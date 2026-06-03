ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, যুদ্ধ বন্ধে চলমান শান্তি আলোচনায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি যুক্ত রয়েছেন এবং তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।
সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক পোস্টের জনপ্রিয় রাজনৈতিক পডকাস্ট ‘পড ফোর্স ওয়ান’-এ ওয়ানে একটি সাক্ষাৎকার দেন ট্রাম্প। আজ বুধবার সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করা হয়েছে। সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, ‘তিনি (মোজতবা খামেনি) এই আলোচনায় যুক্ত আছেন। আমার মনে হয় তাঁরা (ইরানিরা) তাঁকে অনেক শ্রদ্ধা করে।’
খামেনির বর্তমান শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি জানি না, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য এখনো আমার হয়নি।’ তবে কিছুটা রসিকতা করে তিনি বলেন, ‘তাঁর সম্পর্কে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে, হামলায় তাঁর শরীরের অনেক অঙ্গ নাকি বাদ দেওয়া হয়েছে।’
ভবিষ্যতে খামেনির সঙ্গে কোনো বৈঠক হবে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প উত্তর দেন, ‘হ্যাঁ, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমি সবার সঙ্গেই দেখা করতে পছন্দ করি.. পরিস্থিতি কীভাবে এগোয় তার ওপর ভিত্তি করে হয়তো কোনো একপর্যায়ে আমাদের সাক্ষাৎ হবে।’
উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে মোজতবা খামেনিকে কখনো প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। টেলিভিশনের সংবাদ উপস্থাপকদের মাধ্যমে পড়ে শোনানো কিছু লিখিত বিবৃতির মাধ্যমে তিনি জাতির উদ্দেশে বক্তব্য দিয়েছেন। মার্কিন কর্মকর্তারা এর আগে দাবি করেছিলেন, যুদ্ধের প্রথম দিন একটি বোমা হামলায় তাঁর বাবা আলী খামেনি নিহত হন এবং ওই একই হামলায় মোজতবা খামেনিও গুরুতর আহত হয়ে চিকিৎসাধীন বা শারীরিকভাবে অক্ষম অবস্থায় রয়েছেন।
আজ বিকেলে তৃণমূল কংগ্রেসের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। দলটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ‘বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসসহ এর সব সহযোগী সংগঠনের কমিটি বিলুপ্ত করা হলো...৬ মিনিট আগে
টিকটকের মূল প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্সের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ঝ্যাং ইমিং এশিয়ার দ্বিতীয় শীর্ষ ধনী ব্যক্তির অবস্থান দখল করেছেন। বাইটড্যান্সের বাজারমূল্য বৃদ্ধি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে কোম্পানির অগ্রগতির ফলে তিনি ভারতের শিল্পপতি মুকেশ আম্বানিকে ছাড়িয়ে গেছেন।১৯ মিনিট আগে
নিজের এই পরিবর্তনশীল আচরণের ব্যাখ্যা দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমি আসলে এরকমই। এটা হয়। আমি হয়তো এখন এখান থেকে যাওয়ার সময় আপনাকে একটা কথা বললাম, কিন্তু এর ঠিক ২০ মিনিট পর ওভাল অফিসে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, আমার দেওয়া জবাবটি এখন ভুল...৪০ মিনিট আগে
ইরান তাদের পারমাণবিক অস্ত্র কর্মসূচি ত্যাগ করতে সম্মত হয়েছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিউইয়র্ক পোস্টের ‘পড ফোর্স ওয়ান’ পডকাস্টে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই তথ্য জানান। আজ বুধবার সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করেছে নিউইয়র্ক পোস্ট।১ ঘণ্টা আগে