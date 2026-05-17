সময় ফুরিয়ে আসছে, কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না—ইরানকে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ মে ২০২৬, ০০: ৩০
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

বর্তমান সংকট নিরসনে ইরান যদি দ্রুত কোনো পদক্ষেপ না নেয়, তবে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ রোববার সামাজিক মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এই হুমকি দেন।

ট্রুথ সোশ্যালে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় ট্রাম্প লিখেছেন, ‘ইরানের সময় শেষ হয়ে আসছে। তাদের খুব দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত, তা না হলে তাদের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এখন প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান!’

এর আগে ১১ মে যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধবিরতি চুক্তিটি ‘লাইফ সাপোর্টে’ রয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। মার্কিন প্রস্তাবের বিপরীতে ইরানের দেওয়া জবাবকে তিনি ‘স্টুপিড’ বলেও আখ্যা দেন। তখন থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আজ আবার আবুধাবির পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছে রহস্যময় ড্রোন হামলা এবং ট্রাম্পের এই হুমকি—সব মিলিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে আবারও সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

