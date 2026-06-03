Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

কুয়েত বিমানবন্দরে ইরানের হামলায় নিহত ১, ক্ষতিগ্রস্ত কূটনৈতিক স্থাপনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ জুন ২০২৬, ১৭: ০৮
কুয়েত বিমানবন্দরে ইরানের হামলায় নিহত ১, ক্ষতিগ্রস্ত কূটনৈতিক স্থাপনা
কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ছবি: সংগৃহীত

কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইরান। আজ বুধবারের এ হামলায় অন্তত একজন নিহত ও আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে কুয়েতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে কুয়েত সরকার ইরানের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে একে ‘নৃশংস ও অব্যাহত আগ্রাসন’ বলে আখ্যা দিয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ব্যবহার করে চালানো এই হামলায় আবারও বেসামরিক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করা হয়েছে। হামলার ফলে কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি কূটনৈতিক মিশনগুলোরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

কুয়েতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে আল জাজিরা জানিয়েছে, এই হামলায় একজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এবং কয়েকজন আহত হয়েছেন।

কুয়েত সরকার বলেছে, দেশটি তার সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। ইরানের আগ্রাসনের জবাব দেওয়ার পূর্ণ ও স্বাভাবিক অধিকার তাদের আছে।

এদিকে কাতার কুয়েত ও বাহরাইনের বিরুদ্ধে ইরানের হামলার নিন্দা জানিয়েছে।

কাতারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, কুয়েত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও বেসামরিক নাগরিকদের হতাহতের ঘটনা আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘনের শামিল। এসব হামলা ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশন ও আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মৌলিক নীতিমালার পরিপন্থী। বিশেষ করে, বেসামরিক ব্যক্তি ও স্থাপনাকে লক্ষ্যবস্তু না করার যে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তা লঙ্ঘন করা হয়েছে।

ইরানের কেশম দ্বীপে ফের হামলা যুক্তরাষ্ট্রের, বাহরাইন-কুয়েতে আঘাত তেহরানেরইরানের কেশম দ্বীপে ফের হামলা যুক্তরাষ্ট্রের, বাহরাইন-কুয়েতে আঘাত তেহরানের

কাতার বেসামরিক অবকাঠামোর ওপর হামলার বিরোধিতা করে দ্রুত উত্তেজনা প্রশমনের আহ্বান জানিয়েছে।

একই সঙ্গে কুয়েত ও বাহরাইনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে কাতার জানিয়েছে, নিজেদের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দেশ দুটি যে পদক্ষেপ নেবে, তার প্রতি তাদের সমর্থন রয়েছে। এ ছাড়া হামলায় আহত ব্যক্তিদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেছে কাতার সরকার।

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