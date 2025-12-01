যুদ্ধের সমাপ্তি টানতে এবার ফ্লোরিডায় বসল ইউক্রেন-যুক্তরাষ্ট্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
রাশিয়ার সঙ্গে চলমান যুদ্ধের সমাপ্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত কাঠামো চূড়ান্ত করতে ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবার ফ্লোরিডায় বৈঠকে বসেছেন মার্কো রুবিও, স্টিভ উইটকফ ও জ্যারেড কুশনারসহ শীর্ষ মার্কিন কর্মকর্তারা। সামরিক ও রাজনৈতিক চাপে থাকা কিয়েভের জন্য এই আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
রোববার (৩০ নভেম্বর) বৈঠকের আগে ইউক্রেনের জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা পরিষদের প্রধান রুস্তম উমেরোভ এক্স মাধ্যমে বৈঠকের ছবি প্রকাশ করে জানান—আলোচনার মূল লক্ষ্য ন্যায়সংগত শান্তির পথে অগ্রগতি।
যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান জানিয়েছে, ইতিপূর্বে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে তৈরি করা ট্রাম্পের ২৮ দফা খসড়া পরিকল্পনার সংশোধন নিয়েই মূলত বৈঠক এগোচ্ছে। এই খসড়াটি রাশিয়ার দাবির দিকে অতিমাত্রায় ঝুঁকে ছিল বলে সমালোচনা হয়েছে।
ফ্লোরিডায় আলোচনার শুরুতেই ইউক্রেনকে আশ্বস্ত করে মার্কিন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রুবিও বলেছেন—শুধু যুদ্ধ শেষ করাই নয়, বরং এমন সমাপ্তি প্রয়োজন যা ইউক্রেনের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা এবং ভবিষ্যৎ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করবে।
শনিবার (২৯ নভেম্বর) ইউক্রেনজুড়ে সর্বশেষ রুশ হামলায় অন্তত ছয়জন নিহত ও বহু মানুষ আহত হয়েছেন। এর মধ্যে কিয়েভের উপকণ্ঠে ড্রোন হামলায় একজন নিহত হন। একই সময়ে কৃষ্ণ সাগরে দুটি রুশ তেলবাহী ট্যাংকারে হামলার দায় স্বীকার করেছে ইউক্রেন।
তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধের অবসান টানতে ট্রাম্পের প্রস্তাবিত ২৮ দফা পরিকল্পনার পর সংশোধিত একটি নতুন খসড়া তৈরি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তবে এর সুনির্দিষ্ট বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি। প্রথম খসড়ায় দনবাস অঞ্চলকে রাশিয়ার হাতে ছেড়ে দেওয়া, ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর আকার সীমিত করা এবং ন্যাটোতে যোগ না দেওয়ার মতো প্রস্তাব ছিল। তবে এই প্রস্তাবগুলো নিয়ে আপত্তি জানায় ইউক্রেন ও তার মিত্র ইউরোপীয় দেশগুলো। ইউক্রেন ও ইউরোপীয় নেতারা স্পষ্ট করে দেন—দখল হয়ে যাওয়া অঞ্চল রাশিয়ার হয়ে যাবে, এমন স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।
এদিকে ইউক্রেন সরকারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। দুর্নীতির অভিযোগে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির প্রধান সহকারী অ্যান্ড্রি ইয়ারমাক পদত্যাগ করেছেন। যুদ্ধ পরিস্থিতিও এখন খুব কঠিন। রুশ বাহিনী ধীরে হলেও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে, শীতের শুরুতেই ইউক্রেনের ভেতরে চরম বিদ্যুৎবিভ্রাট শুরু হয়েছে, আর অবিরাম হামলা তো আছেই।
তারপরও জেলেনস্কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি দেশের সঙ্গে কখনোই বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। ব্রিটেনে ইউক্রেনের রাষ্ট্রদূত ও সাবেক সেনাপ্রধান ভ্যালেরি জালুঝনি সতর্ক করে বলেছেন—অতি দ্রুত শান্তি চুক্তি ইউক্রেনের স্বাধীনতার জন্য হুমকি ডেকে আনতে পারে। তিনি কার্যকর নিরাপত্তা নিশ্চয়তাকে যে কোনো চুক্তির মূল শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেন।
এদিকে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ সোমবার (১ ডিসেম্বর) জেলেনস্কির সঙ্গে প্যারিসে বৈঠক করবেন। ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন, শান্তি অর্জন সম্ভব—যদি পুতিন ইউক্রেন দখলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন।
ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে অংশ নিতে আগামী ৪-৫ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে আসছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর এটি হবে তাঁর প্রথম ভারত সফর।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সফরকালে দুই দিনের বৈঠকে প্রতিরক্ষা, পারমাণবিক শক্তি, জ্বালানি, মহাকাশ, প্রযুক্তি ও বাণিজ্য—সব খাতে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা হবে। বিশেষ নজর থাকবে পরবর্তী প্রজন্মের আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা নিয়ে। এর মধ্যে রাশিয়ার আধুনিক এস-৫০০ প্রতিরক্ষাব্যবস্থাও থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
আলোচনার এই দিকগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে, সামরিক সম্পর্ক এখনো দুই দেশের অগ্রাধিকারের কেন্দ্রে রয়েছে। উল্লেখ্য, চলতি বছরের মে মাসে পাকিস্তানের ড্রোন হামলা ঠেকাতে রাশিয়ার এস-৪০০ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ব্যবহার করেছিল ভারত।
পশ্চিমা দেশগুলোর অনীহার কারণে দশকের পর দশক ধরে ভারতীয় সামরিক ভান্ডারের বেশির ভাগই এসেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পরবর্তী সময়ে রাশিয়া থেকে। কিন্তু গত এক দশকে এটা কমে এসেছে।
স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এসআইপিআরআই) তথ্যমতে, ২০০০ সালের শুরু থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ভারতের ৭০ শতাংশের বেশি অস্ত্র সরবরাহ করত রাশিয়া (২০০২ সালে ৮৯ শতাংশে পৌঁছেছিল)। তবে ২০১৪ সালের পর এই অংশীদারত্ব কমতে শুরু করে এবং সর্বশেষ পাঁচ বছরে এটি ৩৬ শতাংশে নেমে এসেছে, যা ৬০ বছরের বেশি সময়ের মধ্যে সর্বনিম্ন।
ভারত এখন ফ্রান্স, জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো পশ্চিমা দেশের কাছ থেকে সামরিক সরঞ্জাম আমদানি বাড়িয়েছে। তবে রাশিয়া এখনো ভারতের শীর্ষ সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহকারী হিসেবে রয়ে গেছে। কারণ, ভারতীয় সামরিক বাহিনী এখনো সোভিয়েত বা রুশ সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে। সাবমেরিন থেকে আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা—সবকিছুই রাশিয়ার। হাইপারসনিক ও পরবর্তী প্রজন্মের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থাও রাশিয়া থেকে পাওয়া।
এদিকে, ২০২২ সালে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার পর রাশিয়া ভারতকে ছাড়ে অপরিশোধিত তেল দিতে শুরু করে। বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম তেল আমদানিকারক ভারত সেই সুযোগ কাজে লাগায়। এর ফলে রাশিয়া থেকে আমদানি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। তেল ছাড়াও সার, উদ্ভিজ্জ তেল, কয়লা, ধাতু সব ক্ষেত্রেই রাশিয়া থেকে ভারতের আমদানি বেড়েছে। কিন্তু রাশিয়ায় ভারতের রপ্তানি খুবই কম।
দেশটির বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত ৯টি অর্থবছরে রাশিয়ায় ভারতের রপ্তানি শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ থেকে ১ দশমিক ১ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ।
কেন এই সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ
ভারত যখন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও জাপানের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বাড়াচ্ছে, তখন এই সম্মেলন মস্কোর সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষার একটি বড় ইঙ্গিত দেবে। ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক বর্তমানে এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে প্রতিরক্ষা খাতে সম্পর্ক ‘একক নির্ভরতা’ নয়, বরং নানা দিক থেকে বিস্তৃত। আর পুতিনের এবারের সফরে বোঝা যাবে, দশকের পুরোনো ঐতিহ্যগত অংশীদারত্বকে নতুন ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় ভারত মানিয়ে নিতে পারবে কি না।
আয়ারল্যান্ডে বহুদিন ধরেই মদ্যপান একটি সামাজিক সংস্কৃতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। দেশটির গ্রামীণ অঞ্চল থেকে শুরু করে রাজধানী ডাবলিন পর্যন্ত বন্ধুদের আড্ডা, উৎসব বা ছোটখাটো উদ্যাপন—প্রায় সব ক্ষেত্রেই মদ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। দেশটির অনেক তরুণ-তরুণী অল্প বয়সেই মদের সঙ্গে পরিচিত হন। ১৪-১৫ বছর বয়সেই অসংখ্য আইরিশ মদ্যপান শুরু করেন, আর কারও বয়স ১৭ হয়ে গেলেই বাবা নিজে তাঁকে পাব-এ নিয়ে কড়া বিয়ারের পিন্ট ধরিয়ে দেন। এ যেন এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে গড়ে ওঠা অভ্যাসের ধারাবাহিকতা।
তবে দীর্ঘদিনের এই সামাজিক অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণে আনতে আয়ারল্যান্ড সরকার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কঠোর আইন প্রণয়ন করেছে। ২০২০ সাল থেকে দেশটির সুপারমার্কেট ও দোকানগুলোতে অন্যান্য পণ্য থেকে বাধ্যতামূলকভাবে ব্যারিকেড দিয়ে মদের তাকগুলোকে আলাদা করা হয়েছে। একই সঙ্গে ২০২৩ সালে মদের বোতলে সতর্কতা লেবেল লাগানোর আইন করেছে সরকার। এসব লেবেলে বলা হচ্ছে—মদ্যপান লিভারের রোগ সৃষ্টি করে, প্রাণঘাতী ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়, এমনকি গর্ভে ভ্রূণের ক্ষতিও করতে পারে।
এদিকে কিছু বোতলে এসব লেবেল ইতিমধ্যেই দেখা গেলেও এই আইনটির বাধ্যতামূলক প্রয়োগ ২০২৮ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে নেওয়া হয়েছে। সরকার বলছে, বৈশ্বিক বাণিজ্যের অনিশ্চয়তার কারণেই এই বিলম্ব। তবে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন—মদ শিল্পের লবিংয়ের চাপই এর মূল কারণ। লেবেল লাগানোর বিরোধিতা করে ‘ড্রিংকস আয়ারল্যান্ড’ নামে একটি শিল্প সংগঠন দাবি করেছে—‘যদি এমন লেবেল লাগাতেই হয়, তবে তা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জুড়ে একসঙ্গে প্রয়োগ করা উচিত।’
এই বিষয়ে রোববার (৩০ নভেম্বর) বিবিসি জানিয়েছে, আইরিশ তরুণ সমাজের মদ্যপানের ধরন বদলালেও মোটামুটি উদ্বেগ থেকেই যাচ্ছে। গত ২৫ বছরে দেশটির সামগ্রিক মদ্যপান প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমেছে। তরুণেরা এখন গড়ে ১৭ বছর বয়সে মদ খাওয়া শুরু করেন—যা দুই দশক আগের তুলনায় দুই বছর বেশি। কিন্তু একবার শুরু করলে অল্প সময়েই তাঁরা ইউরোপের অন্যতম ভারী মদ্যপায়ীতে পরিণত হচ্ছেন। ২০২৪ সালের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, আয়ারল্যান্ডের ১৫-২৪ বছর বয়সীদের ৭৫ শতাংশ মদ পান করে এবং প্রতি তিনজনের দুজন নিয়মিত ‘বিঞ্জ ড্রিংকিং’ বা মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।
কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন, সতর্কতা লেবেল কাজে দিচ্ছে। তবে ২৩ বছরের আমান্ডার মতো অনেকেই বলেন—মানুষ এসব তেমন গুরুত্ব দেবে না। আর শন নামের এক যুবক বললেন, ‘সবাই জানে মদ ক্ষতিকর, তবুও তো পান করি।’
অন্যদিকে স্যাম, হেলেন বা মার্কের মতো অনেক তরুণ মদ ছাড়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে। কেউ স্বাস্থ্য সচেতনতা থেকে, কেউ বা অর্থ সাশ্রয়ের কারণে।
তবে জ্যাকের মতো তরুণেরা মনে করেন—আয়ারল্যান্ডের সংস্কৃতিতে মদ এতটাই জড়িয়ে আছে যে পুরোপুরি ভদ্রলোক হওয়া কঠিন। সহজ স্বীকারোক্তিতে তিনি বলেন, ‘চেষ্টা করি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিন্ট ধরেই ফেলি।’
সরকারি বিলম্ব, সামাজিক অভ্যাস ও তরুণদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া—সব মিলিয়ে আয়ারল্যান্ডে মদ্যপান সংস্কৃতিকে বদলানো এখনো কঠিন এক চ্যালেঞ্জই রয়ে গেছে।
প্রেমের মরা জলে ডোবে না—এই গানের কথা যেন সত্যি হলো ভারতের মহারাষ্ট্রের নান্দেদে। নিচু জাতের ছেলে হয়ে উচ্চবর্ণের মেয়ে আঁচলের প্রেমে মজেছিলেন সক্ষম তাঁতী (২০)। কিন্তু ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! জাত প্রথার কাছে হেরে গেছে সক্ষমের ভালোবাসা।
নিচু জাতের ছেলে হয়ে এত বড় স্পর্ধা! উচ্চবর্ণের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার অপরাধে প্রেমিকার পরিবারের হাতে খুন হয়েছেন সক্ষম। কিন্তু সক্ষমের প্রেম ছিল সত্য। তাই মরে গেলেও তাঁর প্রেমিকা যেন আঁকড়ে ধরেছেন তাঁর ভালোবাসা। প্রেমিকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় নিজেই কপালে সিঁদুর পরে সক্ষমকে বিয়ে করেছেন আঁচল এবং শপথ নিয়েছেন সেই বাড়িতেই পুত্রবধূ হিসেবে থাকার।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আঁচল তাঁর ভাইদের মাধ্যমে সক্ষম তাঁতীর সঙ্গে পরিচিত হন। বাড়িতে ঘন ঘন যাতায়াতের কারণে তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক গভীর হয়। কিন্তু সম্প্রতি তাঁদের তিন বছরের এই সম্পর্কের কথা জেনে যায় আঁচলের পরিবার। বর্ণ প্রথার কারণে আঁচলের পরিবার তাঁদের সম্পর্ক মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু হুমকি সত্ত্বেও আঁচল সক্ষমের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন এবং তাঁরা দুজন বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন।
তাঁরা যখন বিয়ের পরিকল্পনা করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে গত বৃহস্পতিবার আঁচলের ভাই ও বাবা এ খবর জানতে পারেন। তাঁরা সক্ষমকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যান। এরপর তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়, তাঁর মাথায় গুলি করা হয় এবং শেষে একটি পাথর দিয়ে তাঁর মাথা থেঁতলে দিয়ে হত্যা করা হয়
এই মর্মান্তিক খবর আঁচলের কাছে পৌঁছালে সক্ষমের শেষকৃত্য চলাকালে তিনি তাঁর বাড়িতে ছুটে আসেন। সেখানে এসে আঁচল সক্ষমের নিথর দেহে হলুদ মাখিয়ে নিজের কপালে সিঁদুর পরেন এবং মৃত প্রেমিককেই বিয়ে করেন। এরপর তিনি সিদ্ধান্ত নেন, বাকি জীবন তিনি সক্ষমের স্ত্রী হিসেবে সেই বাড়িতে কাটাবেন।
আঁচল বলেন, ‘সক্ষমের মৃত্যুর পরেও আমাদের ভালোবাসা জিতেছে আর আমার বাবা ও ভাইয়েরা হেরেছেন। সক্ষম মারা গেলেও আমাদের ভালোবাসা এখনো বেঁচে আছে।’ তিনি সক্ষমের হত্যাকারীদের মৃত্যুদণ্ড দাবি করেন।
জানা গেছে, স্থানীয় পুলিশ এ ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে এবং বিভিন্ন ধারায় মামলা করেছে।
স্থগিত করে রাখা প্রায় ৮০০ মিলিয়ন ডলারের ফেডারেল তহবিল ফেরত পেতে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়। গত শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সমঝোতা অনুযায়ী শিকাগোভিত্তিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টি আগামী তিন বছরে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগে ৭৫ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করবে। এই অর্থদণ্ড আরোপ করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি নীতি, ট্রান্সজেন্ডার শিক্ষার্থীদের নীতি ও ক্যাম্পাসে ইহুদিবিদ্বেষী কর্মকাণ্ড নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের করা অভিযোগের নিষ্পত্তি বা আপস হিসেবে।
নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হেনরি বিয়েনেন বলেন, সমঝোতার অংশ হিসেবে এই অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এর মানে এই নয়, আমরা অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছি; বরং এটি ‘চুক্তির শর্তমাত্র’। আমাদের নীতিতে আমরা অটল থাকব। শুধু ইহুদি শিক্ষার্থী ইস্যুতে কিছু পরিবর্তন আনা হবে।
উল্লেখ্য, বিয়েনেনের আগের প্রেসিডেন্ট মাইকেল শিল চলমান উত্তেজনার মধ্যে গত সেপ্টেম্বরে পদত্যাগ করেন। তিনি তিন বছর নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন।
চুক্তি অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের অধীনে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হবে, যাঁরা সমঝোতার শর্ত পালন হচ্ছে কি না, তা তদারকি করবেন। নর্থ ওয়েস্টার্নকে প্রতিবছর সরকারের কাছে তাদের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন দিতে হবে।
বিচার বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, চুক্তির বদৌলতে সরকার চলমান সব তদন্ত বন্ধ করবে এবং ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আবার সরকারি অনুদান ও গবেষণা তহবিলের জন্য যোগ্য বলে বিবেচনা করা হবে।
বিয়েনেন জানান, চলতি বছরের এপ্রিলে ট্রাম্প প্রশাসন যে ৭৯০ মিলিয়ন ডলারের গবেষণা তহবিল স্থগিত করেছিল, তা কয়েক দিনের মধ্যেই ফের চালু হবে এবং এক মাসের মধ্যে পুরোপুরি পুনর্বহাল হবে।
এই তহবিল স্থগিতের পেছনে রিপাবলিকানদের অভিযোগ ছিল—নর্থ ওয়েস্টার্ন ক্যাম্পাসে গাজা যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ চলাকালে ইহুদিবিদ্বেষী কর্মকাণ্ড মোকাবিলায় কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে জাতিগত পছন্দকে অগ্রাধিকার দিয়ে ভর্তি নীতি পরিচালনা এবং নারীদের খেলাধুলায় ট্রান্সজেন্ডার অংশগ্রহণ বিষয়ে ট্রাম্পের নীতি অমান্য করার অভিযোগও আনা হয়েছিল।
মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি চুক্তিটিকে ট্রাম্প প্রশাসনের ‘ইহুদি শিক্ষার্থীদের সুরক্ষা ও মেধাভিত্তিক ভর্তি নিশ্চিত করার লড়াইয়ের আরেকটি বিজয়’ বলে মন্তব্য করেছেন।
নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট হেনরি বিয়েনেন বলেন, ‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ফেডারেল আইন ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা মেনে চলে এবং চুক্তির শর্তগুলো তারই প্রতিফলন।’
হেনরি জানান, নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয় গত দুই বছরে ইহুদিবিদ্বেষ রোধে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ, অভিযোগ জানানোর ব্যবস্থা সম্প্রসারণ এবং ইহুদি শিক্ষার্থীদের বাড়তি সহায়তা প্রদান।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, তারা নতুন টাইটেল-নাইন নীতিমালা মেনে কাজ করবে, যার মধ্যে রয়েছে নিরাপদ ও ন্যায়সংগত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা, নারীদের জন্য আলাদা আবাসন ব্যবস্থা, শুধু নারীদের খেলাধুলা, লকার রুম ও শাওয়ার সুবিধা নিশ্চিত করা।
তবে চুক্তি অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির ওপর নতুন কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে না। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মীরা স্বাধীনভাবে নিজেদের পরিচয় (লিঙ্গ) ব্যবহার করতে পারবেন।
প্রসঙ্গত, জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকেই বেশ কয়েকটি নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের টানাপোড়েন চলছে। প্রো-প্যালেস্টাইন বিক্ষোভ, ক্যাম্পাস ডাইভার্সিটি এবং ট্রান্সজেন্ডার নীতিসহ নানা ইস্যুতে এসব প্রতিষ্ঠানের ফেডারেল তহবিল আটকে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।
