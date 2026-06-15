Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে: ট্রাম্প
স্ত্রী মেলেনিয়া ট্রাম্পের সঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

হরমুজ প্রণালি দিয়ে পুনরায় বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

আজ সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প দাবি করেছেন, হরমুজ প্রণালি দিয়ে ইতিমধ্যেই বাণিজ্যিক জাহাজগুলো বের হতে শুরু করেছে এবং এগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি জাহাজ তেল বোঝাই অবস্থায় রয়েছে।

হরমুজের ভেতরে থাকা একটি সুনির্দিষ্ট নৌ-করিডরের কথা উল্লেখ করে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর পোস্টে লেখেন, জাহাজগুলো মূলত ‘সাউদার্ন হাইওয়ে’ রুট দিয়ে চলাচল করছে; যা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং ঝুঁকিমুক্ত।

এই রুটটি ছাড়াও জলপথে যাতায়াতের জন্য অন্যান্য বিকল্প এলাকা বা পথও উন্মুক্ত রয়েছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন ট্রাম্প। কিন্তু এই বিষয়ে তিনি পোস্টে আর কোনো বিস্তারিত তথ্য বা ব্যাখ্যা দেননি।

রোববারই ডিজিটালি সই হয়েছে ইরান চুক্তি: যুক্তরাষ্ট্ররোববারই ডিজিটালি সই হয়েছে ইরান চুক্তি: যুক্তরাষ্ট্র

এর আগে ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন, দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হওয়ার পরপরই অবরুদ্ধ হরমুজ প্রণালি সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। ট্রাম্পের এই সর্বশেষ বার্তাটি ইঙ্গিত দিচ্ছে, দীর্ঘদিনের সামরিক উত্তেজনা ও অবরোধের কাটিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক জাহাজের যাতায়াত ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। তবে এ বিষয়ে ইরান এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।

বিষয়:

জাহাজজ্বালানিজ্বালানি তেলডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রতেলইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাতহরমুজ প্রণালিজ্বালানি সংকটইরান যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত