৃতিতে আবারও জানিয়েছে, তারা কোনোভাবেই নিরস্ত্র হবে না। তাদের ভাষায়, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই বৈধ প্রতিরোধ। এতে প্রস্তাবে অনুমোদিত আন্তর্জাতিক বাহিনীর সঙ্গে হামাসের সরাসরি সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।
বিবৃতিতে হামাস বলেছে, ‘এই প্রস্তাব গাজার ওপর একধরনের আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধায়ক কাঠামো চাপিয়ে দিচ্ছে, যা আমাদের জনগণ ও প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলো প্রত্যাখ্যান করে।’
জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ বলেন, প্রস্তাবটি, যাতে ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনা সংযুক্ত আছে, ‘ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের এক সম্ভাব্য পথরেখা তৈরি করেছে...যেখানে রকেটের জায়গায় আসবে জলপাই শাখার মতো শান্তির প্রতীক, আর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে সমঝোতার সুযোগ তৈরি হবে।’
ভোটাভুটির আগে ওয়াল্টজ আরও বলেন, ‘এ পরিকল্পনা হামাসের নিয়ন্ত্রণ ভেঙে দেবে। এটি নিশ্চিত করবে যে গাজা সন্ত্রাসের ছায়া থেকে বেরিয়ে সমৃদ্ধ ও নিরাপদ ভবিষ্যতের পথে এগোবে।’
প্রস্তাবটি ভেটো দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন রাশিয়া এর আগে আপত্তির ইঙ্গিত দিলেও ভোটে বিরত থাকে। ফলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। রাশিয়া ও চীনের রাষ্ট্রদূত দুজনই ভোটে বিরত থাকেন এবং অভিযোগ করেন যে প্রস্তাবে গাজার ভবিষ্যতে জাতিসংঘের ভূমিকা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়নি।
ভোটের পর রুশ রাষ্ট্রদূত ভাসিলি নেবেনজিয়া বলেন, ‘আসলে পরিষদ মার্কিন প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে একটি মার্কিন উদ্যোগকে অনুমোদন দিল। এতে গাজা উপত্যকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে বোর্ড অব পিস ও আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনীর হাতে, যার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে এখনো আমরা কিছুই জানি না।’
ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, তারা এর বাস্তবায়নে অংশ নিতে প্রস্তুত। কূটনীতিকেরা জানান, গত সপ্তাহে প্রস্তাবের প্রতি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সমর্থন থাকায় রাশিয়ার সম্ভাব্য ভেটোর ঝুঁকি কমে যায়।
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্র প্রণীত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনাকে সমর্থন করা হয়েছে এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে একটি আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী (আইএসএফ) মোতায়েনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। খবর রয়টার্সের
গত মাসে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস ট্রাম্পের গাজা সংক্রান্ত ২০ দফা পরিকল্পনার প্রথম ধাপে সম্মত হয়। সেই ধাপের মধ্যে ছিল দুই বছরের যুদ্ধের অবসানে যুদ্ধবিরতি এবং বন্দী-জিম্মি বিনিময়। তবে জাতিসংঘের এই প্রস্তাবকে অনেকে দেখছেন একটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রশাসনকে বৈধতা দেওয়ার পথ হিসেবে, যা গাজায় সেনা পাঠানোর বিষয়ে ভাবছে এমন দেশগুলোর আস্থাও বাড়াবে।
প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সদস্যদেশগুলো ট্রাম্পের নেতৃত্বে গঠিত বোর্ড অব পিস নামে যে অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ, তাতে অংশ নিতে পারবে। এই কর্তৃপক্ষ গাজার পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার তদারকি করবে। পাশাপাশি প্রস্তাবে যে আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনীর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, তারা গাজার সামরিকীকরণমুক্ত প্রক্রিয়া নিশ্চিত করবে। এর মধ্যে অস্ত্র নিষ্ক্রিয় করা এবং সামরিক অবকাঠামো ধ্বংস করাও অন্তর্ভুক্ত।
হামাস এক বিবৃতিতে আবারও জানিয়েছে, তারা কোনোভাবেই নিরস্ত্র হবে না। তাদের ভাষায়, ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই বৈধ প্রতিরোধ। এতে প্রস্তাবে অনুমোদিত আন্তর্জাতিক বাহিনীর সঙ্গে হামাসের সরাসরি সংঘাতের সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।
বিবৃতিতে হামাস বলেছে, ‘এই প্রস্তাব গাজার ওপর একধরনের আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধায়ক কাঠামো চাপিয়ে দিচ্ছে, যা আমাদের জনগণ ও প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলো প্রত্যাখ্যান করে।’
জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ বলেন, প্রস্তাবটি, যাতে ট্রাম্পের ২০ দফা পরিকল্পনা সংযুক্ত আছে, ‘ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের এক সম্ভাব্য পথরেখা তৈরি করেছে...যেখানে রকেটের জায়গায় আসবে জলপাই শাখার মতো শান্তির প্রতীক, আর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে সমঝোতার সুযোগ তৈরি হবে।’
ভোটাভুটির আগে ওয়াল্টজ আরও বলেন, ‘এ পরিকল্পনা হামাসের নিয়ন্ত্রণ ভেঙে দেবে। এটি নিশ্চিত করবে যে গাজা সন্ত্রাসের ছায়া থেকে বেরিয়ে সমৃদ্ধ ও নিরাপদ ভবিষ্যতের পথে এগোবে।’
প্রস্তাবটি ভেটো দেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন রাশিয়া এর আগে আপত্তির ইঙ্গিত দিলেও ভোটে বিরত থাকে। ফলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। রাশিয়া ও চীনের রাষ্ট্রদূত দুজনই ভোটে বিরত থাকেন এবং অভিযোগ করেন যে প্রস্তাবে গাজার ভবিষ্যতে জাতিসংঘের ভূমিকা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়নি।
ভোটের পর রুশ রাষ্ট্রদূত ভাসিলি নেবেনজিয়া বলেন, ‘আসলে পরিষদ মার্কিন প্রতিশ্রুতির ওপর নির্ভর করে একটি মার্কিন উদ্যোগকে অনুমোদন দিল। এতে গাজা উপত্যকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে বোর্ড অব পিস ও আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনীর হাতে, যার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে এখনো আমরা কিছুই জানি না।’
ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেছে, তারা এর বাস্তবায়নে অংশ নিতে প্রস্তুত। কূটনীতিকেরা জানান, গত সপ্তাহে প্রস্তাবের প্রতি ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সমর্থন থাকায় রাশিয়ার সম্ভাব্য ভেটোর ঝুঁকি কমে যায়।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি সৌদি আরবের কাছে উন্নত এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রির অনুমতি দিতে যাচ্ছেন। আরব দেশগুলোর কাছে উন্নত অস্ত্র হস্তান্তর বিষয়ে ওয়াশিংটনের এত দিনের নীতি থেকে এটি একধরনের বিচ্যুতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য১ ঘণ্টা আগে
ইরান সরকার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য দেশটিতে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা স্থগিত করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কিছু ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইরানে পাঠানো, সেখানে পাচার করা এবং পরে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণের ঘটনা সামনে আসার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।২২ মিনিট আগে
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছেন ঢাকায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই রায়কে গত বছরের বিক্ষোভ দমনের সময় সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভুক্তভোগীদের জন্য...১০ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের কার্যত শাসক যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) এক রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। বাংলাদেশ সময় সোমবার রাতে (১৭ নভেম্বর) রয়টার্স জানিয়েছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বঠকে বসছেন।১১ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছেন ঢাকায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই রায়কে গত বছরের বিক্ষোভ দমনের সময় সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভুক্তভোগীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত বলে মন্তব্য করেছে জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনারের কার্যালয় (ওএইচসিএইচআর)।
বাংলাদেশ সময় সোমবার রাতে (১৭ নভেম্বর) সংস্থাটির ওয়েবসাইটে এই বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে—২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত জাতিসংঘের তদন্ত-প্রতিবেদন থেকে শুরু করে তারা ধারাবাহিকভাবে দাবি করে এসেছে, যেসব ব্যক্তি এসব অপরাধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, বিশেষ করে যাঁরা নেতৃত্ব বা কমান্ডের অবস্থানে ছিলেন, তাঁদের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি ভুক্তভোগীদের কার্যকর প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে।
মানবাধিকার হাইকমিশনারের কার্যালয় জানায়, তারা বিচারপ্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত ছিল না। তবে তারা সব সময়ই জোর দিয়ে বলেছে—আন্তর্জাতিক অপরাধের মতো গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে বিচার অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ন্যায়বিচার ও যথাযথ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে সম্পন্ন হওয়া উচিত। বিশেষ করে বিচার যখন অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে পরিচালিত হয়। এ ছাড়া মৃত্যুদণ্ডের মতো চরম সাজা দেওয়া হলে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
তবে বিবৃতিতে এটাও বলা হয়েছে—‘আমরা সব পরিস্থিতিতেই মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী।’
মানবাধিকার হাইকমিশনার ফলকার তুর্ক আশা প্রকাশ করেছেন—বাংলাদেশ এখন সত্য উদ্ঘাটন, ক্ষতিপূরণ ও ন্যায়বিচারের একটি সর্বাঙ্গীণ প্রক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হবে, যা জাতীয় পুনর্মিলন ও আরোগ্যের পথ খুলে দেবে। তিনি বলেন, ‘বিচারের ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে নিরাপত্তা খাতের সংস্কারও জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে এমন লঙ্ঘন আর না ঘটে। এই প্রয়াসে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণকে সহায়তা করতে জাতিসংঘ প্রস্তুত।’
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সবাইকে শান্ত ও সংযত থাকার অনুরোধ করেছে হাইকমিশনার।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছেন ঢাকায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই রায়কে গত বছরের বিক্ষোভ দমনের সময় সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভুক্তভোগীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত বলে মন্তব্য করেছে জাতিসংঘ মানবাধিকার হাইকমিশনারের কার্যালয় (ওএইচসিএইচআর)।
বাংলাদেশ সময় সোমবার রাতে (১৭ নভেম্বর) সংস্থাটির ওয়েবসাইটে এই বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে—২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত জাতিসংঘের তদন্ত-প্রতিবেদন থেকে শুরু করে তারা ধারাবাহিকভাবে দাবি করে এসেছে, যেসব ব্যক্তি এসব অপরাধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত, বিশেষ করে যাঁরা নেতৃত্ব বা কমান্ডের অবস্থানে ছিলেন, তাঁদের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী জবাবদিহির আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি ভুক্তভোগীদের কার্যকর প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে।
মানবাধিকার হাইকমিশনারের কার্যালয় জানায়, তারা বিচারপ্রক্রিয়ার অভ্যন্তরীণ কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত ছিল না। তবে তারা সব সময়ই জোর দিয়ে বলেছে—আন্তর্জাতিক অপরাধের মতো গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে বিচার অবশ্যই আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ন্যায়বিচার ও যথাযথ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে সম্পন্ন হওয়া উচিত। বিশেষ করে বিচার যখন অভিযুক্তের অনুপস্থিতিতে পরিচালিত হয়। এ ছাড়া মৃত্যুদণ্ডের মতো চরম সাজা দেওয়া হলে বিষয়টি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
তবে বিবৃতিতে এটাও বলা হয়েছে—‘আমরা সব পরিস্থিতিতেই মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী।’
মানবাধিকার হাইকমিশনার ফলকার তুর্ক আশা প্রকাশ করেছেন—বাংলাদেশ এখন সত্য উদ্ঘাটন, ক্ষতিপূরণ ও ন্যায়বিচারের একটি সর্বাঙ্গীণ প্রক্রিয়ার দিকে অগ্রসর হবে, যা জাতীয় পুনর্মিলন ও আরোগ্যের পথ খুলে দেবে। তিনি বলেন, ‘বিচারের ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক মানদণ্ড মেনে নিরাপত্তা খাতের সংস্কারও জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে এমন লঙ্ঘন আর না ঘটে। এই প্রয়াসে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণকে সহায়তা করতে জাতিসংঘ প্রস্তুত।’
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে সবাইকে শান্ত ও সংযত থাকার অনুরোধ করেছে হাইকমিশনার।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি সৌদি আরবের কাছে উন্নত এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রির অনুমতি দিতে যাচ্ছেন। আরব দেশগুলোর কাছে উন্নত অস্ত্র হস্তান্তর বিষয়ে ওয়াশিংটনের এত দিনের নীতি থেকে এটি একধরনের বিচ্যুতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য১ ঘণ্টা আগে
ইরান সরকার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য দেশটিতে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা স্থগিত করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কিছু ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইরানে পাঠানো, সেখানে পাচার করা এবং পরে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণের ঘটনা সামনে আসার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।২২ মিনিট আগে
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্র প্রণীত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনাকে সমর্থন করা হয়েছে এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে একটি আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী (আইএসএফ) মোতায়েনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। খবর রয়টার্সের২ ঘণ্টা আগে
সৌদি আরবের কার্যত শাসক যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) এক রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। বাংলাদেশ সময় সোমবার রাতে (১৭ নভেম্বর) রয়টার্স জানিয়েছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বঠকে বসছেন।১১ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সৌদি আরবের কার্যত শাসক যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) এক রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। বাংলাদেশ সময় সোমবার রাতে (১৭ নভেম্বর) রয়টার্স জানিয়েছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বঠকে বসছেন।
গত কয়েক দশক ধরে তেল ও নিরাপত্তা ইস্যুতে দুই দেশের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, এবারের সফরে সেই সম্পর্ক আরও গভীর করার পাশাপাশি বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং সম্ভাব্যভাবে বেসামরিক পরমাণু কর্মসূচিতেও সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালে সাংবাদিক জামাল খাশোগিকে সৌদি এজেন্টরা হত্যা করার পর এটাই এমবিএসের প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সফর। এই হত্যাকাণ্ড বিশ্ব জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। মার্কিন গোয়েন্দা তথ্যমতে, খাশোগিকে ‘ধরা বা হত্যার’ অনুমোদনে এমবিএস জড়িত ছিলেন। তবে তিনি বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছেন। দীর্ঘ সাত বছর পর এবার দুই দেশই সম্পর্ক এগিয়ে নিতে আগ্রহী হয়েছে।
ট্রাম্পের লক্ষ্য সৌদি আরবের প্রায় ৬০০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতিকে কাজে লাগানো। এ ক্ষেত্রে সৌদি আরব এবং স্বয়ং এমবিএসকে জড়িয়ে যেসব মানবাধিকার ইস্যু সামনে এসেছে সেগুলো এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল ট্রাম্প এর আগেও দেখিয়েছেন। এবারও তা অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে এমবিএসের প্রধান লক্ষ্য আঞ্চলিক অস্থিরতার মধ্যে নিজ দেশের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা, উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় (এআই) প্রবেশাধিকার এবং সৌদির বেসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচির দিকে অগ্রগতি নিশ্চিত করা।
প্রতিরক্ষা চুক্তি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু
দীর্ঘদিন ধরেই সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তেল সরবরাহে সুবিধা দিয়ে এসেছে। এর বিনিময়ে তারা পেয়েছে নিরাপত্তা। তবে ২০১৯ সালে ইরানের আক্রমণের পর যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর প্রতিক্রিয়ার অভাব সেই সমীকরণে অনিশ্চয়তা তৈরি করে। সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলের কাতার আক্রমণের পর আবারও উদ্বেগ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র কাতারের সঙ্গে নির্বাহী আদেশে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছে। বিশ্লেষকদের ধারণা, সৌদিও একই ধরনের কিছু পেতে পারে।
সৌদি আরব চায় মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদিত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষা চুক্তি। তবে মার্কিন কর্তৃপক্ষ এই ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার শর্ত বেঁধে দিতে চাইছে। আবার সৌদি নেতৃত্ব এই চুক্তির ওপর ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মার্কিন অঙ্গীকারের শর্ত যুক্ত করেছে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু সম্প্রতি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার বিরোধিতা পুনর্ব্যক্ত করায় বিষয়টি আরও জটিল হয়েছে।
ধারণা করা হচ্ছে, এবার ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশ জারি করে সৌদি–যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা সহযোগিতার কাঠামো ঘোষণা করবেন। যদিও এটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষা চুক্তির সমতুল্য নয়, তবে দুই পক্ষের মধ্যে তাৎক্ষণিক পরামর্শ, প্রতিরক্ষা সহায়তা, অস্ত্র প্রতিস্থাপন, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন কিংবা নৌবাহিনী মোতায়েনের মতো সহায়তার পথ খুলে দিতে পারে।
আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রযুক্তি ও পরমাণু চুক্তি
সৌদি আরব তার ভিশন ২০৩০–এর অংশ হিসেবে অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যময় করতে পারমাণবিক শক্তি ও উন্নত এআই প্রযুক্তি চাইছে। উন্নত কম্পিউটার চিপে প্রবেশাধিকার পেলে সৌদি আরব এআই–এর কেন্দ্রীয় হাব হতে পারে এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে পারবে।
এমবিএস বেসামরিক পরমাণু কর্মসূচির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তি চান। এটি হলে সৌদি আরব মার্কিন পরমাণু প্রযুক্তি ও বাড়তি নিরাপত্তা সুবিধায় প্রবেশাধিকার পাবে। তবে যুক্তরাষ্ট্র চায় সৌদি আরব ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বা ব্যবহৃত জ্বালানি পুনঃপ্রক্রিয়াজাত না করার প্রতিশ্রুতি দিক।
এই ইস্যুতে কিছু অগ্রগতি হয়েছে বলে ইঙ্গিত মিলছে। বিশ্লেষকদের মতে, সফরের সময় অন্তত একটি নীতিগত ঘোষণা বা চুক্তির পথে অগ্রগতির ঘোষণা দেওয়া হতে পারে।
সৌদি আরবের কার্যত শাসক যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান (এমবিএস) এক রাষ্ট্রীয় সফরে যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। বাংলাদেশ সময় সোমবার রাতে (১৭ নভেম্বর) রয়টার্স জানিয়েছে, স্থানীয় সময় মঙ্গলবার হোয়াইট হাউসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বঠকে বসছেন।
গত কয়েক দশক ধরে তেল ও নিরাপত্তা ইস্যুতে দুই দেশের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, এবারের সফরে সেই সম্পর্ক আরও গভীর করার পাশাপাশি বাণিজ্য, প্রযুক্তি এবং সম্ভাব্যভাবে বেসামরিক পরমাণু কর্মসূচিতেও সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।
রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১৮ সালে সাংবাদিক জামাল খাশোগিকে সৌদি এজেন্টরা হত্যা করার পর এটাই এমবিএসের প্রথম যুক্তরাষ্ট্র সফর। এই হত্যাকাণ্ড বিশ্ব জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। মার্কিন গোয়েন্দা তথ্যমতে, খাশোগিকে ‘ধরা বা হত্যার’ অনুমোদনে এমবিএস জড়িত ছিলেন। তবে তিনি বরাবরই এই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছেন। দীর্ঘ সাত বছর পর এবার দুই দেশই সম্পর্ক এগিয়ে নিতে আগ্রহী হয়েছে।
ট্রাম্পের লক্ষ্য সৌদি আরবের প্রায় ৬০০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতিকে কাজে লাগানো। এ ক্ষেত্রে সৌদি আরব এবং স্বয়ং এমবিএসকে জড়িয়ে যেসব মানবাধিকার ইস্যু সামনে এসেছে সেগুলো এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল ট্রাম্প এর আগেও দেখিয়েছেন। এবারও তা অব্যাহত থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অন্যদিকে এমবিএসের প্রধান লক্ষ্য আঞ্চলিক অস্থিরতার মধ্যে নিজ দেশের নিরাপত্তা নিশ্চয়তা, উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তায় (এআই) প্রবেশাধিকার এবং সৌদির বেসামরিক পারমাণবিক কর্মসূচির দিকে অগ্রগতি নিশ্চিত করা।
প্রতিরক্ষা চুক্তি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু
দীর্ঘদিন ধরেই সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তেল সরবরাহে সুবিধা দিয়ে এসেছে। এর বিনিময়ে তারা পেয়েছে নিরাপত্তা। তবে ২০১৯ সালে ইরানের আক্রমণের পর যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর প্রতিক্রিয়ার অভাব সেই সমীকরণে অনিশ্চয়তা তৈরি করে। সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলের কাতার আক্রমণের পর আবারও উদ্বেগ বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র কাতারের সঙ্গে নির্বাহী আদেশে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছে। বিশ্লেষকদের ধারণা, সৌদিও একই ধরনের কিছু পেতে পারে।
সৌদি আরব চায় মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদিত একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষা চুক্তি। তবে মার্কিন কর্তৃপক্ষ এই ধরনের চুক্তির ক্ষেত্রে ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার শর্ত বেঁধে দিতে চাইছে। আবার সৌদি নেতৃত্ব এই চুক্তির ওপর ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মার্কিন অঙ্গীকারের শর্ত যুক্ত করেছে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু সম্প্রতি ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার বিরোধিতা পুনর্ব্যক্ত করায় বিষয়টি আরও জটিল হয়েছে।
ধারণা করা হচ্ছে, এবার ট্রাম্প একটি নির্বাহী আদেশ জারি করে সৌদি–যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা সহযোগিতার কাঠামো ঘোষণা করবেন। যদিও এটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষা চুক্তির সমতুল্য নয়, তবে দুই পক্ষের মধ্যে তাৎক্ষণিক পরামর্শ, প্রতিরক্ষা সহায়তা, অস্ত্র প্রতিস্থাপন, ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মোতায়েন কিংবা নৌবাহিনী মোতায়েনের মতো সহায়তার পথ খুলে দিতে পারে।
আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রযুক্তি ও পরমাণু চুক্তি
সৌদি আরব তার ভিশন ২০৩০–এর অংশ হিসেবে অর্থনীতিকে বৈচিত্র্যময় করতে পারমাণবিক শক্তি ও উন্নত এআই প্রযুক্তি চাইছে। উন্নত কম্পিউটার চিপে প্রবেশাধিকার পেলে সৌদি আরব এআই–এর কেন্দ্রীয় হাব হতে পারে এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যেতে পারবে।
এমবিএস বেসামরিক পরমাণু কর্মসূচির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তি চান। এটি হলে সৌদি আরব মার্কিন পরমাণু প্রযুক্তি ও বাড়তি নিরাপত্তা সুবিধায় প্রবেশাধিকার পাবে। তবে যুক্তরাষ্ট্র চায় সৌদি আরব ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বা ব্যবহৃত জ্বালানি পুনঃপ্রক্রিয়াজাত না করার প্রতিশ্রুতি দিক।
এই ইস্যুতে কিছু অগ্রগতি হয়েছে বলে ইঙ্গিত মিলছে। বিশ্লেষকদের মতে, সফরের সময় অন্তত একটি নীতিগত ঘোষণা বা চুক্তির পথে অগ্রগতির ঘোষণা দেওয়া হতে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি সৌদি আরবের কাছে উন্নত এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান বিক্রির অনুমতি দিতে যাচ্ছেন। আরব দেশগুলোর কাছে উন্নত অস্ত্র হস্তান্তর বিষয়ে ওয়াশিংটনের এত দিনের নীতি থেকে এটি একধরনের বিচ্যুতি হিসেবে দেখা হচ্ছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য১ ঘণ্টা আগে
ইরান সরকার ভারতীয় নাগরিকদের জন্য দেশটিতে ভিসামুক্ত প্রবেশের সুবিধা স্থগিত করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেশ কিছু ভারতীয়কে ভুয়া চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ইরানে পাঠানো, সেখানে পাচার করা এবং পরে মুক্তিপণ আদায়ের জন্য অপহরণের ঘটনা সামনে আসার পর এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।২২ মিনিট আগে
জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ গতকাল সোমবার যুক্তরাষ্ট্র প্রণীত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গাজা যুদ্ধ শেষ করার পরিকল্পনাকে সমর্থন করা হয়েছে এবং ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে একটি আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী (আইএসএফ) মোতায়েনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। খবর রয়টার্সের২ ঘণ্টা আগে
সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছেন ঢাকায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। এই রায়কে গত বছরের বিক্ষোভ দমনের সময় সংঘটিত গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভুক্তভোগীদের জন্য...১০ ঘণ্টা আগে