এপস্টেইন কাণ্ড: ৩০ লাখের বেশি নতুন নথি প্রকাশ, সামনে এল হাজারো ছবি ও ভিডিও

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইন। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টেইনকে ঘিরে তদন্তের আরও ৩০ লাখের বেশি পৃষ্ঠা নথি প্রকাশ করেছে দেশটির বিচার বিভাগ (ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস)। এটাই এপস্টেইন সংক্রান্ত এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় নথি প্রকাশের ঘটনা।

আজ শুক্রবার এক সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের উপ-অ্যাটর্নি জেনারেল টড ব্ল্যাঞ্চ জানান, প্রকাশিত নথির মধ্যে দুই হাজারের বেশি ভিডিও এবং প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার ছবি রয়েছে। তবে এগুলোতে ব্যাপক সম্পাদনা (রেডাকশন) করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ‘বিভিন্ন তদন্ত ও মামলার সময় সংগৃহীত এবং তৈরি করা ডিপার্টমেন্ট ও এফবিআইয়ের ইমেইল, জিজ্ঞাসাবাদের সারসংক্ষেপ, ছবি, ভিডিওসহ নানা ধরনের উপকরণ মিলিয়ে ৬০ লাখের বেশি পৃষ্ঠা চিহ্নিত করা হয়েছে।’

ট্রাম্প প্রশাসন এপস্টেইন ফাইলস ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্ট মেনে চলার অংশ হিসেবে মোট প্রায় ৩৫ লাখ পৃষ্ঠা প্রকাশ করেছে বলেও জানান ব্ল্যাঞ্চ। তিনি জানান, এসব নথিতে বিপুল পরিমাণ বাণিজ্যিক পর্নোগ্রাফি ও ‘এপস্টেইনের ডিভাইস থেকে জব্দ করা ছবি’ রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলন চলাকালেই বিচার বিভাগের ওয়েবসাইটে বিপুলসংখ্যক নথি উন্মুক্ত করা হয়।

কংগ্রেসে পাঠানো বিচার বিভাগের এক চিঠিতে বলা হয়েছে, এসব নথি ২০ বছরের বেশি সময়জুড়ে বিভিন্ন মূল উৎস থেকে নেওয়া। এর মধ্যে রয়েছে ফ্লোরিডা ও নিউইয়র্কে এপস্টেইনের বিরুদ্ধে মামলা, গিলেইন ম্যাক্সওয়েলের বিচার, এপস্টেইনের মৃত্যুর তদন্ত এবং একাধিক এফবিআই তদন্ত।

বিচার বিভাগ আরও জানিয়েছে, বর্তমানে যেসব নথি দেওয়ানি মামলার সুরক্ষা আদেশ বা গ্র্যান্ড জুরি আইনের কারণে গোপন আছে, সেগুলো প্রকাশের জন্য আদালতে আবেদন করা হয়েছে।

যেসব তথ্য প্রকাশ করা হয়নি, সে বিষয়ে ব্ল্যাঞ্চ বলেন, ‘ব্যক্তিগত ও চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি, মৃত্যু, শারীরিক নির্যাতন ও আঘাতের দৃশ্যসম্বলিত উপাদান এবং শিশু যৌন নির্যাতনের কোনো তথ্য যা চলমান ফেডারেল তদন্তকে ঝুঁকিতে ফেলতে পারে—এসব আমরা গোপন রেখেছি।’

কংগ্রেসের হাউস ও সিনেট বিচারবিষয়ক কমিটিকে প্রকাশ ও গোপন রাখা নথির সব শ্রেণির তালিকা দেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

কংগ্রেসে পাঠানো চিঠি অনুযায়ী, গোপনীয়তা ও অন্যান্য আইনি সুরক্ষার কারণে প্রায় ২ লাখ পৃষ্ঠা আংশিক বা পুরোপুরি গোপন রাখা হয়েছে।

নতুন নথিতে নতুন কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম আছে কি না—এমন প্রশ্নে ব্ল্যাঞ্চ বলেন, এ বিষয়ে তাঁর কাছে আলাদা করে জানানোর মতো কিছু নেই।

ধনী খদ্দেরদের জন্য কিশোরীদের যেভাবে বাছাই করতেন এপস্টেইন—উঠে এল এফবিআইয়ের তদন্তেধনী খদ্দেরদের জন্য কিশোরীদের যেভাবে বাছাই করতেন এপস্টেইন—উঠে এল এফবিআইয়ের তদন্তে

ভুক্তভোগীরা যেন কোনো সম্পাদনা নিয়ে আপত্তি জানাতে পারেন, সে জন্য বিচার বিভাগ একটি বিশেষ ইমেইল ঠিকানাও চালু করেছে। পাশাপাশি কংগ্রেস সদস্যরা গোপনীয়তা চুক্তির আওতায় সম্পাদনাবিহীন অংশ দেখতে পারবেন।

এর আগে গত ৫ জানুয়ারির এক চিঠিতে বিচার বিভাগ স্বীকার করেছিল, তখন পর্যন্ত মাত্র ১ লাখ ২৫ হাজার ৫৭৫ পৃষ্ঠার ১২ হাজার ২৮৫টি নথি প্রকাশ করা হয়েছে, যা আইনে নির্ধারিত ১৯ ডিসেম্বরের সময়সীমার তুলনায় অনেক কম ছিল। তখন জানানো হয়, ২০ লাখের বেশি নথি পর্যালোচনার বিভিন্ন ধাপে রয়েছে।

এর আগে প্রকাশিত নথিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যর্থতার চিত্র উঠে আসে এবং কীভাবে কিশোরীদের ফাঁদে ফেলা হতো তার বিস্তারিত সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

একটি গ্র্যান্ড জুরি সাক্ষ্যে অভিযোগ করা হয়েছিল, গিলেইন ম্যাক্সওয়েল এক ভুক্তভোগীকে অন্য মেয়েদের আনতে বলেছিলেন এবং বলেছিলেন, ‘তাদের দেখতে যেন কম বয়সী লাগে।’ তবে ওই ভুক্তভোগী এতে রাজি হননি। তিনি উত্তর দেন, আর কাউকে এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে দিতে চান না।

তথ্যসূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

বিষয়:

অপরাধএফবিআইডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রযৌন নির্যাতন
