কুয়েত বিমানবন্দরে ইরানের হামলায় নিহত ১, ক্ষতিগ্রস্ত কূটনৈতিক স্থাপনা

কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। আজ বুধবারের এ হামলায় অন্তত একজন নিহত ও আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে কুয়েতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে কুয়েত সরকার ইরানের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে একে ‘নৃশংস ও অব্যাহত আগ্রাসন’ বলে আখ্যা দিয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ব্যবহার করে চালানো এই হামলায় আবারও বেসামরিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করা হয়েছে। হামলার ফলে কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি কূটনৈতিক মিশনগুলোরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
কুয়েতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে আল জাজিরা জানিয়েছে, এই হামলায় একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এবং কয়েকজন আহত হয়েছেন।
কুয়েত সরকার বলেছে, দেশটি তার সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। ইরানের আগ্রাসনের জবাব দেওয়ার পূর্ণ ও স্বাভাবিক অধিকার তাদের আছে।
এদিকে কাতার কুয়েত ও বাহরাইনের বিরুদ্ধে ইরানের হামলার নিন্দা জানিয়েছে।
কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের ঘটনা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের শামিল। এসব হামলা ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী। বিশেষ করে, বেসামরিক ব্যক্তি ও স্থাপনাকে লক্ষ্যবস্তু না করার যে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তা লঙ্ঘন করা হয়েছে।
কাতার বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর হামলার বিরোধিতা করে দ্রুত উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান জানিয়েছে।
একই সঙ্গে কুয়েত ও বাহরাইনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে কাতার জানিয়েছে, নিজেদের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশ দুটি যে পদক্ষেপ নেবে, তার প্রতি তাদের সমর্থন রয়েছে। এ ছাড়া হামলায় আহত ব্যক্তিদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছে কাতার সরকার।
আজ বিকেলে তৃণমূল কংগ্রেসের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসসহ এর সব সহযোগী সংগঠনের কমিটি বিলুপ্ত করা হলো...৬ মিনিট আগে
টিকটকের মূল প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ঝ্যাং ইমিং এশিয়ার দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী ব্যক্তির অবস্থান দখল করেছেন। বাইটড্যান্সের বাজারমূল্য বৃদ্ধি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে কোম্পানির অগ্রগতির ফলে তিনি ভারতের শিল্পপতি মুকেশ আম্বানিকে ছাড়িয়ে গেছেন।১৯ মিনিট আগে
নিজের এই পরিবর্তনশীল আচরণের ব্যাখ্যা দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমি আসলে এরকমই। এটা হয়। আমি হয়তো এখন এখান থেকে যাওয়ার সময় আপনাকে একটা কথা বললাম, কিন্তু এর ঠিক ২০ মিনিট পর ওভাল অফিসে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, আমার দেওয়া জবাবটি এখন ভুল...৪০ মিনিট আগে
ইরান তাদের পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি ত্যাগ করতে সম্মত হয়েছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিউইয়র্ক পোস্টের ‘পড ফোর্স ওয়ান’ পডকাস্টে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই তথ্য জানান। আজ বুধবার সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করেছে নিউইয়র্ক পোস্ট।১ ঘণ্টা আগে