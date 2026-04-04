ইরানকে আর কতবার আলটিমেটাম দেবেন ট্রাম্প

ইরান যদি আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোনো ‘চুক্তি’ না করে অথবা হরমুজ প্রণালি খুলে না দেয়, তবে দেশটির ওপর ‘নরক’ নামিয়ে আনার হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চলমান যুদ্ধে এটিই ট্রাম্পের শেষ আলটিমেটাম কি না, তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে জল্পনা চলছে। এর আগেও তিনি একাধিকবার এমন সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। এর একটি কালানুক্রমিক চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো।

ট্রাম্পের আলটিমেটামের টাইমলাইন—

২১ মার্চ: ট্রাম্প প্রথম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইরান হরমুজ প্রণালি খুলে না দেয়, তবে আমেরিকার পক্ষ থেকে ইরানের বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রে আঘাত হেনে সেগুলো নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হবে। এই তালিকায় সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো প্রথমে থাকবে বলে জানান তিনি।

২৩ মার্চ: মাত্র দুই দিন পরেই সুর নরম করেন ট্রাম্প। তিনি জানান, দুই দেশের মধ্যে ‘খুবই ভালো এবং ফলপ্রসূ আলোচনা’ হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইরানের জ্বালানি অবকাঠামোতে যেকোনো ধরনের সামরিক হামলা পরবর্তী পাঁচ দিনের জন্য স্থগিত করার ঘোষণা দেন তিনি।

২৭ মার্চ: ট্রাম্প পুনরায় ঘোষণা করেন, ইরান সরকারের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি দেশটির জ্বালানি কেন্দ্রগুলোতে হামলা আরও ১০ দিনের জন্য স্থগিত রাখছেন। এই নতুন ঘোষণা অনুযায়ী হামলার চূড়ান্ত সময়সীমা দাঁড়ায় ৬ এপ্রিল।

আবারও ট্রাম্পের ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম: হরমুজ না খুললে ইরানে ‘নরক নেমে আসবে’আবারও ট্রাম্পের ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম: হরমুজ না খুললে ইরানে ‘নরক নেমে আসবে’

আজকের পরিস্থিতি: গত ২৭ মার্চের সেই ঘোষণাকেই আজ আবারও মনে করিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ইরানের হাতে আর মাত্র ৪৮ ঘণ্টা সময় আছে। এর মধ্যে দাবি না মানলে তাদের ওপর ‘ভয়াবহ নরক’ নেমে আসবে।

ধারণা করা হচ্ছে, বারবার আলটিমেটাম পরিবর্তন করা ট্রাম্পের এক ধরনের রণকৌশল হতে পারে, যার মাধ্যমে তিনি ইরানকে আলোচনার টেবিলে আনতে চাপ প্রয়োগ করছেন। তবে ৪৮ ঘণ্টার এই নতুন সময়সীমা পার হওয়ার পর মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ কোন দিকে মোড় নেয়, তা নিয়ে নানা উদ্বেগ কাজ করছে।

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জন্য হরমুজ কখনোই আগের অবস্থায় ফিরবে না: ইরান

যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের ‘গভীর আলোচনা’, ৪৫ দিনের যুদ্ধবিরতি নিয়ে মধ্যস্থতাকারীদের দৌড়ঝাঁপ

আমরা পুরো ইরান উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি: ট্রাম্প

ট্রাম্পের মুখে আল্লাহর নাম, তবে ক্ষুব্ধ কেন মুসলিমরা

