যুক্তরাষ্ট্রে শেভরনের জেট ফুয়েল ইউনিটে ভয়াবহ আগুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের উপকণ্ঠে এল সেগুন্দোতে অবস্থিত শেভরন তেল শোধনাগারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে শেভরনের একটি জেট ফুয়েল উৎপাদন ইউনিটে বিস্ফোরণের পর আগুন ছড়িয়ে পড়ে। শেভরনের মুখপাত্র অ্যালিসন কুক এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হলেও শুক্রবার ভোররাত পর্যন্ত তা জ্বলতে থাকে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি এবং শোধনাগারের সব কর্মীর সন্ধান পাওয়া গেছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্ঘটনাটি ঘটে শোধনাগারের আইসোম্যাক্স-৭ ইউনিটে, যেখানে ডিস্টিলেট ফুয়েল অয়েলকে জেট ফুয়েলে রূপান্তর করা হয়। এখান থেকেই লস অ্যাঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (এলএএক্স) জেট ফুয়েল সরবরাহ করা হয়। তবে লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন ব্যাস জানিয়েছেন, এলএএক্সে জেট ফুয়েল সরবরাহে এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা তৈরি হয়নি।
শেভরনের এল সেগুন্দো শোধনাগার যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল শোধনাগার। এটি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রয়োজনীয় মোটরযান জ্বালানির এক-পঞ্চমাংশ এবং জেট ফুয়েলের প্রায় ৪০ শতাংশ সরবরাহ করে থাকে।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই অগ্নিকাণ্ড বিশ্বের তেলের বাজারে বড় কোনো প্রভাব ফেলবে না। তবে ক্যালিফোর্নিয়ার জ্বালানি বাজার তুলনামূলক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় স্থানীয় পেট্রলের দাম বাড়তে পারে। এর পরপরই আজ শুক্রবার সকালে মার্কিন ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট ক্রুডের দাম সামান্য বেড়ে দাঁড়ায় ব্যারেলপ্রতি ৬০.৯৪ ডলার।
শেভরন কর্তৃপক্ষ জানায়, স্থানীয় ফায়ার সার্বিস ও জরুরি সেবাদাতারা আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেয়। কাছাকাছি বসবাসকারীদের সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তবে ম্যানহাটন বিচ এলাকার বাসিন্দাদের রাত ২টা পর্যন্ত ঘরে অবস্থান করতে বলা হয়েছে।
শেভরনের এই শোধনাগারে প্রায় ১৫০টি ট্যাংকে ১ কোটি ২৫ লাখ ব্যারেল জ্বালানি সংরক্ষণ করা যায়। তবে বর্তমানে কত জেট ফুয়েল মজুত আছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আগুন নিয়ন্ত্রণের পর শেভরন ছাড়াও রাজ্য ও ফেডারেল নিরাপত্তা সংস্থা যৌথভাবে এর তদন্ত করবে।
যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের উপকণ্ঠে এল সেগুন্দোতে অবস্থিত শেভরন তেল শোধনাগারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় সময় গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে শেভরনের একটি জেট ফুয়েল উৎপাদন ইউনিটে বিস্ফোরণের পর আগুন ছড়িয়ে পড়ে। শেভরনের মুখপাত্র অ্যালিসন কুক এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হলেও শুক্রবার ভোররাত পর্যন্ত তা জ্বলতে থাকে। তবে এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি এবং শোধনাগারের সব কর্মীর সন্ধান পাওয়া গেছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দুর্ঘটনাটি ঘটে শোধনাগারের আইসোম্যাক্স-৭ ইউনিটে, যেখানে ডিস্টিলেট ফুয়েল অয়েলকে জেট ফুয়েলে রূপান্তর করা হয়। এখান থেকেই লস অ্যাঞ্জেলেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (এলএএক্স) জেট ফুয়েল সরবরাহ করা হয়। তবে লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন ব্যাস জানিয়েছেন, এলএএক্সে জেট ফুয়েল সরবরাহে এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যা তৈরি হয়নি।
শেভরনের এল সেগুন্দো শোধনাগার যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল শোধনাগার। এটি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রয়োজনীয় মোটরযান জ্বালানির এক-পঞ্চমাংশ এবং জেট ফুয়েলের প্রায় ৪০ শতাংশ সরবরাহ করে থাকে।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই অগ্নিকাণ্ড বিশ্বের তেলের বাজারে বড় কোনো প্রভাব ফেলবে না। তবে ক্যালিফোর্নিয়ার জ্বালানি বাজার তুলনামূলক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় স্থানীয় পেট্রলের দাম বাড়তে পারে। এর পরপরই আজ শুক্রবার সকালে মার্কিন ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট ক্রুডের দাম সামান্য বেড়ে দাঁড়ায় ব্যারেলপ্রতি ৬০.৯৪ ডলার।
শেভরন কর্তৃপক্ষ জানায়, স্থানীয় ফায়ার সার্বিস ও জরুরি সেবাদাতারা আগুন নেভানোর কাজে অংশ নেয়। কাছাকাছি বসবাসকারীদের সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়নি, তবে ম্যানহাটন বিচ এলাকার বাসিন্দাদের রাত ২টা পর্যন্ত ঘরে অবস্থান করতে বলা হয়েছে।
শেভরনের এই শোধনাগারে প্রায় ১৫০টি ট্যাংকে ১ কোটি ২৫ লাখ ব্যারেল জ্বালানি সংরক্ষণ করা যায়। তবে বর্তমানে কত জেট ফুয়েল মজুত আছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। আগুন নিয়ন্ত্রণের পর শেভরন ছাড়াও রাজ্য ও ফেডারেল নিরাপত্তা সংস্থা যৌথভাবে এর তদন্ত করবে।
ইসরায়েলে আটক গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার অভিযাত্রীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন শুরু করেছেন। আজ শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশন (এফএফসি) কমিটি।৬ মিনিট আগে
১১ বছর আগে প্রবর্তিত সংস্কারের ফলেই একজন নারীর পক্ষে আজ ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ হওয়া সম্ভব হয়েছে। ১৪০০ বছরের বেশি পুরোনো এ পদটি এত দিন পর্যন্ত কেবল পুরুষদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া শেষ ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল।১ ঘণ্টা আগে
এক প্রতিবেদনে এনডিটিভি জানিয়েছে, বিহারে পুরুষ ভোটার কমেছে ৩ দশমিক ৮ শতাংশ (১৫ দশমিক ৫ লাখ) আর নারী ভোটার কমেছে ৬ দশমিক ১ শতাংশ (২২ দশমিক ৭ লাখ)। এই বৈষম্য রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। কারণ, রাজ্যে নারী ভোটারদের প্রধান দুই জোটের জন্যই প্রধান ভোটব্যাংক হিসেবে ধরা হয়।২ ঘণ্টা আগে
জাপানে বিদেশি-বিরোধী মনোভাব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি এখন রাজনৈতিক অঙ্গনেরও বড় ইস্যু হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি দেশটির ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) নেতৃত্বে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী পাঁচ প্রার্থীই বিদেশিদের প্রতি কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।২ ঘণ্টা আগে