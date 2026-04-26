চলন্ত বাসে জ্ঞান হারাল চালক—স্কুলের শিশুরাই বাস থামিয়ে দিল জরুরি কল

চলন্ত বাসে জ্ঞান হারাল চালক—স্কুলের শিশুরাই বাস থামিয়ে দিল জরুরি কল
বাসটি থামাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা পাঁচ শিক্ষার্থী। ছবি: দ্য গার্ডিয়ান

যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অঙ্গরাজ্যে একদল স্কুলপড়ুয়া শিশু অসাধারণ সাহসিকতা ও উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে একটি বড় দুর্ঘটনা এড়িয়েছে। স্কুলের চলন্ত বাসে চালক অজ্ঞান হয়ে পড়লে শিশুরা দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দিয়ে বাসটিকে নিরাপদে থামায় এবং সাহায্য চায়।

রোববার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম গার্ডিয়ান জানায়, ঘটনাটি ঘটে কিন এলাকার একটি মহাসড়কে। স্থানীয় হ্যানকক মিডল স্কুল থেকে বাসটি ছাড়ার কিছুক্ষণ পরই চালক লিয়া টেইলর হঠাৎ অ্যাজমা অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এতে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুলতে শুরু করে।

এ সময় ১২ বছর বয়সী শিক্ষার্থী জ্যাকসন ক্যাসনেভ দ্রুত এগিয়ে গিয়ে স্টিয়ারিং ধরে ফেলে। এই বিষয়ে পরে সে বলে, ‘আমি ভাবার সময় পাইনি, শুধু নিশ্চিত করতে চেয়েছি যেন কেউ আহত না হয়।’ একই সঙ্গে আরেক শিক্ষার্থী ড্যারিয়াস ক্লার্ক বাসের ব্রেক চাপার চেষ্টা করে। প্রথমে সে এয়ার ব্রেক সম্পর্কে না জানায় সমস্যায় পড়লেও পরে পরিস্থিতি সামাল দিতে সক্ষম হয়।

দুই শিক্ষার্থী মিলে বাসের গতি কমিয়ে সেটিকে রাস্তার মাঝখানের নিরাপদ স্থানে থামাতে সক্ষম হয়। এদিকে বাসে থাকা ড্যারিয়াসের ১৩ বছর বয়সী বোন কেলেই দ্রুত ৯১১-এ ফোন করে সাহায্য চায়, যদিও সেই সময়টিতে বাসে থাকা অন্যান্য শিক্ষার্থীদের চিৎকারে কথা বলা কঠিন হয়ে পড়েছিল।

ডেস্টিনি কর্নেলিয়াস নামে ১৫ বছর বয়সী আরেক শিক্ষার্থী চালকের কাছে একটি নেবুলাইজার দেখতে পেয়ে সেটি ব্যবহার করে তাঁকে সাহায্য করার চেষ্টা করে। একই সময় ম্যাকেনজি ফিঞ্চ নামের এক শিক্ষার্থী চালকের মাথা ধরে রাখে এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে ফোনে ঘটনাটি জানায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জরুরি সেবা কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে চালককে চিকিৎসা সহায়তা দেয়। পরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই সাহসিকতার জন্য স্কুলে এক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সম্মাননা দেওয়া হয়েছে।

চালক লিয়া টেইলর আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, ‘আমি তাদের নিয়ে ভীষণ গর্বিত। তারা আমার জীবন বাঁচিয়েছে—এটা আমি কখনো ভুলব না।’

শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ পর্যালোচনার আড়ালে ঢাকাকে কী বার্তা দিল দিল্লি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

২০০৯ সালের পর জন্মগ্রহণকারীদের ধূমপান নিষিদ্ধ করে আইন পাসের পথে যুক্তরাজ্য

চলন্ত বাসে জ্ঞান হারাল চালক—স্কুলের শিশুরাই বাস থামিয়ে দিল জরুরি কল

চলন্ত বাসে জ্ঞান হারাল চালক—স্কুলের শিশুরাই বাস থামিয়ে দিল জরুরি কল

গুলির শব্দ শুনে ট্রাম্পকে রেখেই আত্মরক্ষার পথ বেছে নেন মেলানিয়া

সশস্ত্র হামলায় মালির প্রতিরক্ষামন্ত্রী নিহত