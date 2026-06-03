Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

আমি এ রকমই: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ জুন ২০২৬, ১৯: ০২
আমি এ রকমই: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

ইরান ইস্যুতে নিজের ঘন ঘন অবস্থান পরিবর্তন নিয়ে ওঠা সমালোচনাকে পাত্তাই দিলেন না মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মাঠপর্যায়ের বাস্তবতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থানও পরিবর্তিত হয় উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, এটিই তাঁর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। তিনি এমনই।

নিউইয়র্ক পোস্টের ‘পড ফোর্স ওয়ান’ পডকাস্টে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, ‘ওরা যদি বিভ্রান্ত থাকে তবে সেটা ভালো এবং ইরানিরা এখনো বিভ্রান্ত।’

নিজের এই পরিবর্তনশীল আচরণের ব্যাখ্যা দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘আমি আসলে এরকমই। এটা হয়। আমি হয়তো এখন এখান থেকে যাওয়ার সময় আপনাকে একটা কথা বললাম, কিন্তু এর ঠিক ২০ মিনিট পর ওভাল অফিসে গিয়ে বুঝতে পারলাম যে, আমার দেওয়া জবাবটি এখন ভুল। এটাই বাস্তবতা, এভাবেই সবকিছু বদলে যায়।’

ইরান পারমাণবিক অস্ত্র ত্যাগ করতে সম্মত হয়েছে, দাবি ট্রাম্পেরইরান পারমাণবিক অস্ত্র ত্যাগ করতে সম্মত হয়েছে, দাবি ট্রাম্পের

ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুর বিষয়টিকে একটি সুচিন্তিত ও পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত হিসেবে বর্ণনা করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘এই সিদ্ধান্ত বিলম্বিত করার কোনো সুযোগ আমার হাতে ছিল না। কারণ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমি যদি তখন ওই পদক্ষেপ না নিতাম, তবে তাদের হাতে আজ পারমাণবিক অস্ত্র থাকত।’

ইরানের ওপর চালানো এই অতর্কিত হামলাকে একটি প্রয়োজনীয় ‘অভিযান’ হিসেবে আখ্যা দেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘এই হামলার ফলেই তারা এখন আর পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারছে না এবং এর ফলে সামনে আরও অনেক ভালো কিছু ঘটতে যাচ্ছে।’

বিষয়:

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